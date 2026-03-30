Was ist Gold-Trading und wie funktioniert es?
Was ist Gold-Trading?
Das Gold-Trading umfasst das Spekulieren auf den Preis von Gold – entweder direkt oder über Derivate wie Differenzkontrakte (CFDs) – welche Ihnen ein Exposure ermöglichen, ohne das physische Metall zu besitzen.
Als eines der meistgehandelten Edelmetalle wird Gold historisch in Zeiten von Marktstress oder geopolitischer Unsicherheit als ein potenzieller sicherer Hafen betrachtet. Der Preis wird durch Faktoren wie die Inflation, Zinssätze, die Geldpolitik der Zentralbank und Bewegungen im US-Dollar beeinflusst, die häufig eine umgekehrte Korrelation aufweisen.
Trader könnten Gold nutzen, um Portfolios zu diversifizieren, das Risiko zu steuern oder kurzfristige Möglichkeiten über Online-Handelsplattformen anstreben.
Wie funktioniert das Gold-Trading?
Das Gold-Trading umfasst das Spekulieren auf die Preisbewegungen von Spotmärkten und auf Futures basierende Kontrakte. Wenn Sie Derivate wie Differenzkontrakte (CFDs) verwenden, können Sie Gold traden, ohne das physische Metall zu besitzen. So funktioniert es:
Kauf- und Verkaufspositionen
Als Gold-Trader könnten Sie eine Long-Position eingehen, wenn Sie erwarten, dass die Preise steigen oder short gehen, wenn Sie denken, dass die Preise fallen werden. Diese Flexibilität bedeutet, dass Sie auf eine Reihe von Preisbedingungen beim Gold-Trading reagieren können – von Veränderungen der Geldpolitik der Zentralbanken bis hin zu geopolitischen Ereignissen – ohne eine Lieferung des Metalls entgegenzunehmen.
Spreads und Trading-Kosten
Die Gebühren spiegeln sich in der Regel beim Gold-CFD-Trading im Spread wider – der Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis – wobei Provisionen oder Übernachtgebühren ebenfalls anfallen können. Wenn Sie eine Position über den Handelstag hinaus offen halten, können Übernachtgebühren anfallen. Bevor Sie mit dem Traden beginnen, erfahren Sie mehr über die Kosten auf unserer Seite zu den Kosten und Gebühren.
Handel mit Margin
Gold-CFDs werden auf Margin gehandelt, wodurch Sie nur einen prozentualen Anteil des vollständigen Werts des Trades einzahlen müssen, um eine Position zu eröffnen. Dies ermöglicht Ihnen ein Exposure, das über Ihre anfängliche Einlage hinausgeht, was sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern kann. Es ist wichtig, das Risiko angemessen zu steuern und Ihre Margin-Anforderungen zu verstehen, bevor Sie einen Trade platzieren.
Goldpreisvolatilität
Goldpreise können volatil sein, oftmals als Reaktion auf makroökonomische Daten, Entscheidungen zu den Zinssätzen der Zentralbanken, Veränderungen des US-Dollars und Nachrichten zum Gold-Trading. Ereignisse wie die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft oder Inflationsberichte können starke Kursschwankungen verursachen, wodurch Chancen für Daytrader und diejenigen entstehen können, die kurzfristige Strategien anwenden.
Marktzugang
Mit unserer CFD-Handelsplattform können Sie online Gold traden – verfügbar auf dem Desktop und auf Mobilgeräten. Eine hohe Liquidität an den Goldmärkten kann eine effiziente Ausführung und wettbewerbsfähige Spreads unterstützen, wobei es jedoch in Zeiten von erhöhter Volatilität immer noch zu Slippage kommen kann.
Welche Goldmärkte kann ich traden?
Wenn Sie bei uns Gold-CFDs traden, können Sie aus zwei Hauptmärkten wählen: Gold-Spot und Gold-Futures:
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Gold-Spot-CFDs spiegeln den Live-Marktpreis von Gold wider, der üblicherweise zur sofortigen Abrechnung auf dem zugrunde liegenden Markt notiert wird. Dies ist der gängigste Referenzwert für Gold-CFDs, die Ihnen ein kurzfristiges Exposure zu den kurzfristigen Preisbewegungen geben, ohne das Metall zu besitzen.Die Gold-Spot-Preise werden durch das globale Angebot und die Nachfrage, Zinssätze sowie wichtige Wirtschaftsereignisse beeinflusst.
