Operar BlackRock, Inc. - BLK CFD

Sobre BlackRock, Inc.

BlackRock, Inc. (BlackRock) es una empresa de gestión de inversiones. BlackRock ofrece una gama de servicios de inversión y gestión de riesgos para clientes institucionales y minoristas de todo el mundo. Su diversa plataforma de estrategias de inversión activa (alfa) e indexada (beta) en todas las clases de activos permite a la compañía adaptar los resultados de inversión y las soluciones de asignación de activos para los clientes. Sus ofertas de productos incluyen carteras de activos individuales y de múltiples activos que invierten en acciones, renta fija, alternativas e instrumentos del mercado monetario. Sus productos se ofrecen directamente y a través de intermediarios en una variedad de vehículos, incluidos fondos mutuos abiertos y cerrados, fondos cotizados en bolsa iShares (ETF), cuentas separadas, fondos de inversión colectiva y otros vehículos de inversión agrupados. Ofrece su sistema de inversión Aladdin, así como servicios de gestión de riesgos, externalización, asesoramiento y tecnología, a inversores institucionales e intermediarios de gestión patrimonial bajo el nombre de BlackRock Solutions.

El precio actual de la acción BlackRock, Inc. en tiempo real es 1000.75 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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