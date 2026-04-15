Handeln Olin Corporation - OLN CFD

Über Olin Corporation

Olin Corporation ist ein Hersteller und Vertreiber von chemischen Produkten und Munition. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Chloralkaliprodukte und -vinyle, Epoxid und Winchester.

Das Segment Chloralkaliprodukte und Vinyle produziert und verkauft Chlor und Natronlauge, Ethylendichlorid (EDC) und Vinylchloridmonomer, Methylchlorid, Methylenchlorid, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Perchlorethylen, Trichlorethylen, Salzsäure, Wasserstoff, Bleichprodukte und Kaliumhydroxid .

Das Segment Epoxid produziert und verkauft eine vollständige Palette von Epoxidmaterialien und -vorläufern, einschließlich Aromaten wie Aceton, Bisphenol, Cumol und Phenol, Allylchlorid, Epichlorhydrin, flüssige Epoxidharze, feste Epoxidharze und nachgelagerte Produkte wie umgewandelte Epoxidharze und Additive .

Das Segment Winchester produziert und vertreibt Sportmunition, Wiederladekomponenten, kleinkalibrige militärische Munition und Komponenten sowie Industriepatronen.

Der aktuelle realtimekurs der Olin Corporation Aktie beträgt 28.07 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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