Operar EssilorLuxottica SA - ELfr CFD

Sobre EssilorLuxottica SA

EssilorLuxottica S.A, antes conocido conocida como Essilor International Compagnie Generale D Optique SA es una empresa oftálmica localizada en Francia. La Empresa diseña, manufactura y comercializa una gama de lentes, monturas y gafas de sol para mejorar y proteger la vista. La Empresa también desarrolla y comercializa equipo para laboratorios e instrumentos de receta, y servicios para oftalmólogos profesionales. Opera a través de tres segmentos: Lentes e Instrumentos Ópticos, que incluye lentes correctivos, instrumentos ópticos para ópticos y optometristas; Equipo, que incluye máquinas y consumibles usados por plantas y laboratorios de receta, y Gafas de Sol y Lectores, que abarca gafas para leer de venta sin receta y gafas de sol de venta sin receta. La Empresa opera a través de un número de marcas, incluyendo Ray-Ban, Oakley y Varilux, entre otros. La Empresa opera en Europa, Norteamérica, el Oriente Medio, África y América Latina.

El precio actual de la acción EssilorLuxottica SA en tiempo real es 199.05 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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