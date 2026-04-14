Operar Lamb Weston Holdings, Inc. - LW CFD

Sobre Lamb Weston Holdings Inc

Lamb Weston Holdings, Inc. (Lamb Weston), es un proveedor de patata congelada, patata dulce, aperitivos y productos vegetales para restaurantes y comercios alrededor del mundo. Los segmentos de la Empresa incluyen Goblal, Servicios de Alimentos, Venta al por Menor y Otros. El segmento Global incluye operaciones asociadas con el negocio de Lamb Weston con clientes de grandes cadenas de restaurantes, ya que sean resultados que generen en los Estados Unidos o en el extranjero,así como opreaciones asociadas con clientes minoristas y de servicios de alimentos ubicados fuera de los Estados Unidos y Canadá. El segmento de Servicios de Alimentos, incluye ventas a una linea de clientes de distribución en los Estados Unidos y Canada. El segmento de Venta al por Menor incluye ventas a supermercados, grupos, club y especialmente a clientes minoristas en Estados Unidos. El segmento Otros incluye las operaciones de negocio de verduras congeladas de Lamb Weston. También incluye opreaciones del negocio lácteo de Lamb Weston.

El precio actual de la acción Lamb Weston Holdings, Inc. en tiempo real es 42.81 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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