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Gold-Futures-CFDs verfolgen die Preisbewegungen von Gold-Futures-Kontrakten, mit denen ein Goldpreis für einen zukünftigen Zeitpunkt festgelegt wird.Die Gold-Future-Preise werden oftmals gegenüber dem Spotpreis mit einem Auf- oder Abschlag gehandelt, was von Faktoren wie der Marktstimmung, den Zinssätzen und der Zeit zum Verfallstermin abhängt. Mit CFDs können Sie auf diese Preisänderungen reagieren, ohne dass Sie Zugang zu einer Futures-Börse haben oder ein Futures-Konto führen müssen.
Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden zum Traden von Differenzkontrakten (CFD).
Was ist ein Beispiel für das Gold-Trading?
Gold-Spot-CFD traden – Long-Position
Angenommen, Gold wird zu 2.300 $ pro Unze gehandelt. Nach einem unter den Erwartungen liegenden Inflationsbericht der USA denken Sie, dass der Preis steigen wird.
Sie eröffnen einen Long-Gold-CFD zu 10 £ pro Punkt. Das bedeutet, Sie werden mit jeder Bewegung von 1 $ des Goldpreises 10 £ verdienen oder verlieren. Mit einer Margin-Anforderung von 5 % müssen Sie 11.500 £ einzahlen, um die Position zu eröffnen.
Später an dem Tag steigt Gold auf 2.320 $. Das ist eine Bewegung um 20 Punkte zu Ihren Gunsten. Sie schließen die Position und erzielen einen Bruttogewinn von 200 £ (20 × 10 £), vor möglichen Spread- oder Übernachtfinanzierungskosten.
Wäre Gold jedoch stattdessen auf 2.280 $ gefallen, müssten Sie einen Rückgang um 20 Punkte verzeichnen – was dann zu einem Verlust in Höhe von 200 £ (20 × 10 £) und eventuellen Kosten und Gebühren führen würde.
Gold-Futures-CFD traden – Short-Position
Stellen Sie sich jetzt vor, Sie erwarten, dass der Goldpreis bedingt durch die bevorstehenden Kommentare der Federal Reserve in den USA fallen wird.
In diesem Szenario werden Gold-Futures bei 2.320 $ gehandelt. Sie gehen bei 10 £ pro Punkt short, was bedeutet, dass jede Bewegung um 1 $ einem Gewinn oder Verlust von 10 £ entspricht. Mit einer Margin von 5 % zahlen Sie 11.600 £ ein, um den Trade zu eröffnen.
Gold fällt auf 2.300 $ und Sie schließen den Trade für einen Gewinn von 20 Punkten – also, einem Profit von 200 £ (20 × 10 £), vor den Kosten.
Wenn sich der Markt in die andere Richtung bewegt – angenommen auf 2.340 $ – dann würde dieselbe Bewegung um 20 Punkte in einem Verlust von 200 £ resultieren, ohne Einbezug des Spreads.
Wo kann man Gold traden?
Das Traden von Gold ist über Derivatemärkte möglich, die über regulierte Online-Broker zugänglich sind. Private Trader können mit CFDs oder Spread-Bets auf die Bewegungen des Goldpreises spekulieren, ohne physische Goldbarren zu besitzen oder direkt auf die Goldhandelsbörsen zuzugreifen.
Hier sind einige der üblichen Handelsplätze, die den Gold-CFD-Preisen zugrunde liegen:
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COMEX (Teil der CME Group): Eine wichtige Börse für Gold-Futures, die weitgehend als ein Referenzpunkt für die Preisbildung von Gold-Derivaten verwendet wird.
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Der London OTC-Goldmarkt: Der wichtigste globale Handelsplatz für physisches Gold. Die London Bullion Market Association (LBMA) verwaltet den LBMA-Goldpreis, einen Referenzwert für physisches Gold, der häufig bei der Preisbildung von Gold-Spot-CFDs herangezogen wird.
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Shanghai Gold Exchange (SGE): Ein führender Handelsplatz für den physischen Goldhandel in Asien, der zur regionalen und zunehmend auch zur globalen Preisbildung beiträgt, insbesondere durch den Shanghai Goldpreis-Referenzwert.
Mit uns können Sie Gold-CFDs über unsere einfach zu bedienende Web-Plattform und unsere mobilen Apps traden, mit Preisalarmen, Charts zum Gold-Trading, Risikomanagement-Tools, Marktanalysen und mehr.
Erfahren Sie mehr über die Rohstoffmärkte in unserem Leitfaden zum Rohstoffhandel.
