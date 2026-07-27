Οι κορυφαίες μελλοντικές IPOs που πρέπει να δείτε
Οι δημόσιες εγγραφές μπορούν να προσφέρουν έγκαιρη πρόσβαση σε ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες και νέες ευκαιρίες διαπραγμάτευσης - αλλά ενέχουν και κινδύνους. Καθώς οι νέες εγγραφές εμφανίζονται στις παγκόσμιες αγορές το 2025, οι traders παρακολουθούν στενά για ονόματα με υψηλές προοπτικές στους τομείς της fintech, της ενέργειας, του ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλα.
Εδώ θα βρείτε την ανάλυση των κορυφαίων επερχόμενων δημόσιων εγγραφών ανά περιοχή, θα επισημάνουμε τις βασικές τάσεις που πρέπει να γνωρίζετε και θα εξηγήσουμε πώς να διαπραγματεύεστε τις μετοχές που έχουν εισαχθεί πρόσφατα στο χρηματιστήριο με τη χρήση CFD.
Οι καλύτερες IPO στο Ηνωμένο Βασίλειο
Η βρετανική αγορά δημοσίων εγγραφών το 2025 παρουσιάζει νέα δυναμική και αρκετά γνωστά ονόματα κάνουν πρωτοσέλιδα με σχέδια εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ή στο εξωτερικό. Ακολουθούν μερικές από τις κορυφαίες δημόσιες εγγραφές που πρέπει να παρακολουθήσετε: Όλες οι πληροφορίες είναι επίκαιρες από τις 2 Απριλίου 2025 και ενδέχεται να αλλάξουν με βάση τις ρυθμιστικές εξελίξεις ή τις εξελίξεις στην αγορά.
|
Εταιρεία
|
Κλάδος
|
Εκτιμώμενη αποτίμηση (έτος)
|
Αναμενόμενο
|
Revolut
|
Ψηφιακή τράπεζα
|
$60 δισ. (2025)
|
2025
|
Shein
|
Ηλεκτρονικό εμπόριο
|
$30-66 δισ. (2024-2025)
|
2025
|
Monzo
|
Ψηφιακή τράπεζα
|
$5.9 δισεκατομμύρια (2024)
|
2025
|
Waterstones
|
Βιβλιοπωλείο
|
N/A
|
TBD
|
BrewDog
|
Καταναλωτικά προϊόντα
|
$2 δισ. (2018)
|
TBD
Revolut
Η Revolut έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές τράπεζες της Ευρώπης, η αξία της οποίας αποτιμάται σε $60 δισ. τον Φεβρουάριο του 2025. Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου φέρεται να είναι στα σκαριά, υπό την προϋπόθεση της πλήρους έγκρισης της τραπεζικής άδειας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η Shein
Η Shein έχει καταθέσει εμπιστευτικά αίτηση για δημόσια εγγραφή και, αν και έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη, φέρεται να σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λονδίνου το 2025. Αποτιμώμενη σε 50 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο του 2025, η δημόσια εγγραφή του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου μόδας έχει προσελκύσει παγκόσμιο ενδιαφέρον τόσο από αναλυτές της λιανικής όσο και της τεχνολογικής αγοράς.
Μάθετε περισσότερα για την πιθανή δημόσια εγγραφή της Shein στον οδηγό διαπραγμάτευσης της δημόσιας εγγραφής της Shein.
Monzo
Η Monzo στοχεύει να είναι έτοιμη για δημόσια εγγραφή μέχρι το τέλος του 2025, ενώ εκκρεμεί η απόφαση για το αν θα εισαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξία της βρετανικής νεοσύστατης τράπεζας αποτιμάται στα $5.9 δισεκατομμύρια τον Οκτώβριο του 2024 και συνεχίζει να χτίζει κλίμακα και να βελτιώνει την κερδοφορία της πριν από οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση.
Waterstones
Η Waterstones φέρεται να εξετάζει μια πιθανή δημόσια εγγραφή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη, ταυτόχρονα με τα σχέδια επέκτασης στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα χρονοδιάγραμμα, η όποια απόφαση θα εξαρτηθεί από τη στρατηγική του ιδιοκτήτη της εμβληματικής βρετανικής αλυσίδας βιβλιοπωλείων, της Elliott Management.
