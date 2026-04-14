Operar Sumitomo Corporation - 8053 CFD

Sobre Sumitomo Corp

Sumitomo Corp es una empresa comercial integrada. Opera a través de seis segmentos de negocio: Productos metálicos, que incluye diversos productos metálicos, como productos de acero y productos metálicos no ferrosos; Sistemas de transporte y construcción, que se dedica a operaciones con barcos, aviones, sistemas de transporte, vehículos de motor, equipos de construcción y componentes y piezas relacionadas; Infraestructura, que se dedica a una serie de proyectos de desarrollo de infraestructuras en el extranjero, como la generación de energía, el negocio de las energías renovables y otros; Media and Digital, que se dedica a las operaciones de televisión por cable (TV) y al negocio cinematográfico, entre otros; Life and Real Estate, que incluye supermercados de alimentación, negocios relacionados con la salud, gestión de instalaciones y fondos, negocios inmobiliarios y otros, y Mineral Resources and Chemical, que se dedica al desarrollo y comercio de recursos minerales y energéticos y a las transacciones de derivados de materias primas.

El precio actual de la acción Sumitomo Corporation en tiempo real es 6064.22 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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