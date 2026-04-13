Handeln Eutelsat Communications - ETL CFD

Über Eutelsat Communications SA

EUTELSAT COMMUNICATIONS S.A. ist eine in Frankreich ansässige Holdinggesellschaft, die feste Satellitendienste zur Verfügung stellt. Das Unternehmen bietet vier Arten von Dienstleistungen an, einschließlich Broadcast-Dienste, wie zum Beispiel Direct-to-Home und professionelle Ausstrahlung; Broadband Services, bestehend aus Breitband-Internet-Zugang; Telekommunikations- und Datendienste, um permanente Kommunikationsverbindungen von allen Punkten der Erde sicherzustellen, um Kommunikation in einem Notfall oder Kommunikation mit Multicast-Inhalten sicherzustellen, herzustellen oder wiederherzustellen; sowie mobile und maritime Kommunikation, wie Flottenmanagement und maritime On- und Off-Shore-Breitband-Kommunikation. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von Satelliten, die Europa, den Nahen Osten, Nord- und Afrika südlich der Sahara sowie Teile Asiens und Nord- und Südamerika abdeckt. Es ist von Satelites Mexicanos SA de CV und Noorsat vertreten.

Der aktuelle realtimekurs der Eutelsat Communications Aktie beträgt 2.21 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Allianz SE, Pure Storage, Inc., Ralph Lauren, Mercantile, Shangri-La Asia Limited und Stellantis. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.