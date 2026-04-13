Handeln FDM Group (Holdings) PLC - FDMgb CFD

Über FDM Group (Holdings) PLC

FDM GROUP (HOLDINGS) PLC ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das in der Bereitstellung von professionellen Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Informationstechnologie tätig ist. Seine vier geografischen Geschäftssegmente sind: Vereinigtes Königreich und Irland; Nordamerika; Restliches Europa, Mittlerer Osten und Afrika, ausschließlich Vereinigtes Königreiches und Irlands (EMEA), sowie Asien-Pazifik. Die wesentliche Geschäftstätigkeit des Unternehmen besteht aus Rekrutierung, Ausbildung und Platzierung seiner eigenen permanenten Informationstechnologie- und Unternehmensberater (Mounties) an Kundenstandorten. Das Unternehmen beliefert seine Kunden auch mit Auftragnehmern, um die Fähigkeiten seiner eigenen Berater zu ergänzen oder bei Bedarf mehr Erfahrung zu bieten. Es ist in einer Reihe von technischen und betriebswirtschaftlichen Disziplinen tätig, darunter Entwicklung, Prüfung, Unterstützung, Projektmanagement, Datendienste, Business-Analyse, Business Intelligence und Cyber-Sicherheit.

Der aktuelle realtimekurs der FDM Group (Holdings) PLC Aktie beträgt 0.96802 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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