BrewDog
Ο Η BrewDog Η δημόσια εγγραφή καθυστέρησε μετά από προηγούμενα σχέδια για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η τελευταία γνωστή αποτίμησή της ήταν £1.8 δισ. (περίπου. $2 δισ.) πίσω στο 2018. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί νέα ημερομηνία, η εταιρεία συνεχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για μελλοντική δημόσια εγγραφή.
Μάθετε περισσότερα για την μελλοντική δημόσια εγγραφή της BrewDog στον οδηγό διαπραγμάτευσης της δημόσιας εγγραφής της BrewDog.
Οι καλύτερες επερχόμενες IPOs στα ΗΑΕ
Το τοπίο των δημοσίων εγγραφών στα ΗΑΕ αναζωπυρώνεται, χάρη στις πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από το κράτος και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Με το Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι να πιέζουν για διαφοροποίηση της κεφαλαιαγοράς, οι ειδικοί της αγοράς παρακολουθούν στενά για νέες εισαγωγές από εμβληματικές μάρκες και ανατρεπτικές εταιρείες.
|
Εταιρεία
|
Κλάδος
|
Εκτιμώμενη αποτίμηση (έτος)
|
Αναμενόμενο
|
Etihad Airways
|
Aviation
|
$5 δισεκατομμύρια (2025)
|
2025
|
Noon.com
|
Ηλεκτρονικό εμπόριο
|
N/A
|
TBD
|
Masdar
|
Ενέργεια
|
N/A
|
TBD
|
FIVE Holdings
|
Πολυτελής φιλοξενία
|
$2.5-3 δισεκατομμύρια (2023)
|
2025
Etihad Airways
Η Etihad Airways προετοιμάζεται για μια δημόσια εγγραφή ορόσημο με στόχο μια αποτίμηση $5 δισ., καθιστώντας την ενδεχομένως την πρώτη αεροπορική εταιρεία του Κόλπου που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Με την υποστήριξη του κρατικού ταμείου πλούτου του Άμπου Ντάμπι ADQ, η δημόσια εγγραφή αναμένεται να περιλαμβάνει ποσοστό 20% μέσω 2.7 δισεκατομμυρίων μετοχών.
Noon.com
Η Noon.com παραμένει ένας ισχυρός υποψήφιος για δημόσια εγγραφή, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα σχέδια εισαγωγής στο χρηματιστήριο. Ως η κορυφαία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Μέσης Ανατολής, η εταιρεία έχει αναγνωρίσει το ενδιαφέρον για δημόσια εγγραφή, αλλά αρνήθηκε οποιοδήποτε άμεσο χρονοδιάγραμμα.
Masdar
Η Masdar φέρεται να διερευνά μια μελλοντική δημόσια εγγραφή για την άντληση κεφαλαίων για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με εικασίες για μια διπλή εισαγωγή που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη Νέα Υόρκη. Επισήμως, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν έχει "κανένα τρέχον σχέδιο" για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.
FIVE Holdings
Η FIVE Holdings λειτουργεί πολυτελή ξενοδοχεία lifestyle στο Ντουμπάι, τη Ζυρίχη και την Ίμπιζα. Η εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζει δημόσια εγγραφή ύψους $2 δισ. το 2025, ενώ το 10% των μετοχών φέρεται να προορίζεται για δικαιώματα προαίρεσης μετοχών των εργαζομένων στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.
Μάθετε ποιες μετοχές μπορείτε να διαπραγματευτείτε αυτή τη στιγμή, ενώ αυτές οι εταιρείες προετοιμάζονται για τις δημόσιες εγγραφές τους - εξερευνήστε μετοχές από κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες.
