Operar Crown Castle International - CCI CFD

Sobre Crown Castle International Corp

CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria que posee, opera y arrienda infraestructuras inalámbricas compartidas que están geográficamente dispersa en todo Estados Unidos y Puerto Rico. Los segmentos de la compañía incluyen Torres y Celdas Pequeñas. Al 31 de diciembre de 2016, tenía aproximadamente 40,000 torres y otras estructuras, como tejados (torres colectivas) y aproximadamente 26,500 millas de ruta de fibra (colectivamente pequeñas celdas, y junto con torres, infraestructura inalámbrica). El segmento de Torres brinda acceso, incluido espacio o capacidad, a sus torres, que están dispersas geográficamente en todos los Estados Unidos. El segmento de Torres también refleja ciertos servicios de red relacionados con sus torres. Al 31 de diciembre de 2016, el segmento de Celdas Pequeñas proporcionó acceso, incluido espacio o capacidad, a las aproximadamente 17,000 millas de ruta de fibra de la Compañía, que soportan principalmente redes de celdas pequeñas. El segmento de Celdas Pequeñas también ofrece soluciones basadas en fibra.

El precio actual de la acción Crown Castle International en tiempo real es 86.08 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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