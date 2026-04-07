Los mejores indicadores de impulso para traders
Conoce los indicadores de impulso —o «momentum»—, cómo leer los distintos tipos de indicadores de impulso y los indicadores de impulso bursátil para traders.
¿Qué es un indicador de impulso?
Un indicador de impulso mide la tasa de cambio en el precio de un activo, lo cual ayuda a los traders a evaluar si el impulso está aumentando o debilitándose, lo que puede indicar bien una continuación o bien una inversión de la tendencia.
En el análisis técnico, los traders utilizan indicadores de impulso para identificar posibles puntos de entrada y salida mediante el análisis de la velocidad de los movimientos de los precios dentro de una tendencia. No obstante, aunque los indicadores de impulso pueden señalar posibles movimientos de los precios, no garantizan tendencias futuras; además, el desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros.
¿Qué es el trading de impulso?
es una estrategia de trading basada en el principio de que, cuando el precio de un activo se mueve con fuerza en una dirección, ya sea al alza o a la baja, es probable que ese activo continúe su trayectoria durante un período de tiempo.
El trading de impulso, o momentum, consiste en identificar una tendencia existente y utilizar indicadores de impulso para evaluar su fuerza, su tasa de cambio y su posible continuación. Los traders de impulso podrían entrar en una posición cuando los indicadores de impulso sugieran una tasa de cambio creciente y salir cuando aparezcan señales de debilitamiento.
Al igual que los traders de tendencia, los traders de impulso buscan activos con un impulso de precios cada vez mayor, con el objetivo de obtener ganancias de los movimientos sostenidos del mercado, y salir de la operación antes de que su dirección se ralentice o se invierta.
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¿Cuáles son los distintos tipos de indicadores de impulso?
Existen dos categorías principales de indicadores de impulso: los indicadores adelantados y los indicadores rezagados. Los indicadores de impulso adelantados pueden ayudar a anticipar posibles reversiones de los precios, mientras que los indicadores de impulso rezagados confirman las tendencias que ya se han formado. Muchos indicadores de impulso son osciladores que fluctúan dentro de un rango establecido para resaltar las condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Indicadores de impulso adelantados
Los indicadores adelantados intentan sugerir movimientos de precios al identificar cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido, y ayudan a los traders a anticipar las reversiones de la tendencia antes de que se produzcan.
El índice de fuerza relativa (RSI) mide la magnitud de las variaciones recientes de los precios en una escala de 0 a 100. Un RSI por encima de 70 sugiere que un activo está sobrecomprado y podría sufrir un retroceso. Una lectura por debajo de 30 indica condiciones de sobreventa, lo cual puede señalar una posible subida de los precios.
El oscilador estocástico compara el precio de cierre del activo con su rango de precios durante un período seleccionado, a menudo fijado en 14. El oscilador estocástico también se mueve entre 0 y 100, con valores por encima de 80 que sugieren condiciones de sobrecompra y valores por debajo de 20 que indican condiciones de sobreventa. Ayuda a los trader a identificar posibles cambios de tendencia buscando cruces entre sus líneas %K y %D.
El %R de Williams mide lo cerca que está el precio de cierre del máximo de su rango de precios durante un período determinado. Oscila entre -100 y 0. Las lecturas por encima de -20 indican que un activo puede estar sobrecomprado, mientras que las lecturas por debajo de -80 sugieren que puede estar sobrevendido.
Indicadores de impulso rezagados
Los indicadores rezagados confirman las tendencias una vez que ya se han formado: ayudan a los traders a confirmar si una tendencia existente tiene un fuerte impulso o se está debilitando.
La convergencia-divergencia de medias móviles (MACD) consiste en una línea MACD, una línea de señal y un histograma. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, sugiere un impulso alcista. Cuando cruza por debajo, sugiere un impulso bajista. Por su parte, el histograma MACD indica la fuerza del impulso mostrando la distancia entre estas dos líneas.
