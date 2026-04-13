Handeln VanEck Vectors Gaming ETF - BJK CFD

Über VanEck Vectors Gaming ETF

Zum Glücksspiel gehören Kasinos und Kasinohotels, Sportwetten (einschließlich Internet-Glücksspiel und Rennbahnen) und Lotteriedienstleistungen sowie Glücksspieldienstleistungen, Glücksspieltechnologie und Glücksspielgeräte. Dieser Fonds bietet ein konzentriertes Engagement in der globalen Glücksspielbranche, wobei der Schwerpunkt auf Kasinobetreibern liegt, aber auch Technologieunternehmen sowie Sport- und Rennwettenbetreiber enthalten sind. Aufgrund dieser Fokussierung hält der Fonds viele Wertpapiere, die in vielen Standardportfolios nicht stark vertreten sind, was darauf hindeutet, dass er neue Marktsegmente für Investitionen erschließen könnte.

Der aktuelle realtimekurs der VanEck Digital Native Economy ETF Aktie beträgt 34.49 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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