CFD vs μετοχές: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι traders;
Πώς συγκρίνεται η διαπραγμάτευση CFDs με τη διαπραγμάτευση μετοχών; Παρακάτω, θα εξετάσουμε τις βασικές ομοιότητες και διαφορές που πρέπει να γνωρίζετε μεταξύ αυτών των βασικών όρων διαπραγμάτευσης, από τη μόχλευση έως τις πληροφορίες για την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και πολλά άλλα.
CFDs και μετοχές: πώς συγκρίνονται;
Οι διαπραγματεύσεις CFDs (συμβόλαια επί της διαφοράς) και μετοχών συχνά συγκρίνονται, αλλά είναι αρκετά διαφορετικές ως έννοιες.Τα CFDs είναι εργαλεία που προσφέρουν πρόσβαση σε διάφορες αγορές, όπως forex, εμπορεύματα, και δείκτες, ενώ οι μετοχές επικεντρώνονται αποκλειστικά στις επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών μέσω της διαπραγμάτευσης μετοχών.
Όταν διαπραγματεύεστε CFDs μετοχών μαζί μας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε παγκόσμιες μετοχές μαζί με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - και όλα αυτά με την ευελιξία και τη μόχλευση που παρέχουν τα CFDs. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η μόχλευση ενισχύει τόσο τις απώλειες όσο και τα κέρδη.
Για να αποσαφηνιστούν οι διαφορές μεταξύ CFD και χρηματιστηριακών διαπραγματεύσεων, παραθέτουμε τον ορισμό κάθε όρου.
Τι είναι τα CFD;
Τα CFDs είναι παράγωγα που σας επιτρέπουν να διαπραγματεύεστε τις κινήσεις των τιμών σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές, εμπορεύματα ή forex, χωρίς να τα κατέχετε. Είναι ευέλικτα, χωρίς καθορισμένη ημερομηνία λήξης, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε τη θέση σας ανοιχτή για όσο χρονικό διάστημα θέλετε. Τα CFD είναι δημοφιλή για βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες διαπραγματεύσεις και επιτρέπουν τη μόχλευση (επίσης γνωστή ως διαπραγμάτευση περιθωρίου). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ελέγξετε μια μεγαλύτερη θέση με μικρότερη δαπάνη, αν και αυτό αυξάνει επίσης τις πιθανές απώλειες καθώς και τα κέρδη.
Με τα CFDs, έχετε την επιλογή να πάρετε θέση σε ένα περιουσιακό στοιχείο που η τιμή του ανεβαίνει, γνωστή ως θέση αγοράς, ή που η τιμή του πέφτει, γνωστή ως θέση πώλησης. Λάβετε υπόψη ότι οι παρακάτω απεικονίσεις δείχνουν μόνο το πιθανό κέρδος - αν η τιμή πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση σε κάθε σενάριο, θα είχατε απώλεια.
Τι είναι οι μετοχές;
Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν την ιδιοκτησία σε μια εταιρεία και διαιρούνται σε μεμονωμένες μονάδες που ονομάζονται μετοχές. Όταν μια εταιρεία βγαίνει στο χρηματιστήριο, συχνά συγκεντρώνει χρήματα με την έκδοση μετοχών σε επενδυτές, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να αγοραστούν και να πωληθούν σε χρηματιστήρια όπως το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ή το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Οι εταιρείες εκδίδουν πρώτα μετοχές στην πρωτογενή αγορά μέσω αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs), όπου οι επενδυτές τις αγοράζουν απευθείας. Μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, οι μετοχές διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά, όπου οι τιμές τους κυμαίνονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Μπορείτε να πάρετε θέσεις σε μετοχές με δύο τρόπους:
- Επενδύσεις σε μετοχές σημαίνει την αγορά των μετοχών αυτών άμεσα, με σκοπό να επωφεληθούν από την αύξηση της τιμής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τα μερίσματα.
- Διαπραγμάτευση μετοχών ως παράγωγα, όπως τα CFD, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τα διαπραγματεύεστε στην πλατφόρμα μας. Παρακάτω, θα δείτε μια σειρά από CFDs μετοχών για να επιλέξετε από την αναζήτηση αγοράς μας.
Γιατί οι traders επιλέγουν τα CFDs;
Ακολουθεί μια επισκόπηση των λόγων για τους οποίους μπορεί να επιλέξετε να διαπραγματευτείτε CFDs.
Ευρεία πρόσβαση στην αγορά: διαπραγμάτευση μετοχών, εμπορευμάτων,forex, και πολλά άλλα από μια ενιαία πλατφόρμα.
