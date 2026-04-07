El índice direccional promedio, o ADX, es una popular herramienta de análisis técnico. Obtén más información en nuestra guía didáctica.

¿Qué es el índice direccional promedio?

El índice direccional promedio (ADX) es una herramienta de análisis técnico que mide la fuerza de las tendencias. Se trata de una herramienta estándar que ofrecen la mayoría de las plataformas de trading.

Para cuantificar la fuerza de una tendencia, el cálculo del ADX se basa en la media móvil (MA) de la expansión de un rango de precios en un plazo determinado. Normalmente, se trata de un período de 14 días, aunque puede implementarse en cualquier gráfico.

El índice fue desarrollado por J. Welles Wilder, Jr. pensando en las materias primas, pero puede aplicarse igualmente a las divisas (o forex), las acciones, los futuros, los índices y los fondos cotizados (ETF).

Aspectos destacados

El índice direccional promedio (ADX) es una popular herramienta de análisis técnico y un indicador de tres líneas muy utilizado.

El objetivo del indicador ADX es ayudar a los traders a comprender mejor si el mercado está en tendencia y cuál es su intensidad.

El ADX suele ir acompañado de otros dos indicadores: el indicador direccional positivo (+DI) y el indicador direccional negativo (-DI).

ADX = 100 × (+DI menos -DI) / (+DI más -DI) / rango verdadero promedio (ATR).

Cálculo del ADX

El objetivo principal del índice direccional promedio es averiguar si un activo tiende en una dirección o se mantiene en un rango. Suele utilizarse como complemento de otros indicadores técnicos.

El ADX es un indicador rezagado, lo cual significa que ya debe haberse establecido una tendencia antes de que el índice pueda generar su señal.



*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.

Un gráfico ADX suele presentar tres líneas: el ADX, el indicador direccional positivo (+DI) y el indicador direccional negativo (-DI).

La línea +DI indica la fuerza del movimiento positivo y se calcula restando el máximo del día anterior al máximo del día actual.

La línea -DI indica la fuerza del movimiento negativo y se calcula restando el mínimo del día anterior del mínimo del día actual.

La línea ADX indica la fuerza del movimiento durante el período.

El indicador direccional positivo es 100 veces la media móvil exponencial (EMA) de +DI dividida por el rango verdadero promedio (ATR) para un número determinado de períodos (normalmente 14 días). El -DI es igual a 100 veces el EMA del -DI dividido por el ATR.

El indicador ADX es igual a 100 veces la EMA del valor absoluto de (+DI menos -DI) dividido por (+DI más -DI).

Así, la fórmula del índice direccional promedio es:

ADX = 100 × ( +DI menos -DI ) / ( +DI más -DI ) / ATR

Ventajas e inconvenientes del indicador ADX

Una de las cosas más importantes que hay que recordar sobre el trading con ADX es que el indicador se mueve independientemente de la dirección del activo subyacente, mostrando solo la fuerza de la tendencia. Tanto las fuertes tendencias al alza como a la baja aumentan el índice direccional promedio.

El indicador ADX se mide en una escala de 0 a 100. Cuanto mayor sea la lectura del ADX, mayor será la fuerza de una tendencia.

ADX inferior a 20 : el mercado no está en tendencia.

ADX cruza por encima de 20 : está surgiendo una nueva tendencia.

ADX entre 20 y 40 : se considera la confirmación de una tendencia emergente.

ADX superior a 40 : la tendencia es muy fuerte.

ADX cruza por encima de 50 : la tendencia es extremadamente fuerte.

ADX cruza por encima de 70: una ocasión muy rara, llamada «tendencia poderosa».

Ventajas

El índice direccional promedio puede ayudar a los traders a identificar la fuerza de una tendencia y la posibilidad de una reversión.

Los traders pueden utilizar el ADX para determinar puntos de entrada o salida.

El ADX podría utilizarse para identificar posibles niveles de sobrecompra o sobreventa.

Inconvenientes

El índice direccional promedio podría generar señales falsas, lo que podría llevar a pérdidas.

El ADX es un indicador rezagado, por lo que puede actuar demasiado tarde.

El ADX proporciona información limitada y no indica cuánto durará la tendencia.

Conclusión

El índice direccional promedio (ADX) puede ser una herramienta útil para los traders, ya que ofrece una indicación de la fuerza de una tendencia y de la intensidad de su impulso, permitiendo tomar decisiones mejor fundamentadas. También puede utilizarse junto con otras herramientas de análisis técnico para obtener una visión más clara del mercado.

Sin embargo, incluso usando una estrategia basada en el ADX, siempre existe el riesgo de pérdida. Los traders deben investigar por su cuenta antes de operar, considerando su experiencia, tolerancia al riesgo y tamaño de su portafolio. Nunca deben operar con dinero que no puedan permitirse perder.

Preguntas Frecuentes