Οι καλύτερες επερχόμενες IPOs στην Αυστραλία
Οι προοπτικές των δημοσίων εγγραφών της Αυστραλίας το 2025 διαμορφώνονται από τις εξελίξεις στην καθαρή ενέργεια, την καινοτομία της βιοτεχνολογίας και την πιθανή επιστροφή των αεροπορικών εταιρειών. Ενώ η τοπική αγορά είναι επιφυλακτική, μια ομάδα εταιρειών είναι έτοιμη να επαναφέρει το ενδιαφέρον στο χρηματιστήριο.
|
Εταιρεία
|
Κλάδος
|
Εκτιμώμενη αποτίμηση (έτος)
|
Αναμενόμενο
|
United H2
|
Ενέργεια
|
$75 εκατομμύρια (2024)
|
2025
|
HaemaLogiX
|
Biotech
|
N/A
|
2025
|
Virgin Australia
|
Aviation
|
$2.5 δισεκατομμύρια (2020)
|
TBD
United H2
Η United H2 προετοιμάζεται ενεργά για δημόσια εγγραφή, με σχέδια για διπλή δημόσια εγγραφή στην Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική. Η πιο πρόσφατη εσωτερική αποτίμησή της έφτασε τα $75 εκατ. το 2024 - αυξημένη κατά 275% από την προηγούμενη αποτίμησή της των $20 εκατ.
HaemaLogiX
Η HaemaLogiX, μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει θεραπείες για το πολλαπλό μυέλωμα, πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο της στο ASX το 2025. Η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει επίσημη αποτίμηση από τον Απρίλιο του 2025, αλλά το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει έντονο.
Virgin Australia.
Η Virgin Australia στοχεύει στην επιστροφή της στις δημόσιες αγορές, με πιθανή δημόσια εγγραφή υπό την ιδιοκτησία της Bain Capital. Μετά την έξοδό της από τη διοίκηση το 2020 μέσω εξαγοράς ύψους $2.5 δισ. η αεροπορική εταιρεία έχει αναβιώσει τα σχέδιά της για επαναφορά στο χρηματιστήριο - αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία επίσημη ημερομηνία.
Οι καλύτερες IPO στη Λατινική Αμερική
Η λατινοαμερικάνικη αγορά δημόσιων εγγραφών κερδίζει δυναμική, με αρκετές εταιρείες υψηλού προφίλ να ετοιμάζονται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Αυτές οι δημόσιες εγγραφές αναδεικνύουν την αυξανόμενη εξέχουσα θέση της περιοχής στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το κρυπτονόμισμα και τις λύσεις πληρωμών. Ακολουθεί μια λεπτομερής επισκόπηση των πιο αναμενόμενων δημόσιων εγγραφών στη Λατινική Αμερική, με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες της 5ης Απριλίου 2025.
|
Εταιρεία
|
Κλάδος
|
Εκτιμώμενη αποτίμηση (έτος)
|
Αναμενόμενο
|
Ualá
|
Οικονομικές Υπηρεσίες
|
$2.75 δισεκατομμύρια (2024)
|
2026
|
Grupo Aeroméxico
|
Aviation
|
N/A
|
2025
|
Citibanamex
|
Τραπεζική
|
N/A
|
2026
Ualá
Η Ualá έχει εξελιχθεί ταχύτατα σε μία από τις μεγαλύτερες νεοφυείς επιχειρήσεις της Αργεντινής με πάνω από 8 εκατομμύρια χρήστες σε όλη τη Λατινική Αμερική. Το ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα της Ualá περιλαμβάνει υπηρεσίες έκδοσης καρτών και πληρωμής λογαριασμών, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από έναν επενδυτικό γύρο Σειράς Ε ύψους $366 εκατομμυρίων υπό την ηγεσία της Allianz X και της TelevisaUnivision τον Μάρτιο του 2025. Η Ualá στοχεύει σε δημόσια εγγραφή το 2026 ή αργότερα, αν και η επίσημη επιβεβαίωση εκκρεμεί.
Grupo Aeroméxico
Η Grupo Aeroméxico, η ναυαρχίδα των αεροπορικών εταιρειών του Μεξικού, έχει δηλώσει την πρόθεσή της να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) για να αντλήσει περίπου $300 εκατομμύρια. Έχοντας βγει από την προστασία της πτώχευσης το 2022, η αεροπορική εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει την ανάκαμψη και τις δυνατότητες ανάπτυξής της. Η προσφορά θα περιλαμβάνει αμερικανικές μετοχές καταθετηρίου (ADS), με την Apollo Global Management και άλλους μετόχους να ηγούνται της πρωτοβουλίας.
