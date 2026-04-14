Operar Lands’ End - LE CFD

Sobre Lands' End, Inc.

Lands' End, Inc. (Lands' End) es un minorista monocanal de ropa casual, accesorios, calzado y productos para el hogar. La empresa cuenta con cinco canales de distribución, que incluyen el comercio electrónico en EE.UU., el internacional, la venta a terceros y la venta al por menor. Su comercio electrónico en EE.UU. ofrece productos a través de su sitio web de comercio electrónico mediante marketing digital y catálogos por correo directo. La división internacional ofrece productos principalmente a los consumidores de Europa y Japón a través de los sitios web de comercio electrónico internacionales y de las filiales de terceros. Su Outfitters vende uniformes y prendas de vestir con logotipos a las empresas y sus empleados, así como a los hogares de los estudiantes a través de las relaciones con las escuelas, ubicadas principalmente en los Estados Unidos. Su Third Party vende los mismos productos que el comercio electrónico estadounidense, pero directamente a los consumidores a través de sitios web de mercados de terceros y a través de clientes nacionales al por mayor. Su Retail vende productos a través de las tiendas operadas por la empresa. Su objetivo es ofrecer estilo para mujeres, hombres, niños y el hogar."

El precio actual de la acción Lands’ End en tiempo real es 11.71 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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