CFDs και μετοχές: πώς συγκρίνονται;

Οι διαπραγματεύσεις CFDs (συμβόλαια επί της διαφοράς) και μετοχών συχνά συγκρίνονται, αλλά είναι αρκετά διαφορετικές ως έννοιες.Τα CFDs είναι εργαλεία που προσφέρουν πρόσβαση σε διάφορες αγορές, όπως forex, εμπορεύματα, και δείκτες, ενώ οι μετοχές επικεντρώνονται αποκλειστικά στις επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών μέσω της διαπραγμάτευσης μετοχών.

Όταν διαπραγματεύεστε CFDs μετοχών μαζί μας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε παγκόσμιες μετοχές μαζί με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - και όλα αυτά με την ευελιξία και τη μόχλευση που παρέχουν τα CFDs. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η μόχλευση ενισχύει τόσο τις απώλειες όσο και τα κέρδη.

Για να αποσαφηνιστούν οι διαφορές μεταξύ CFD και χρηματιστηριακών διαπραγματεύσεων, παραθέτουμε τον ορισμό κάθε όρου.

Τι είναι τα CFD;

Τα CFDs είναι παράγωγα που σας επιτρέπουν να διαπραγματεύεστε τις κινήσεις των τιμών σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές, εμπορεύματα ή forex, χωρίς να τα κατέχετε. Είναι ευέλικτα, χωρίς καθορισμένη ημερομηνία λήξης, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε τη θέση σας ανοιχτή για όσο χρονικό διάστημα θέλετε. Τα CFD είναι δημοφιλή για βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες διαπραγματεύσεις και επιτρέπουν τη μόχλευση (επίσης γνωστή ως διαπραγμάτευση περιθωρίου). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ελέγξετε μια μεγαλύτερη θέση με μικρότερη δαπάνη, αν και αυτό αυξάνει επίσης τις πιθανές απώλειες καθώς και τα κέρδη.

Με τα CFDs, έχετε την επιλογή να πάρετε θέση σε ένα περιουσιακό στοιχείο που η τιμή του ανεβαίνει, γνωστή ως θέση αγοράς, ή που η τιμή του πέφτει, γνωστή ως θέση πώλησης. Λάβετε υπόψη ότι οι παρακάτω απεικονίσεις δείχνουν μόνο το πιθανό κέρδος - αν η τιμή πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση σε κάθε σενάριο, θα είχατε απώλεια.

Τι είναι οι μετοχές;

Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν την ιδιοκτησία σε μια εταιρεία και διαιρούνται σε μεμονωμένες μονάδες που ονομάζονται μετοχές. Όταν μια εταιρεία βγαίνει στο χρηματιστήριο, συχνά συγκεντρώνει χρήματα με την έκδοση μετοχών σε επενδυτές, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να αγοραστούν και να πωληθούν σε χρηματιστήρια όπως το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ή το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Οι εταιρείες εκδίδουν πρώτα μετοχές στην πρωτογενή αγορά μέσω αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs), όπου οι επενδυτές τις αγοράζουν απευθείας. Μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, οι μετοχές διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά, όπου οι τιμές τους κυμαίνονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Μπορείτε να πάρετε θέσεις σε μετοχές με δύο τρόπους:

Επενδύσεις σε μετοχές σημαίνει την αγορά των μετοχών αυτών άμεσα, με σκοπό να επωφεληθούν από την αύξηση της τιμής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τα μερίσματα.

Διαπραγμάτευση μετοχών ως παράγωγα, όπως τα CFD, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τα διαπραγματεύεστε στην πλατφόρμα μας. Παρακάτω, θα δείτε μια σειρά από CFDs μετοχών για να επιλέξετε από την αναζήτηση αγοράς μας.

Γιατί οι traders επιλέγουν τα CFDs;

Ακολουθεί μια επισκόπηση των λόγων για τους οποίους μπορεί να επιλέξετε να διαπραγματευτείτε CFDs.

Ευρεία πρόσβαση στην αγορά: διαπραγμάτευση μετοχών, εμπορευμάτων,forex, και πολλά άλλα από μια ενιαία πλατφόρμα.

Μόχλευση (επίσης γνωστό ως διαπραγμάτευση περιθωρίου): έλεγχος μεγαλύτερων θέσεων με μικρότερη αρχική δαπάνη, αυξάνοντας τις πιθανές αποδόσεις και τους κινδύνους.

Ευέλικτη διάρκεια: δεν υπάρχουν σταθερές ημερομηνίες λήξης, επιτρέποντας στους traders να κλείνουν τις θέσεις τους όταν το επιθυμούν.

Διαφοροποίηση: διαφοροποιούνται εύκολα σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο ενός λογαριασμού.

Βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη εστίαση: μπορεί να ταιριάζει στη διαπραγμάτευση ημέρας, όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να ανταποκριθούν στις άμεσες συνθήκες της αγοράς.

Γιατί οι traders επιλέγουν μετοχές;

Ακολουθεί μια επισκόπηση των λόγων για τους οποίους μπορεί να επιλέξετε να διαπραγματεύεστε μετοχές.

Ο υψηλός βαθμός ρευστότητας: οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν σημαντικό όγκο διαπραγμάτευσης, γεγονός που διευκολύνει την αποτελεσματική είσοδο και έξοδο από θέσεις.

Ωράριο αγοράς ευθυγραμμισμένο με τα χρηματιστήρια: η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του χρηματιστηρίου, ενώ ορισμένες αγορές προσφέρουν παρατεταμένη ή μεταγενέστερη διαπραγμάτευση.

Μόχλευση: με τα CFD, οι traders μπορούν να ελέγχουν μεγαλύτερες θέσεις με μικρότερη επένδυση, ενισχύοντας τόσο τα πιθανά κέρδη όσο και τους κινδύνους.

Έκθεση σε μεμονωμένες εταιρείες: διαπραγμάτευση με βάση τις επιδόσεις της εταιρείας, τις εκθέσεις κερδών και τις τάσεις του κλάδου.

Διαφοροποιημένες ευκαιρίες: πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την τεχνολογία έως την υγειονομική περίθαλψη, επιτρέποντας στους traders να επωφεληθούν από τις διαφορετικές συνθήκες της αγοράς.