Μόχλευση (επίσης γνωστό ως διαπραγμάτευση περιθωρίου): έλεγχος μεγαλύτερων θέσεων με μικρότερη αρχική δαπάνη, αυξάνοντας τις πιθανές αποδόσεις και τους κινδύνους.
Ευέλικτη διάρκεια: δεν υπάρχουν σταθερές ημερομηνίες λήξης, επιτρέποντας στους traders να κλείνουν τις θέσεις τους όταν το επιθυμούν.
Διαφοροποίηση: διαφοροποιούνται εύκολα σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο ενός λογαριασμού.
Βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη εστίαση: μπορεί να ταιριάζει στη διαπραγμάτευση ημέρας, όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να ανταποκριθούν στις άμεσες συνθήκες της αγοράς.
Γιατί οι traders επιλέγουν μετοχές;
Ακολουθεί μια επισκόπηση των λόγων για τους οποίους μπορεί να επιλέξετε να διαπραγματεύεστε μετοχές.
Ο υψηλός βαθμός ρευστότητας: οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν σημαντικό όγκο διαπραγμάτευσης, γεγονός που διευκολύνει την αποτελεσματική είσοδο και έξοδο από θέσεις.
Ωράριο αγοράς ευθυγραμμισμένο με τα χρηματιστήρια: η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του χρηματιστηρίου, ενώ ορισμένες αγορές προσφέρουν παρατεταμένη ή μεταγενέστερη διαπραγμάτευση.
Μόχλευση: με τα CFD, οι traders μπορούν να ελέγχουν μεγαλύτερες θέσεις με μικρότερη επένδυση, ενισχύοντας τόσο τα πιθανά κέρδη όσο και τους κινδύνους.
Έκθεση σε μεμονωμένες εταιρείες: διαπραγμάτευση με βάση τις επιδόσεις της εταιρείας, τις εκθέσεις κερδών και τις τάσεις του κλάδου.
Διαφοροποιημένες ευκαιρίες: πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την τεχνολογία έως την υγειονομική περίθαλψη, επιτρέποντας στους traders να επωφεληθούν από τις διαφορετικές συνθήκες της αγοράς.
Πώς διαπραγματεύονται οι μετοχές με CFDs;
Κατά τη διαπραγμάτευση μετοχών μέσω CFDs, οι traders κερδοσκοπούν στις κινήσεις των τιμών μιας μετοχής χωρίς να κατέχουν τις υποκείμενες μετοχές. Ένα CFD επί μετοχών αντικατοπτρίζει τις μεταβολές των τιμών των μετοχών που είναι εισηγμένες σε ένα χρηματιστήριο, επιτρέποντας στους traders να επωφεληθούν από την άνοδο ή την πτώση των τιμών με αγορά ή πώληση.
Με την διαπραγμάτευση μετοχών CFD, οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόχλευση, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται να βάλουν μόνο ένα μέρος της συνολικής αξίας της διαπραγμάτευση. Αυτό επιτρέπει δυνητικά μεγαλύτερη έκθεση, αν και επίσης ενισχύει τόσο τα κέρδη όσο και τις απώλειες. Επιπλέον, τα CFDs επί μετοχών παρέχουν την ευελιξία να προχωρήσετε σε αγορά (αν περιμένετε αύξηση της αξίας μιας μετοχής) ή σε πώληση (αν περιμένετε μείωση της αξίας της).
Επιπλέον, τα CFDs μετοχών παρέχουν ευελιξία στο μέγεθος της θέσης και δεν έχουν σταθερές λήξεις συμβολαίων, σε αντίθεση με ορισμένα παραδοσιακά παράγωγα μετοχών. Οι traders μπορούν επίσης να επωφεληθούν από χαρακτηριστικά όπως οι διευρυμένες ώρες διαπραγμάτευσης σε επιλεγμένες μετοχές και η δυνατότητα αντίδρασης στα γεγονότα της αγοράς χωρίς τους περιορισμούς της άμεσης ιδιοκτησίας μετοχών.
Ποιο είναι καλύτερο από τα CFD έναντι των μετοχών;
Για τους traders παραγώγων, το αν τα CFD ή οι μετοχές είναι καλύτερα εξαρτάται από τους ατομικούς στόχους διαπραγμάτευσης και τις προτιμήσεις της αγοράς. Τα CFDs προσφέρουν ευρεία πρόσβαση στην αγορά, καλύπτοντας διάφορους τύπους περιουσιακών στοιχείων όπως εμπορεύματα, δείκτες, και μετοχές, επιτρέποντας τη διαφοροποίηση εντός ενός ενιαίου λογαριασμού. Αυτή η ευελιξία μπορεί να ωφελήσει τους traders που επιθυμούν να κερδοσκοπήσουν σε πολλαπλές αγορές, η καθεμία με μοναδικές κινητήριες δυνάμεις και ευκαιρίες.
