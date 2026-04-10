Operar NN Group N.V. - NNnl CFD

Sobre NN Group NV

NN Group NV es una compañía de seguros y gestión de inversiones con sede en los Países Bajos. Opera en siete segmentos. El segmento de Vida de los Países Bajos ofrece productos de seguros de vida colectivos e individuales y pensiones. El segmento de No Vida de los Países Bajos ofrece seguros de automóvil, transporte, incendio, responsabilidad civil y viajes, así como productos de protección de ingresos. El de Seguros Europa comprende los seguros de vida ofrecidos en 11 países europeos, las pensiones, los seguros no de vida en Bélgica y España, y los seguros de asistencia sanitaria en Grecia. Japan Life ofrece seguros de vida para empresas (COLI). El segmento de Gestión de Inversiones ofrece productos de inversión y servicios de asesoramiento. El segmento de Otros comprende el negocio del Nationale-Nederlanden Bank y del reasegurador interno de la Compañía, ING Re, así como los resultados de la cartera y otros. El VA de bloque cerrado de Japón comprende el seguro de vida individual de prima única variable (SPVA) de bloque cerrado. En julio de 2014, ING Groep NV redujo su participación en la Sociedad al 68,1%.

El precio actual de la acción NN Group N.V. en tiempo real es 71.425 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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