Operar Diversified Energy Company PLC - DEC CFD

Sobre Diversified Energy Company PLC

Diversified Energy Company PLC, anteriormente Diversified Gas & Oil PLC, es una empresa energética independiente. La empresa se dedica a la producción, la comercialización y el transporte de gas natural con activos onshore upstream y midstream. La empresa posee y explota pozos de gas natural y petróleo en la cuenca de los Apalaches, en Estados Unidos. La base de activos de la empresa está compuesta por aproximadamente 67.000 pozos convencionales y no convencionales de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo. Su cartera contiene aproximadamente 17.000 millas de tuberías de recogida de gas natural y una red de estaciones de compresión e instalaciones de procesamiento. Las operaciones de campo de la empresa están situadas en los estados de Tennessee, Kentucky, Virginia, Virginia Occidental, Ohio y Pensilvania.

El precio actual de la acción Diversified Energy Company PLC en tiempo real es 12.3275 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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