Citibanamex
Η Citigroup διερευνά το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο του μεξικανικού βραχίονα λιανικής τραπεζικής της, Η Citibanamex, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την έξοδο από τις τραπεζικές δραστηριότητες καταναλωτών στο Μεξικό. Αρχικά είχε ως στόχο την εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2025, αλλά τα ρυθμιστικά εμπόδια και οι συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να οδηγήσουν την εισαγωγή στο 2026. Η Citibanamex θα μπορούσε να προσφερθεί σε δόσεις κατά τη διάρκεια μιας διετούς περιόδου έως ότου η Citigroup αποχωρήσει πλήρως από τη μονάδα.
Οι καλύτερες επερχόμενες IPO στην Ευρώπη
Το τοπίο των δημοσίων εγγραφών στην Ευρώπη περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές εισαγωγές σε διάφορους κλάδους, όπως η χρηματοοικονομική τεχνολογία, η υπολογιστική νέφους, οι τράπεζες και η ασφάλεια, αντανακλώντας την ποικιλόμορφη οικονομική δομή της ηπείρου.
|
Εταιρεία
|
Κλάδος
|
Εκτιμώμενη αποτίμηση (έτος)
|
Αναμενόμενο
|
Verisure
|
Συστήματα ασφαλείας
|
€20-30 δισεκατομμύρια (2025)
|
2025-2026
|
Northern Data (Ardent, Taiga)
|
Προϊόντα HPC, νέφους και τεχνητής νοημοσύνης
|
$10-16 δισεκατομμύρια (2025)
|
2025
|
Novobanco
|
Τραπεζική
|
€5.5-7 δισεκατομμύρια (2025)
|
2025
|
Bitpanda
|
Χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων
|
$4.1 δισεκατομμύρια (2021)
|
2025
|
Klarna
|
Υπηρεσίες 'BNPL'
|
$15 δισεκατομμύρια (2025)
|
TBD
Verisure
Η Verisure, η οποία υποστηρίζεται από τον γίγαντα ιδιωτικών κεφαλαίων Hellman & Friedman, παρέχει παρακολουθούμενα συστήματα οικιακής ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Με δυνητική αποτίμηση έως και €30 δισεκατομμύρια, αυτή η δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να είναι μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.
Northern Data (Ardent and Taiga)
Η Northern Data, μια γερμανική εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται στους υπολογιστές υψηλής απόδοσης, το νέφος και τις λύσεις ΤΝ, σχεδιάζει μια διπλή εισαγωγή στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. για να επωφεληθεί από την παγκόσμια ζήτηση επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας. Η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να εισαγάγει τη μονάδα κέντρων δεδομένων Ardent και το τμήμα νέφους Taiga στο χρηματιστήριο NASDAQ Stock Market.
Novobanco
Η Novobanco, η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της Πορτογαλίας, ανέκαμψε με επιτυχία μετά την κατάρρευση της προκατόχου της, της Banco Espírito Santo. Ο διευθύνων σύμβουλος Mark Bourke ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι η δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί "στο τέλος του δεύτερου ή στο τέλος του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους", ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Bitpanda
Η Bitpanda, το αυστριακό ανταλλακτήριο και ο μεσίτης κρυπτονομισμάτων, διερευνά τη δυνατότητα δημόσιας εγγραφής στο χρηματιστήριο ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξής της, αποτιμώντας ενδεχομένως την εταιρεία σε περίπου $4 δισεκατομμύρια. Η Bitpanda στοχεύει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της παρουσία, ενώ παράλληλα στοχεύει στην παγκόσμια επέκταση.
