Handeln Klepierre Reit - LI CFD

Über Klepierre SA

KLEPIERRE SA ist ein in Frankreich ansässiger Pan-europäischer Einkaufszentrum-Betreiber, der Entwicklung, Vermietung, Eigentum und aktives Management im Retail-Immobilien-Markt kombiniert. Das Unternehmen ist eine Immobilieninvestitionsgesellschaft, die Einkaufszentren und Bürogebäude besitzt und verwaltet. Das Portfolio des Unternehmens umfasst ca. 180 Einkaufszentren in 16 Ländern des europäischen Kontinents. KLEPIERRE SA hat eine Mehrheitsbeteiligung an Steen & Strom, einem Einkaufszentrums-Unternehmen mit Niederlassungen in Norwegen, Schweden und Dänemark, und Corio NV, einem niederländischen Entwickler und Manager von Einkaufszentren u. a. in den Niederlanden, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Deutschland und der Türkei. Die größten Anteilseigner sind Simon Property Group, BNP Paribas und APG.

Der aktuelle realtimekurs der Klepierre Reit Aktie beträgt 34.745 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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