Γιατί είναι σημαντικό το ωράριο του παγκόσμιου χρηματιστηρίου

Το ωράριο του παγκόσμιου χρηματιστηρίου είναι σημαντικό να είναι κατανοητό από τους traders δεικτών και μετοχών. Το ωράριο λειτουργίας των επιμέρους χρηματιστηρίων είναι το παράθυρο που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε trading, να ανταποκρίνεστε στις αλλαγές της αγοράς και να διαχειρίζεστε το χαρτοφυλάκιό σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ως εκ τούτου, ο καλός σχεδιασμός και η λήψη αποφάσεων εξαρτώνται από την γνώση του ωραρίου των παγκόσμιων χρηματιστηρίων.

Ορισμένα χρηματιστήρια διακόπτουν τη λειτουργία τους για ένα μεσημεριανό διάλειμμα, το οποίο επιτρέπει τη συντήρηση του συστήματος, τις διοικητικές εργασίες και μετριάζει την υπερβολική μεταβλητότητα. Αυτό το διάλειμμα επιτρέπει στους traders να σκεφτούν τις θέσεις τους και να προετοιμαστούν για το δεύτερο μισό της ημέρας. Ωστόσο, άλλα χρηματιστήρια λειτουργούν συνεχώς, χωρίς διάλειμμα, κάτι που σημαίνει ότι είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις πιθανές μεταβολές της αγοράς καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Όλες οι ώρες που εμφανίζονται είναι σε ζώνη ώρας UTC.

Τι ώρα ανοίγει το χρηματιστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου;

Το χρηματιστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου (Χρηματιστήριο του Λονδίνου) ανοίγει στις 7:00πμ UTC και κλείνει στις 3:30μμ χωρίς μεσημεριανό διάλειμμα, επηρεάζοντας τον δείκτη UK 100.

Τι ώρα ανοίγει το χρηματιστήριο των ΗΠΑ;

Το χρηματιστήριο των ΗΠΑ (Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης) ανοίγει στις 1:30μμ UTC και κλείνει στις 8:00μμ, χωρίς μεσημεριανό διάλειμμα, επηρεάζοντας τους δείκτες Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500).

Τι ώρα ανοίγουν οι ασιατικές αγορές;

Οι ασιατικές αγορές ανοίγουν και κλείνουν σε διαφορετικές ώρες ανάλογα με το χρηματιστήριο. Το Japan Exchange Group, από το οποίο καταρτίζεται ο Nikkei 225 (Japan 225), ανοίγει στις 12:00πμ UTC και κλείνει στις 6:00πμ, ενώ το Χρηματιστήριο της Σανγκάης, που καλύπτει τον SSE Composite (China A50), ανοίγει στις 1:30πμ UTC και κλείνει στις 7:00πμ. Το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, από το οποίο καταρτίζεται ο Hang Seng (Hong Kong 50), ανοίγει επίσης στις 1:30πμ UTC και κλείνει στις 8:00πμ. Όλα αυτά τα χρηματιστήρια έχουν μεσημεριανά διαλείμματα (βλ. παρακάτω πίνακα).

Τι ώρα ανοίγουν οι ευρωπαϊκές αγορές;

Οι ευρωπαϊκές αγορές ανοίγουν και κλείνουν ως επί το πλείστον τις ίδιες ώρες. Η αγορά Euronext Paris, από την οποία καταρτίζονται ο CAC 40 (France 40) και ο AEX (Netherlands 25), ανοίγει στις 7:00πμ UTC και κλείνει στις 3:30μμ. Το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, από το οποίο καταρτίζεται ο DAX 40 (Germany 40), το Bolsa de Madrid, για τον Ibex 35 (Spain 35), και το Borsa Italiana (Ιταλικό Χρηματιστήριο) για τον Italy 40, λειτουργούν τις ίδιες ώρες.

Τι ώρα ανοίγουν οι αγορές της Αυστραλασίας;

Το Χρηματιστήριο Αξιών της Αυστραλίας (ASX), από το οποίο καταρτίζεται ο ASX 200 (Australia 200), ανοίγει στις 11:00μμ UTC και κλείνει στις 5:00πμ. Το Χρηματιστήριο της Νέας Ζηλανδίας, για τον New Zealand 50, είναι ανοιχτό από τις 9:00μμ UTC έως τις 3:45πμ.

Ποιες είναι το ωράριο λειτουργίας των κυριότερων χρηματιστηρίων;

Ακολουθεί μία πλήρης λίστα με το ωράριο λειτουργίας των κυριότερων χρηματιστηρίων που πρέπει να γνωρίζετε, η οποία αναφέρει το χρηματιστήριο καθώς και τους σχετικούς δείκτες που προσφέρουμε, με την αγορά του Capital.com που πρέπει να αναζητήσετε σε παρένθεση.

Χρηματιστήριο Ώρες ανοίγματος (UTC) Ώρες κλεισίματος (UTC) Μεσημεριανό διάλειμμα (UTC) Σχετικοί δείκτες μετοχών Χρηματιστήριο του Λονδίνου 7:00πμ 3:30μμ NA FTSE 100 (UK 100) FTSE 250 (UK 250) Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 1:30μμ 8:00μμ NA Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500) Χρηματιστήριο Nasdaq* 1:30μμ 8:00μμ NA US Tech 100 Euronext 7:00πμ 3:30μμ NA CAC 40 (France 40)

AEX (Netherlands 25) Χρηματιστήριο της Σανγκάης 1:30πμ 7:00πμ 3:30πμ-5:00πμ SSE Composite (China A50) Japan Exchange Group 12:00πμ 6:00πμ 2:30πμ-3:30πμ Nikkei 225 (Japan 225) Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ 1:30πμ 8:00πμ 4:00πμ-5:00πμ Hang Seng (Hong Kong 50)

*Το Nasdaq® είναι εμπορικό σήμα της Nasdaq Inc. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα.

Τι είναι το trading μετά το ωράριο λειτουργίας;

Το trading εκτός ωραρίου, γνωστό και ως trading διευρυμένου ωραρίου, αναφέρεται στην περίοδο κατά την οποία οι μετοχές και οι δείκτες μπορούν να αποτελούν αντικείμενο trading εκτός του κανονικού ωραρίου του χρηματιστηρίου στο οποίο ανήκουν. Έτσι, με το trading μετά το ωράριο λειτουργίας σας επιτρέπει να αντιδράσετε σε ειδήσεις και γεγονότα που συμβαίνουν εκτός της κανονικής συνεδρίασης. Ωστόσο, αν σκοπεύετε να κάνετε trading εκτός του ωραρίου λειτουργίας, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη στη στρατηγική σας ότι ο συνολικός όγκος μπορεί να διαφέρει σημαντικά σε σύγκριση με τις κανονικές ώρες, πράγμα που ενδεχομένως να σημαίνει χαμηλότερη ρευστότητα και υψηλότερη μεταβλητότητα. Μάθετε περισσότερα για τις αγορές που μπορείτε να κάνετε trading μαζί μας εκτός ωραρίου.

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