Klarna
Σουηδικός γίγαντας "αγοράζω τώρα, πληρώνω αργότερα" (BNPL) Η Klarna ανέστειλε πρόσφατα τα σχέδια της για δημόσια εγγραφή λόγω της αστάθειας της παγκόσμιας αγοράς που προκλήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τους σαρωτικούς δασμούς στις εισαγωγές. Η εταιρεία σχεδίαζε να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Απρίλιο του 2025 με αποτίμηση $15 δισ. αλλά αποφάσισε να το καθυστερήσει εν μέσω δυσμενών οικονομικών συνθηκών.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πιθανή δημόσια εγγραφή της Klarna στον οδηγό διαπραγμάτευσης της δημόσιας εγγραφής της Klarna.
Μετοχές μετά την IPO που μπορείτε να διαπραγματευτείτε αυτή τη στιγμή
Παρόλο που οι traders δεν μπορούν να αγοράσουν μετοχές IPO απευθείας μέσω CFDs, μπορούν να κερδοσκοπήσουν σε μετοχές που έχουν εισαχθεί πρόσφατα στο χρηματιστήριο αφού γίνουν δημόσια διαπραγματεύσιμες.
Πολλές από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες του κόσμου ξεκίνησαν το ταξίδι τους στο χρηματιστήριο με μια δημόσια εγγραφή, όπως οι "Magnificent 7" - που περιλαμβάνουν Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, και Tesla - οι περισσότερες από τις οποίες εισήλθαν στο χρηματιστήριο μέσω δημόσιας εγγραφής. Συλλογικά, οι Magnificent 7 μετοχές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 30% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του US 500 και σχεδόν το 60% του US Tech 100.
Μάθετε περισσότερα για τις μετοχές Magnificent 7 στον οδηγό διαπραγματεύσεων Magnificent 7.
Εδώ είναι μερικές ακόμα μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης μετά την IPO:
-
Alibaba: Ο κινεζικός γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου εισήχθη στο NYSE το 2014 με τη μεγαλύτερη αμερικανική IPO εκείνη την περίοδο. Σήμερα, η χρηματιστηριακή αξία της Alibaba υπερβαίνει τα $2.4 τρισεκατομμύρια HKD.
-
Meta Platforms: Ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γνωστός προηγουμένως ως Facebook, εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2012. Έκτοτε, η Meta έχει επεκταθεί στην ΤΝ, την εικονική πραγματικότητα και την ψηφιακή διαφήμιση, με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των $1.5 τρισεκατομμυρίων.
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Visa: Αυτός ο παγκόσμιος κολοσσός πληρωμών έκανε το ντεμπούτο του στο NYSE το 2008. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των $650 δισ., η Visa παραμένει ηγέτης στις παγκόσμιες συναλλαγές.
-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company: Η TSMC εισήχθη στο χρηματιστήριο το 1994. Το μεγαλύτερο χυτήριο ημιαγωγών στον κόσμο προμηθεύει εταιρείες όπως η Nvidia και η Apple - με κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα $25 τρισεκατομμύρια TWD.
-
Snowflake: Μια εταιρεία αποθήκευσης δεδομένων στο νέφος που έκανε το ντεμπούτο της το 2020. Με κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα $50 δισ., η Snowflake έχει κερδίσει έδαφος μετά την δημόσια εγγραφή, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για λύσεις υπολογιστικού νέφους.
Οι κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς σε αυτό το άρθρο είναι σωστές σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις τους και υπόκεινται σε αλλαγές με βάση τις εξελισσόμενες συνθήκες και τις επιδόσεις των επιμέρους εταιρειών.
Πώς να βρείτε τις "καλύτερες" δημόσιες εγγραφές στην αγορά
Η εύρεση των "καλύτερων" δημόσιων εγγραφών περιλαμβάνει την αξιολόγηση μιας σειράς δεικτών πέρα από την αναμενόμενη διαφημιστική εκστρατεία ή τις κεντρικές αποτιμήσεις, όπως οι χρηματοοικονομικές μετρήσεις, η τοποθέτηση στην αγορά και το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο.
Συνδυάστε τη θεμελιώδη ανάλυση με την επίγνωση των τρεχουσών μακροοικονομικών συνθηκών, όπως η πολιτική της κεντρικής τράπεζας ή τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ευρύτερη δραστηριότητα των δημόσιων εγγραφών.