El índice direccional medio (ADX) mide la fuerza de una tendencia y, a menudo, se utiliza junto con las líneas DI para determinar la dirección de la tendencia.El ADX oscila entre 0 y 100, con valores por encima de 25 que suelen sugerir una tendencia fuerte y valores por debajo de 20 que indican una tendencia débil.
El indicador de impulso (MOM) calcula la diferencia entre el precio de cierre más reciente y un precio de cierre anterior durante un período determinado. Si el valor del impulso es superior a cero, sugiere un impulso alcista. Si está por debajo de cero, indica un impulso bajista. Los traders pueden utilizar el MOM para confirmar si un activo está ganando o perdiendo fuerza en su tendencia actual.
Indicadores de impulso bursátil
Los indicadores de impulso se utilizan ampliamente para determinar si una acción está ganando o perdiendo impulso.
y La MACD se utiliza con frecuencia en el trading de acciones para detectar la fuerza de la tendencia, mientras que el RSI identifica específicamente las condiciones de sobrecompra y sobreventa.
La tasa de variación (ROC) calcula la variación porcentual del precio comparando el precio actual con un precio pasado durante un período determinado. Una ROC al alza sugiere un impulso en aumento, mientras que una ROC a la baja indica un impulso que se está debilitando.
Indicador de impulso de eBay
El indicador de impulso de eBay se refiere a las herramientas estándar de análisis técnico utilizadas para analizar los movimientos del precio de las acciones de eBay. Los traders utilizan diversos indicadores, como el RSI, la MACD o el ADX, para evaluar el impulso de las acciones de eBay del mismo modo que evaluarían cualquier otro valor. No se trata de modelos personalizados ni de algoritmos propios específicos de eBay, sino de indicadores técnicos de uso generalizado aplicados a los datos bursátiles de eBay.
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¿Cómo se leen los indicadores de impulso?
Los traders pueden analizar los indicadores de impulso para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa, los cruces, la fuerza de la tendencia y las divergencias.
Condiciones de sobrecompra y sobreventa
Muchos indicadores de impulso, como el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico, se mueven dentro de un rango fijo y ayudan a los traders a identificar cuándo un activo puede estar sobrecomprado o sobrevendido.
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RSI : Los valores por encima de 70 indican una condición de sobrecompra, lo cual sugiere que el activo puede estar a punto de retroceder, aunque las tendencias fuertes pueden mantener el RSI elevado. Los valores por debajo de 30 indican una situación de sobreventa, la cual podría preceder a un rebote de los precios.
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El oscilador estocástico : lecturas por encima de 80 sugieren condiciones de sobrecompra, mientras que lecturas por debajo de 20 indican un mercado sobrevendido. Un cruce entre las líneas %K y %D dentro de estas zonas podría indicar una posible reversión.
Cruces de impulso
Algunos indicadores utilizan medias móviles o líneas de señal para confirmar los cambios de impulso. La convergencia-divergencia de medias móviles (MACD) es un ejemplo habitual.
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: la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, lo cual indica un impulso creciente.
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Señal bajista: la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, lo cual sugiere un debilitamiento del impulso.
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El histograma MACD: visualiza la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal, lo cual indica posibles cambios de impulso.
Confirmación de la fuerza de la tendencia
Algunos indicadores, como el índice direccional medio (ADX), miden la fuerza de una tendencia, en lugar de su dirección.
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ADX superior a 25:Indica una tendencia más fuerte, ya sea alcista o bajista.
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ADX inferior a 20:Indica una tendencia más débil, ya sea alcista o bajista.
Señales de divergencia
La divergencia se produce cuando la acción del precio y un indicador de impulso se mueven en direcciones opuestas, señalando potencialmente un cambio de tendencia, aunque se necesita confirmación.
- Divergencia alcista: el precio toca mínimos más bajos mientras que el indicador de impulso forma mínimos más altos. La divergencia alcista podría indicar un debilitamiento de la presión vendedora y una posible reversión al alza.
- : el precio alcanza máximos más altos mientras que el indicador de impulso forma máximos más bajos. La divergencia bajista podría indicar un debilitamiento de la presión compradora y una posible reversión a la baja.
