Was ist Gold-Trading und wie funktioniert es?

Wie funktioniert das Gold-Trading?

Das Gold-Trading umfasst das Spekulieren auf die Preisbewegungen von Spotmärkten und auf Futures basierende Kontrakte. Wenn Sie Derivate wie Differenzkontrakte (CFDs) verwenden, können Sie Gold traden, ohne das physische Metall zu besitzen. So funktioniert es:

Kauf- und Verkaufspositionen

Als Gold-Trader könnten Sie eine Long-Position eingehen, wenn Sie erwarten, dass die Preise steigen oder short gehen, wenn Sie denken, dass die Preise fallen werden. Diese Flexibilität bedeutet, dass Sie auf eine Reihe von Preisbedingungen beim Gold-Trading reagieren können – von Veränderungen der Geldpolitik der Zentralbanken bis hin zu geopolitischen Ereignissen – ohne eine Lieferung des Metalls entgegenzunehmen.

Spreads und Trading-Kosten

Die Gebühren spiegeln sich in der Regel beim Gold-CFD-Trading im Spread wider – der Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis – wobei Provisionen oder Übernachtgebühren ebenfalls anfallen können. Wenn Sie eine Position über den Handelstag hinaus offen halten, können Übernachtgebühren anfallen. Bevor Sie mit dem Traden beginnen, erfahren Sie mehr über die Kosten auf unserer Seite zu den Kosten und Gebühren.

Handel mit Margin

Gold-CFDs werden auf Margin gehandelt, wodurch Sie nur einen prozentualen Anteil des vollständigen Werts des Trades einzahlen müssen, um eine Position zu eröffnen. Dies ermöglicht Ihnen ein Exposure, das über Ihre anfängliche Einlage hinausgeht, was sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern kann. Es ist wichtig, das Risiko angemessen zu steuern und Ihre Margin-Anforderungen zu verstehen, bevor Sie einen Trade platzieren.

Goldpreisvolatilität

Goldpreise können volatil sein, oftmals als Reaktion auf makroökonomische Daten, Entscheidungen zu den Zinssätzen der Zentralbanken, Veränderungen des US-Dollars und Nachrichten zum Gold-Trading. Ereignisse wie die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft oder Inflationsberichte können starke Kursschwankungen verursachen, wodurch Chancen für Daytrader und diejenigen entstehen können, die kurzfristige Strategien anwenden.

Marktzugang

Mit unserer CFD-Handelsplattform können Sie online Gold traden – verfügbar auf dem Desktop und auf Mobilgeräten. Eine hohe Liquidität an den Goldmärkten kann eine effiziente Ausführung und wettbewerbsfähige Spreads unterstützen, wobei es jedoch in Zeiten von erhöhter Volatilität immer noch zu Slippage kommen kann.