Αποτίμηση και έσοδα πριν από την IPO
Ο εντοπισμός των δημοσίων εγγραφών με υψηλές προοπτικές περιλαμβάνει την αξιολόγηση διαφόρων κριτηρίων. Αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στην αποτίμηση της εταιρείας ή στη δημοτικότητα του κλάδου, οι διαπραγματευτές συχνά αξιολογούν έναν συνδυασμό οικονομικών δεικτών, συνθηκών της αγοράς και δημόσιων πληροφοριών για να προσδιορίσουν τους πιθανούς κινδύνους και ευκαιρίες μιας δημόσιας εγγραφής. Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη:
Μετρήσεις κερδοφορίας
Ορισμένες δημόσιες εγγραφές αφορούν εταιρείες που δεν είναι ακόμη κερδοφόρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι traders συχνά εξετάζουν τα μεικτά περιθώρια κέρδους, τον ρυθμό καύσης μετρητών και τις προβλέψεις EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) για να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα. Μια σαφώς καθορισμένη πορεία προς την κερδοφορία, υποστηριζόμενη από συνεπή αύξηση των εσόδων, θεωρείται συχνά πιο ευνοϊκή.
Τάσεις τομέα και χρονισμός
Η χρονική στιγμή μιας δημόσιας εγγραφής σε σχέση με το ευρύτερο κλίμα της αγοράς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση. Για παράδειγμα, οι εισηγμένες στον τομέα της τεχνολογίας ή της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας μπορεί να κερδίσουν μεγαλύτερη απήχηση σε περιόδους επέκτασης του τομέα, ενώ οι αμυντικοί τομείς θα μπορούσαν να ευνοηθούν σε περιόδους ύφεσης. Οι traders μπορεί να παρακολουθούν τους κλαδικούς δείκτες ή τις επιδόσεις των ETF ως δείκτες πλαισίου.
Περίοδοι κλειδώματος και εσωτερική δραστηριότητα
Οι περίοδοι κλειδώματος μετά την δημόσια εγγραφή περιορίζουν τους εσωτερικούς επενδυτές από το να πωλούν μετοχές για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως κυμαίνεται από 90 έως 180 ημέρες, αν και αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το χρηματιστήριο ή τη δικαιοδοσία. Οι επερχόμενες λήξεις μπορούν να εισάγουν πίεση πώλησης. Οι traders μπορούν να παρακολουθούν ρυθμιστικά αρχεία ή ενημερωτικά δελτία της εταιρείας, ανάλογα με τη δικαιοδοσία εισαγωγής, για να μάθουν τις δομές κλειδώματος της εταιρείας και τα επίπεδα ιδιοκτησίας των εμπιστευτικών προσώπων.
Επενδυτική υποστήριξη & ανάδοχοι
Η παρουσία θεσμικών επενδυτών ή αξιόπιστων αναδόχων (όπως η Goldman Sachs ή η Morgan Stanley) μπορεί να προσθέσει αξιοπιστία. Οι traders ορισμένες περιπτώσεις το χρησιμοποιούν ως υποκατάστατο για την εσωτερική δέουσα επιμέλεια και τις προσδοκίες ζήτησης.
Ρυθμιστικό και δικαιοδοτικό πλαίσιο
Για εταιρείες σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, η υγειονομική περίθαλψη ή η τεχνητή νοημοσύνη ("ΤΝ"), η κανονιστική συμμόρφωση μπορεί να επηρεάσει την ετοιμότητα για δημόσια εγγραφή και τους κινδύνους μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Το επιλεγμένο χρηματιστήριο εισαγωγής (πχ. NASDAQ Χρηματιστήριο, NYSE ή LSE) μπορεί επίσης να επηρεάσει τη ρευστότητα, τις ώρες διαπραγμάτευσης και την προσβασιμότητα για τους traders με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και τη θεσμική κάλυψη.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τις δημόσιες εγγραφές στο αναλυτικό οδηγό μας για τις δημόσιες εγγραφές.
