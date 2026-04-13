Handeln Coterra Energy Inc - CTRA CFD

Über Coterra Energy Inc

CABOT OIL & GAS CORPORATION ist ein unabhängiges Öl- und Gas-Unternehmen engagiert in der Entwicklung, Nutzung und Erforschung der Öl-und Gasvorkommen. Das Unternehmen operiert im Segment von Erdgas- und Öl- Entwicklung, Abbau, Exploration und Produktion in den kontinentalen Vereinigten Staaten. Ihre Vermögenswerte sind in Gebieten mit bekannten Kohlenwasserstoffressourcen konzentriert, die den Multi-Bohr und wiederholbaren Bohrprogrammen förderlich sind. Die Erforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist in erster Linie an zwei unkonventionellen Orten konzentriert: das Marcellus Schiefergestein im nordöstlichen Pennsylvania und das Eagle Ford Schiefergestein im Süden von Texas. Es hat auch Niederlassungen in verschiedenen konventionellen und unkonventionellen Orten in den kontinentalen Vereinigten Staaten. Es hat Niederlassungen in Houston, Texas und Pittsburgh, Pennsylvania. Marcellus-Schiefergestein-Besitztümer befinden sich hauptsächlich in Susquehanna County, Pennsylvania. Es hält mehr als 200.000 Morgen im Fenster 'Trockengas'.

Der aktuelle realtimekurs der Coterra Energy Inc Aktie beträgt 32.91 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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