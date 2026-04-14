Handeln Ralph Lauren Corp - RL CFD

Über Ralph Lauren Corp

RALPH LAUREN CORPORATION befasst sich mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Vertrieb von Lifestyle-Produkten, einschließlich Bekleidung, Accessoires, Heimtextilien und anderer lizenzierter Produktkategorien. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Großhandel, Einzelhandel und Lizenzierung. Das Großhandelsgeschäft besteht aus Verkäufen an Kaufhäuser und Fachgeschäfte auf der ganzen Welt. Das Einzelhandelsgeschäft besteht aus dem Direktvertrieb an den Verbraucher über den Einzelhandelskanal, der die Einzelhandelsgeschäfte des Unternehmens, lizenzbasierte Shop-in-Shops und E-Commerce-Aktivitäten auf der ganzen Welt umfasst. Das Lizenzgeschäft besteht aus lizenzgebührenorientierten Verfahren, bei denen die Gesellschaft Lizenzen an unabhängige Dritte vergibt, für eine bestimmte Zeit Einzelhandelsgeschäfte zu betreiben und/oder die verschiedenen Marken des Unternehmens in Verbindung mit der Herstellung und dem Verkauf von gekennzeichneten Produkten, wie zum Beispiel bestimmte Kleidung, Brillen, Düfte und Heimtextilien, zu verwenden.

Der aktuelle realtimekurs der Ralph Lauren Corp Aktie beträgt 373.14 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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