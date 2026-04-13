Operar Elementis PLC - ELM CFD

Sobre Elementis plc

Elementis plc es una empresa de especialidades químicas con sede en el Reino Unido. Los segmentos de la empresa son Cuidado Personal, Recubrimientos, Talco y Cromo. El segmento de Cuidado Personal produce modificadores reológicos y productos compuestos, incluyendo ingredientes activos para desodorantes AP, para suministrar a los fabricantes de cuidado personal. El segmento de Recubrimientos produce modificadores reológicos y aditivos para recubrimientos decorativos e industriales. El segmento de Talco produce y suministra talco para su uso en plásticos, revestimientos, cerámica técnica y el sector del papel. El segmento del cromo es un productor de productos químicos de cromo. La empresa opera en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Alemania, Finlandia, Países Bajos, China, Taiwán, Malasia e India.

El precio actual de la acción Elementis PLC en tiempo real es 1.58241 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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