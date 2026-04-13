Operar Centene - CNC CFD

Sobre Centene Corp

Centene Corporation es una empresa de salud. La Compañía proporciona una cartera de servicios a programas de atención médica patrocinados por el gobierno, enfocados en personas sin seguro o con seguro insuficiente. La Compañía opera a través de dos segmentos: Atención Administrada y Servicios Especializados. El segmento de Atención Administrada de la Compañía proporciona cobertura de plan de salud a individuos, a través de programas subsidiados por el gobierno, incluyendo Medicaid, el Programa estatal de seguro de salud infantil (CHIP), Cuidado a largo plazo, Cuidado de crianza temporal, Personas con doble elegibilidad (Duals) y el Programa de ingreso de seguridad suplementario , también conocido como el Programa para Adultos Mayores, Ciegos o Discapacitados (ABD), Medicare y el Mercado de Seguros Médicos. Su segmento de servicios especializados consiste en sus compañías especializadas que ofrecen una gama de productos y servicios de atención médica a programas estatales, centros penitenciarios, organizaciones de atención médica, grupos de empleadores y otras organizaciones comerciales, así como a sus propias subsidiarias.

El precio actual de la acción Centene en tiempo real es 37.32 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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