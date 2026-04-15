Operar RingCentral, Inc. - RNG CFD

Sobre RingCentral Inc

RingCentral, Inc. es un proveedor de soluciones globales de comunicaciones empresariales en la nube, videoconferencias, colaboración y software como servicio (SaaS) para centros de contacto. Sus soluciones de comunicaciones empresariales, colaboración y compromiso con el cliente basadas en la nube funcionan en múltiples ubicaciones y dispositivos, como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores personales (PC) y teléfonos de escritorio. Permite la comunicación a través de múltiples modos, incluyendo voz de alta definición (HD), vídeo, mensajería y colaboración, conferencias, reuniones en línea y fax. Ofrece tres productos en su cartera, a saber, RingCentral MVP, una plataforma de comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS), que incluye mensajería en equipo, reuniones de vídeo y un sistema telefónico en la nube; RingCentral customer engagement solutions, que incluye RingCentral cloud Contact Center as a Service (CCaaS), RingCentral Engage Digital and Voice, y RingCentral Video es su solución de reuniones de vídeo de marca con mensajería en equipo que permite celebrar reuniones de vídeo inteligentes.

El precio actual de la acción RingCentral, Inc. en tiempo real es 38.71 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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