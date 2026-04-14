Operar Weyerhaeuser Co - WY CFD

Sobre Weyerhaeuser Co

Weyerhaeuser Company es una empresa de madera, tierras y productos forestales. La empresa posee o controla aproximadamente 10,6 millones de acres de terrenos madereros en Estados Unidos y gestiona otros 14,1 millones de acres de terrenos madereros bajo licencias a largo plazo en Canadá. Los segmentos de la empresa son Timberlands; Real Estate, Energy and Natural Resources (Real Estate & ENR), y Wood Products. El segmento Timberlands ofrece troncos, madera, arrendamientos recreativos y otros productos. El segmento Real Estate & ENR incluye la venta de terrenos madereros, derechos de exploración y extracción de minerales duros, materiales de construcción, producción de gas natural y energía eólica y solar. El segmento de productos de madera consiste en madera estructural, tableros de virutas orientadas, productos de madera de ingeniería y distribución de materiales de construcción. La empresa también transfiere materias primas, materiales semiacabados y productos finales entre sus segmentos de negocio. Opera aproximadamente 35 instalaciones de fabricación en Estados Unidos y Canadá.

El precio actual de la acción Weyerhaeuser Co en tiempo real es 24.74 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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