Η διαπραγμάτευση μετοχών, από την άλλη πλευρά, επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανάληψη θέσης σε μετοχές εταιρειών. Η παραδοσιακή επένδυση σε μετοχές περιλαμβάνει την ιδιοκτησία, η οποία συνοδεύεται από πρόσθετους παράγοντες, όπως οι εταιρικές ενέργειες (πχ. μερίσματα και δικαιώματα ψήφου). Ενώ η διαπραγμάτευση μετοχών συνήθως περιορίζεται στις ώρες του χρηματιστηρίου, ορισμένες αγορές προσφέρουν παρατεταμένες συνεδριάσεις διαπραγμάτευσης.
Να θυμάστε όμως ότι οι μετοχές μπορούν να διαπραγματεύονται ως CFDs, επιτρέποντας στους traders να κερδοσκοπούν στις κινήσεις των τιμών των μετοχών χωρίς να κατέχουν οι ίδιοι τη μετοχή. Αυτό γίνεται συχνά με την ίδια προσέγγιση θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης.
Εν συντομία, τα CFDs είναι ιδανικά για τους traders που εκτιμούν την ποικιλία και την ευελιξία της αγοράς, ενώ οι μετοχές μπορεί να είναι καλύτερες για όσους προτιμούν μια εστιασμένη αγορά με επίκεντρο τις κινήσεις των μετοχών. Κάθε ένα από αυτά έχει μοναδικά πλεονεκτήματα (και μειονεκτήματα), οπότε η επιλογή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική του trader και τα προτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία.
Διαπραγμάτευση CFDs και μετοχών μαζί μας
Όταν διαπραγματεύεστε CFDs και μετοχές μαζί μας, μπορείτε να κερδοσκοπήσετε με θέσεις αγοράς ή πώλησης στις τιμές ενός ευρέος φάσματος αγορών. Για να προετοιμαστείτε, διαβάστε τα βασικά στοιχεία διαπραγμάτευσης και ενημερώστε τις θέσεις σας με τα πιο πρόσφατα νέα και αναλύσεις διαπραγμάτευσης από τους ειδικούς αναλυτές μας. Επίσης, είναι σκόπιμο να διασφαλίσετε ότι η στρατηγική διαχείρισης κινδύνου σας είναι αρκετά καλή ώστε να σας προετοιμάσει για πιθανή αστάθεια και να μάθετε πώς να βελτιώσετε την ψυχολογία διαπραγμάτευσης για να μεγιστοποιήσετε την εμπιστοσύνη σας στις αγορές.
Συχνές Ερωτήσεις
Η διαπραγμάτευση μετοχών είναι διαπραγμάτευση CFD;
Όχι ακριβώς. Η διαπραγμάτευση μετοχών και η διαπραγμάτευση CFD είναι και οι δύο τύποι διαπραγματεύσεων παραγώγων, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ενώ οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ως CFD, η διαπραγμάτευση μετοχών επικεντρώνεται μόνο στη διαπραγμάτευση μετοχών, ενώ η γενική διαπραγμάτευση CFD επιτρέπει την κερδοσκοπία σε ένα ευρύτερο φάσμα περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ζευγών forex, νομισμάτων και δεικτών.
Τι είναι το CFD στη διαπραγμάτευση μετοχών;
Ένα συμβόλαιο CFD (συμβόλαιο έναντι διαφοράς) στις χρηματιστηριακές διαπραγματεύσεις σας επιτρέπει να διαπραγματεύεστε χωρίς να κατέχετε τις υποκείμενες μετοχές. Πρόκειται για ένα συμβόλαιο μεταξύ εσάς και του χρηματιστή για την ανταλλαγή της διαφοράς στην τιμή της μετοχής από τη στιγμή που ανοίγετε τη διαπραγμάτευση μέχρι τη στιγμή που την κλείνετε. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε αγορά ή πώληση σε μετοχές και να διαπραγματεύεστε με μόχλευση.
Μπορείτε να διαπραγματευτείτε μετοχές χωρίς CFDs;
Ναι, μπορείτε να διαπραγματεύεστε μετοχές απευθείας χωρίς να χρησιμοποιείτε CFD ή παράγωγα, αν και αυτό συνήθως αναφέρεται ως επένδυση. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει την αγορά μετοχών μέσω χρηματομεσίτη ή πλατφόρμας επενδύσεων με σκοπό να επωφεληθούν από την άνοδο των τιμών. Πολλοί χρηματιστές προσφέρουν λογαριασμούς άμεσης διαπραγμάτευσης μετοχών ειδικά για το σκοπό αυτό, οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφορετικό κόστος και χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τη διαπραγμάτευση CFD.