Πώς να αγοράζετε και να πουλάτε IPOs με CFDs
Ακολουθούν τα βήματα για τη διαπραγμάτευση μετοχών δημόσιας εγγραφής μετά τη δημοσιοποίησή τους.
- Περιμένετε την εισαγωγή IPOΗ συμμετοχή στις δημόσιες εγγραφές περιορίζεται συνήθως σε επιλεγμένους επενδυτές - οι λιανικοί traders μπορούν να διαπραγματευτούν μέσω CFDs μόλις η μετοχή βγει στο χρηματιστήριο.
- Επιλέξτε τη μετοχή σαςΑποκτήστε πρόσβαση σε χιλιάδες μετοχές στην πλατφόρμα μας και αποφασίστε αν θα προχωρήσετε σε αγορά ή πώληση με CFDs.
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Συχνές Ερωτήσεις
Πώς να αγοράσετε επερχόμενες IPOs
Η πρόσβαση των ιδιωτών σε μετοχές δημόσιας εγγραφής πριν από την εισαγωγή μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο περιορίζεται συνήθως σε θεσμικούς επενδυτές ή σε εκείνους που έχουν πρόσβαση μέσω συγκεκριμένων χρηματιστών ή επενδυτικών πλατφορμών. Ωστόσο, μόλις μια εταιρεία εισαχθεί στο χρηματιστήριο, οι μετοχές της καθίστανται διαθέσιμες για διαπραγμάτευση στη δευτερογενή αγορά. Σε αυτό το σημείο, οι traders μπορούν να κερδοσκοπήσουν στις κινήσεις των τιμών χρησιμοποιώντας συμβόλαια επί της διαφοράς (CFDs). Οι λεπτομέρειες συμμετοχής στην IPO γνωστοποιούνται συνήθως στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας.
Ποιες είναι οι καλύτερες επερχόμενες IPOs;
Δεν υπάρχει ενιαία μέθοδος για τον προσδιορισμό των "καλύτερων" IPOs, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα, τον συγχρονισμό της αγοράς και το κλίμα των επενδυτών. Ωστόσο, οι δημόσιες εγγραφές υψηλού προφίλ, όπως οι Stripe, Revolut, CoreWeave και Shein, έχουν προκαλέσει σημαντική κάλυψη από αναλυτές λόγω της κλίμακας, των προοπτικών ανάπτυξης και της σημασίας τους για την αγορά. Οι traders θα πρέπει να αξιολογούν κάθε εισαγωγή χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό χρηματοοικονομικών δεικτών, τάσεων του κλάδου και μακροοικονομικού πλαισίου πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση διαπραγμάτευσης.
Πώς να διαπραγματευτείτε τις επερχόμενες IPOs;
Οι επερχόμενες IPOs δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία εισαγωγής. Μόλις εισαχθούν στο χρηματιστήριο, οι traders μπορούν να κερδοσκοπήσουν στην τιμή τους χρησιμοποιώντας CFDs, τα οποία επιτρέπουν θέσεις αγοράς ή πώλησης χωρίς να κατέχουν τις υποκείμενες μετοχές. Η διαπραγμάτευση CFD επιτρέπει την έκθεση σε νεοεισηγμένες εταιρείες, παρέχοντας παράλληλα ευελιξία στη στρατηγική και την εκτέλεση. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε στενά τη ρευστότητα και τη μεταβλητότητα, ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες των διαπραγματεύσεων.
Πόσο σύντομα μπορώ να αγοράσω και να πουλήσω μετοχές IPO;
Οι traders CFD μπορούν συνήθως να έχουν πρόσβαση σε μετοχές δημόσιας εγγραφής την πρώτη ημέρα που αρχίζουν να διαπραγματεύονται σε ένα δημόσιο χρηματιστήριο. Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από το πότε οι μετοχές θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα των διαπραγματεύσεών σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μετοχές της δημόσιας εγγραφής καθίστανται διαπραγματεύσιμες κατά τις συνήθεις ώρες της αγοράς, αν και αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον χρηματιστή και την περιοχή.