Operar Vontier Corporation - VNT

Sobre Vontier Corp

Vontier Corporation es una empresa de tecnología industrial. La empresa ofrece equipos técnicos, componentes y software y servicios para la fabricación, reparación y mantenimiento en la industria de las infraestructuras de movilidad en todo el mundo. La empresa suministra una gama de soluciones que abarcan sensores ambientales, equipos de abastecimiento de combustible, hardware de pago sobre el terreno, software de gestión remota y flujo de trabajo, seguimiento de vehículos y gestión de flotas, soluciones de software para el control de semáforos y equipos de mecánicos y técnicos de vehículos. La empresa comercializa sus productos y servicios a operadores de combustible minoristas y comerciales, empresas de reparación de vehículos comerciales, gobiernos municipales y entidades de seguridad pública y propietarios/operadores de flotas. Ofrece una gama de productos de tecnologías de movilidad, que incluye el abastecimiento de combustible al por menor/comercial, la telemática y la ciudad inteligente. sus productos de tecnologías de diagnóstico y reparación incluyen equipos de reparación de vehículos y de servicio de ruedas.

El precio actual de la acción Vontier Corporation en tiempo real es 28.52 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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