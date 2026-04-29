Operar Marriot Vacations Worldwide Cor - VAC CFD

Sobre Marriott Vacations Worldwide Corp

Marriott Vacations Worldwide Corporation es una empresa vacacional que ofrece servicios de propiedad vacacional, intercambio, alquiler y gestión de complejos y propiedades, junto con negocios, productos y servicios relacionados. La empresa opera a través de dos segmentos: Propiedad Vacacional, e Intercambio y Gestión de Terceros. El segmento de Propiedad Vacacional desarrolla, comercializa, vende y gestiona la propiedad vacacional y los productos relacionados con las marcas Marriott Vacation Club, Grand Residences by Marriott, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club y Hyatt Residence Club, así como con Marriott Vacation Club Pulse, una extensión de la marca Marriott Vacation Club. El segmento Exchange & Third-Party Management incluye redes de intercambio y programas de afiliación, así como la gestión de complejos turísticos y propiedades de alojamiento. Presta servicios a través de diversas marcas, como Interval International, Trading Places International, Vacation Resorts International y Aqua-Aston.

El precio actual de la acción Marriot Vacations Worldwide Cor en tiempo real es 68.07 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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