Los mejores indicadores de impulso para traders

¿Cuáles son los distintos tipos de indicadores de impulso?

Existen dos categorías principales de indicadores de impulso: los indicadores adelantados y los indicadores rezagados. Los indicadores de impulso adelantados pueden ayudar a anticipar posibles reversiones de los precios, mientras que los indicadores de impulso rezagados confirman las tendencias que ya se han formado. Muchos indicadores de impulso son osciladores que fluctúan dentro de un rango establecido para resaltar las condiciones de sobrecompra y sobreventa.

Indicadores de impulso adelantados

Los indicadores adelantados intentan sugerir movimientos de precios al identificar cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido, y ayudan a los traders a anticipar las reversiones de la tendencia antes de que se produzcan.

El índice de fuerza relativa (RSI) mide la magnitud de las variaciones recientes de los precios en una escala de 0 a 100. Un RSI por encima de 70 sugiere que un activo está sobrecomprado y podría sufrir un retroceso. Una lectura por debajo de 30 indica condiciones de sobreventa, lo cual puede señalar una posible subida de los precios.

El oscilador estocástico compara el precio de cierre del activo con su rango de precios durante un período seleccionado, a menudo fijado en 14. El oscilador estocástico también se mueve entre 0 y 100, con valores por encima de 80 que sugieren condiciones de sobrecompra y valores por debajo de 20 que indican condiciones de sobreventa. Ayuda a los trader a identificar posibles cambios de tendencia buscando cruces entre sus líneas %K y %D.

El %R de Williams mide lo cerca que está el precio de cierre del máximo de su rango de precios durante un período determinado. Oscila entre -100 y 0. Las lecturas por encima de -20 indican que un activo puede estar sobrecomprado, mientras que las lecturas por debajo de -80 sugieren que puede estar sobrevendido.

Indicadores de impulso rezagados

Los indicadores rezagados confirman las tendencias una vez que ya se han formado: ayudan a los traders a confirmar si una tendencia existente tiene un fuerte impulso o se está debilitando.

La convergencia-divergencia de medias móviles (MACD) consiste en una línea MACD, una línea de señal y un histograma. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, sugiere un impulso alcista. Cuando cruza por debajo, sugiere un impulso bajista. Por su parte, el histograma MACD indica la fuerza del impulso mostrando la distancia entre estas dos líneas.

El índice direccional medio (ADX) mide la fuerza de una tendencia y, a menudo, se utiliza junto con las líneas DI para determinar la dirección de la tendencia.El ADX oscila entre 0 y 100, con valores por encima de 25 que suelen sugerir una tendencia fuerte y valores por debajo de 20 que indican una tendencia débil.

El indicador de impulso (MOM) calcula la diferencia entre el precio de cierre más reciente y un precio de cierre anterior durante un período determinado. Si el valor del impulso es superior a cero, sugiere un impulso alcista. Si está por debajo de cero, indica un impulso bajista. Los traders pueden utilizar el MOM para confirmar si un activo está ganando o perdiendo fuerza en su tendencia actual.

Indicadores de impulso bursátil

Los indicadores de impulso se utilizan ampliamente para determinar si una acción está ganando o perdiendo impulso.

y La MACD se utiliza con frecuencia en el trading de acciones para detectar la fuerza de la tendencia, mientras que el RSI identifica específicamente las condiciones de sobrecompra y sobreventa.

La tasa de variación (ROC) calcula la variación porcentual del precio comparando el precio actual con un precio pasado durante un período determinado. Una ROC al alza sugiere un impulso en aumento, mientras que una ROC a la baja indica un impulso que se está debilitando.

Indicador de impulso de eBay

El indicador de impulso de eBay se refiere a las herramientas estándar de análisis técnico utilizadas para analizar los movimientos del precio de las acciones de eBay. Los traders utilizan diversos indicadores, como el RSI, la MACD o el ADX, para evaluar el impulso de las acciones de eBay del mismo modo que evaluarían cualquier otro valor. No se trata de modelos personalizados ni de algoritmos propios específicos de eBay, sino de indicadores técnicos de uso generalizado aplicados a los datos bursátiles de eBay.

Descubre más indicadores de trading en nuestra página de guías de análisis técnico.