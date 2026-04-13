Operar Emergent BioSolutions Inc. - EBS CFD

Sobre Emergent Biosolutions Inc

Emergent BioSolutions, Inc. es una empresa de ciencias de la vida centrada en ofrecer soluciones de preparación y respuesta ante amenazas accidentales, deliberadas y naturales para la salud pública (PHT). La empresa se centra en cinco categorías de PHT: químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas (CBRNE); enfermedades infecciosas emergentes; salud en los viajes; crisis de salud pública (como la crisis de los opioides y la pandemia de COVID-19); atención aguda, de emergencia y comunitaria. Sus líneas de negocio incluyen Contramedidas Médicas (MCM), Comercial y CDMO. MCM se centra principalmente en la adquisición de productos MCM y candidatos a productos adquiridos por clientes gubernamentales nacionales e internacionales. Ofrece soluciones para las amenazas a la salud pública a través de una cartera de vacunas y productos terapéuticos que desarrolla y fabrica para los gobiernos y los consumidores. La empresa también ofrece una gama de servicios integrados de desarrollo y fabricación por contrato para clientes farmacéuticos y biotecnológicos.

El precio actual de la acción Emergent BioSolutions Inc. en tiempo real es 8.16 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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