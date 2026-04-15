Operar Rocket Companies, Inc. - RKT CFD

Sobre Rocket Companies Inc

Rocket Companies, Inc. es una empresa de tecnología financiera formada por negocios de servicios inmobiliarios, hipotecarios y financieros impulsados por la tecnología. La empresa ofrece la plataforma Rocket. Sus segmentos incluyen el segmento directo al consumidor y la red de socios. Su segmento directo al consumidor consiste en el marketing de resultados y la participación directa a través de su aplicación Rocket Mortgage (App). Su segmento de Red de Socios incluye asociaciones con organizaciones de primer nivel centradas en el consumidor, corredores y profesionales hipotecarios que aprovechan su plataforma y escala para ofrecer soluciones hipotecarias a sus clientes. Las marcas de finanzas personales y tecnología de consumo de la empresa incluyen Rocket Mortgage, Rocket Homes, Amrock, Rocket Auto, Rocket Loans, Truebill, Lendesk, Edison Financial, Core Digital Media, Rocket Central y Rock Connections. Su Rocket Mortgage ofrece soluciones digitales que utilizan la recuperación automatizada de datos y la tecnología avanzada de suscripción para ofrecer soluciones a medida en la palma de la mano de los clientes.

El precio actual de la acción Rocket Companies, Inc. en tiempo real es 15.34 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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