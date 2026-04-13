Operar BlackRock Multi-Sector Income Trust - BIT CFD

Sobre Blackrock Multi-Sector Income Trust

BlackRock Multi-Sector Income Trust (el Fideicomiso) es una sociedad de inversión de gestión cerrada no diversificada. El objetivo de inversión del Fideicomiso es proporcionar ingresos corrientes, ganancias corrientes y apreciación del capital. El Fideicomiso busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo, en condiciones normales de mercado, al menos el 80% de sus activos en valores relacionados con el crédito, incluyendo, pero no limitado a, bonos corporativos de grado de inversión, bonos de alto rendimiento, préstamos bancarios, valores preferentes o bonos convertibles o derivados con características económicas similares a estos valores relacionados con el crédito. El Fideicomiso tiene inversiones en varios sectores, como petróleo, gas y combustibles consumibles; fideicomisos de inversión inmobiliaria; componentes de automóviles; carga aérea y logística; bebidas; aerolíneas; biotecnología; productos de construcción; equipos de comunicaciones y servicios de telecomunicaciones diversificados. Su gestor de inversiones es BlackRock Advisors, LLC.

El precio actual de la acción BlackRock Multi-Sector Income Trust en tiempo real es 12.65 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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