Cómo hacer trading con indicadores de impulso
Los indicadores de impulso ayudan a los traders a evaluar la fuerza de la tendencia y a identificar los puntos de entrada y salida. A continuación, te mostramos cómo utilizarlos eficazmente:
- 1 Crea una estrategia de tradingDecide si deseas hacer trading con oscilaciones en el corto plazo o con tendencias en el largo plazo.Los day traders y los swing traders podrían utilizar el oscilador estocástico para identificar posibles reversiones, mientras que los traders de tendencia podrían utilizar la MACD para confirmar los cambios de impulso.
- 2 Elige tus indicadoresLos distintos indicadores sirven para fines diferentes. El oscilador estocástico y el RSI destacan las condiciones de sobrecompra y sobreventa, el ADX confirma la fortaleza de la tendencia, mientras que la MACD identifica los cambios de impulso. El indicador de impulso y el ROC miden la tasa de variación de los precios a lo largo del tiempo.
- 3 Identifica y confirma las señales de tradingLos indicadores de impulso generan señales que los traders utilizan para programar sus operaciones. Un cruce de la MACD o un RSI que se mantenga por encima de 50 pueden indicar un impulso alcista creciente, mientras que una divergencia bajista o un ADX en descenso podrían sugerir una salida antes de que el impulso se desvanezca. Las lecturas de sobrecompra y sobreventa pueden indicar posibles zonas de reversión, pero las tendencias fuertes pueden continuar a pesar de estas condiciones.
- 4 Gestiona el riesgoEl trading de impulso puede ser volátil, por lo que la gestión del riesgo es esencial. Establece órdenes stop-loss para limitar el riesgo y órdenes take-profit para bloquear las ganancias potenciales, mientras que los stops de arrastre —o «trailing stops»— pueden ayudar a asegurar las ganancias a medida que se desarrollan las tendencias.
- 5 Pon a prueba tu enfoqueAntes de hacer trading en los mercados reales, prueba tu estrategia de impulso mediante backtesting o una cuenta demo. Ajusta la configuración de los indicadores y los plazos para adaptarlos a tu estilo de trading y a las condiciones del mercado.
Ten en cuenta que los indicadores técnicos no pueden predecir la evolución futura de los precios.Utiliza indicadores adicionales para verificar la precisión potencial de las señales de trading y nunca hagas trading con más de lo que puedas permitirte perder.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirven los indicadores de impulso?
Los indicadores de impulso miden la velocidad y la fuerza de los movimientos de los precios. Los traders los utilizan para confirmar tendencias, detectar posibles reversiones e identificar puntos de entrada y salida. Estos indicadores ponen de relieve las condiciones de sobrecompra y sobreventa, pero no garantizan la evolución futura de los precios.
¿Qué es el trading de impulso?
El trading de impulso es una estrategia en la que los traders compran activos que muestran un fuerte impulso alcista y venden o toman posiciones cortas en aquellos cuyo impulso se debilita o es negativo. Se basa en indicadores como el RSI para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa, mientras que la MACD y el ADX ayudan a evaluar los cambios de impulso y la fortaleza de la tendencia. Los traders entran en posiciones cuando aumenta el impulso y salen cuando aparecen señales de reversión.
¿Qué es el indicador de impulso de eBay?
No existe un «indicador de impulso de eBay» específico. Los traders que analizan las acciones de eBay pueden utilizar indicadores de impulso estándar, como el RSI, la MACD o el ADX, para evaluar los cambios de impulso, la fuerza de la tendencia y las posibles reversiones.
¿Cómo leen los traders los indicadores de impulso?
Los traders buscan niveles de sobrecompra y sobreventa (RSI por encima de 70 o por debajo de 30), cruces de impulso (línea MACD que cruza la línea de señal), fuerza de la tendencia (ADX por encima de 25 junto con movimiento direccional) y divergencia (el precio alcanza nuevos máximos mientras que un indicador disminuye).