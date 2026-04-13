Operar Coeur Mining, Inc. - CDE CFD

Sobre Coeur Mining Inc

COEUR MINING, INC. es un productor de oro y plata. La Compañía tiene sus minas ubicadas en los Estados Unidos, México y Bolivia y proyectos de exploración en México y Argentina. Sus segmentos incluyen Palmarejo, Rochester, Kensington, Wharf, Coeur Capital y Otros. El complejo Palmarejo está ubicado en el estado de Chihuahua, México. La mina Rochester se encuentra en el condado de Pershing, Nevada, aproximadamente a 13 millas al noreste de la ciudad de Lovelock. La mina de oro subterránea de Kensington y las instalaciones de molienda asociadas se encuentran en el lado este del canal Lynn a más de 45 millas al nor-noroeste de Juneau, Alaska. La mina Wharf se encuentra en el norte de Black Hills al oeste de Dakota del Sur. El segmento de Coeur Capital consiste en la transmisión Endeavor silver. El segmento Otros incluye el proyecto La Preciosa y el proyecto Joaquin.

El precio actual de la acción Coeur Mining, Inc. en tiempo real es 19.85 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Weyerhaeuser Co, Rocket Companies, Inc., Elementis PLC, Momentus Inc., Independent Bank Corp y Talis Biomedical Corporation. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.