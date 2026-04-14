Operar Laboratory Corprtn Of Amer Holdings - LH CFD

Sobre Laboratory Corp. of America Holdings

LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS es una compañía de ciencias de la vida, que se integra en la orientación de atención al paciente, ofreciendo servicios de laboratorio clínico y desarrollo completo de fármacos. La Compañía opera como una compañía de diagnóstico de la salud. La Compañía opera a través de dos segmentos: LabCorp Diagnostics (LCD) y Covance Drug Development (CDD). El segmento LCD es un negocio de laboratorio clínico independiente, que ofrece una variedad de pruebas solicitadas con frecuencia y especializadas a través de una red integrada de laboratorios primarios y especializados en todo el territorio de los Estados Unidos. El segmento CDD ofrece servicios de desarrollo de fármacos y proporciona una gama de servicios para investigación y desarrollo de fármacos y servicios de acceso al mercado para las compañías biofarmacéuticas y compañías de dispositivos médicos en todo el mundo. Sirve a una variedad de clientes, incluyendo organizaciones de atención administrada, compañías biofarmacéuticas, entidades gubernamentales, médicos y otros proveedores de servicios de salud.

El precio actual de la acción Laboratory Corprtn Of Amer Holdings en tiempo real es 267.77 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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