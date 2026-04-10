Handeln Allianz SE - ALVd CFD

Über Allianz SE

Die Allianz SE ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen ist die Holdinggesellschaft der Allianz Gruppe (Allianz SE und ihre Tochtergesellschaften).

Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Schaden-und Unfallversicherung, Lebens-und Krankenversicherung und Asset Management sowie Konzernverwaltung und Sonstiges.

Das Unternehmen bietet eine Reihe von Rückversicherung, vor allem für Allianz Versicherungsgesellschaften als auch für Drittkunden.

Das Segment Schaden-und Unfallversicherung bietet eine Palette von Produkten und Dienstleistungen für Privat-und Geschäftskunden. Das Segment Lebens-und Krankenversicherung bietet ein Sortiment an Lebens- und Krankenversicherungsprodukten für Einzelne und Gruppen.

Das Segment Asset Management bietet Asset-Management-Produkte und Dienstleistungen für private und institutionelle Drittanleger und bietet Investment Management für die Versicherungsaktivitäten der Allianz Gruppe.

Sein Segment Konzernverwaltung und Sonstiges umfasst Holding & Treasury, Bankwesen und alternative Investments.

Der aktuelle realtimekurs der Allianz SE Aktie beträgt 378.1 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Guaranty Bancshares, Etalon Group GDR, Nexstar Media Group, Inc., Global X Internet of Things ETF, Navitas Semiconductor Corporation und Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.