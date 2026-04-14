Sobre Park Hotels & Resorts Inc
Park Hotels & Resorts Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria en alojamiento. La empresa tiene una cartera de hoteles y resorts, que consta de aproximadamente 54 hoteles y resorts con más de 32.000 habitaciones situados en los Estados Unidos y en mercados internacionales. Su cartera incluye hoteles en zonas urbanas y de convenciones, como Nueva York, Washington, D.C., Chicago, San Francisco, Boston, Nueva Orleans y Denver; complejos turísticos en destinos de ocio, como Hawai, Orlando, Key West y Miami Beach; y hoteles adyacentes a aeropuertos de entrada, como el Internacional de Los Ángeles, el Internacional Logan de Boston y el Internacional de Miami, así como hoteles en ubicaciones suburbanas selectas. Sus marcas afiliadas incluyen Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, W Hotels, Hyatt Regency, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Marriott Tribute Portfolio, Curio - A Collection by Hilton, JW Marriott, Hyatt Centric, Hilton Garden Inn, Homewood Suites by Hilton y Hampton by Hilton.
El precio actual de la acción Park Hotels Resorts en tiempo real es 11.35 USD.
Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Prudential PLC, Titan Pharmaceuticals, Inc., Lantheus Holdings Inc, SIA Engineering, electroCore, Inc. y Golub Capital BDC, Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.