Was sind die Handelszeiten für den Goldmarkt?
Als ein weltweit gehandelter Rohstoff laufen die Handelszeiten für Gold nahezu rund um die Uhr. Auf unserer Handelsplattform können Sie unter der Woche auf erweiterte Handelszeiten für Gold-CFDs zugreifen.
Hier sind die Handelszeiten für den Goldmarkt (in UTC):
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Markt
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Sommerzeit*
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Winterzeit**
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Unsere Handelszeiten (über CFDs)
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Gold-Spot
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Sonntag 22:00 Uhr – Freitag 21:00 Uhr
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Sonntag 23:00 Uhr – Freitag 22:00 Uhr
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Gold-Futures
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Sonntag 22:00 Uhr – Freitag 21:00 Uhr
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Sonntag 23:00 Uhr – Freitag 22:00 Uhr
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Gold-Future-CFD-Handelszeiten
*Tägliche Pause 21:00 Uhr – 22:00 Uhr
**Tägliche Pause 22:00 Uhr – 23:00 Uhr
Wenn Sie sich für das Traden mit CFDs entscheiden, können Sie die Performance von Gold in Realtime in US-Dollar mit unseren umfassenden Charts zu dem Gold-Futures-Preis und dem Gold-Spot-Preis verfolgen.
Gold-Trading: Was sind die Risiken und Vorzüge?
Das Gold-Trading ist sowohl mit potenziellen Chancen als auch Risiken verbunden, die durch die Marktvolatilität, Hebel und globale Ereignisse beeinflusst werden.
Diversifizierung und Attraktivität als sicherer Hafen
Aufgrund seiner historisch geringen Korrelation mit den Aktienmärkten gilt Gold als Tool zur Diversifizierung. In Zeiten von wirtschaftlicher Anspannung oder inflationärem Druck kann sich Gold anders verhalten als Aktien oder Indizes, was es für Hedging-Strategien potenziell attraktiv machen kann. Diese Korrelationen können sich jedoch in Zeiten mit extremer Volatilität verlagern, und Gold selbst kann immer noch starken Preisschwankungen ausgesetzt sein.
Flexibilität und Zugang
Das CFD-Trading gibt Ihnen die Möglichkeit, long oder short auf den Goldpreis zu gehen, ohne das physische Metall besitzen oder verwahren zu müssen. Dies erlaubt mehr Flexibilität in unterschiedlichen Marktbedingungen beim Traden von Gold online. Das Gold-Trading ist werktags – mit kurzen Unterbrechungen – nahezu 24 Stunden am Tag verfügbar, und Gold-CFDs sind auf den meisten Handelsplattformen weitgehend zugänglich. Doch die Rund-um-die-Uhr-Handelszeiten von Gold können das Risiko erhöhen, auf kurzfristigen Lärm zu reagieren oder übermäßig zu traden.
Hebel und Margin
Das Traden von Gold auf Margin bedeutet, dass Sie eine größere CFD-Position mit einer geringeren Einlage kontrollieren können. Die Margin vergrößert sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste, und Margin-Calls oder automatische Schließungen von Positionen können auftreten, falls das Eigenkapital unter die erforderlichen Schwellenwerte fällt.
Volatilität und Empfindlichkeit bei Nachrichten
Der Preis beim Gold-Trading kann durch eine Reihe von makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Zinssatzerwartungen, der Stärke des US-Dollars, der Inflationsprognosen, geopolitischer Bedingungen und der geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken. Zwar kann dies potenzielle Trading-Möglichkeiten eröffnen, es bedeutet aber auch, dass der Preis auf unerwartete Nachrichten oder Datenveröffentlichungen stark reagieren kann – wodurch das Risiko von Preis-Slippage oder plötzlichen Verlusten erhöht werden kann.
Kein Eigentum an dem zugrundeliegenden Vermögenswert
Beim Gold-Trading online über CFDs spekulieren Sie auf die Preisbewegung, anstatt die Goldbarren zu besitzen. Das bedeutet, dass Sie nicht von dem physischen Eigentum profitieren (wie das langfristige Halten oder als Wertspeicher) und das Exposure auf die Bedingungen des CFD-Instruments begrenzt ist, einschließlich der Kosten und Gebühren.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Das Traden von Gold vs. Silber: Was sind die Unterschiede?
Gold und Silber sind zwei der am meisten gehandelten Edelmetalle. Obwohl sie oft in eine Gruppe zusammengefasst werden, unterscheiden sie sich im Hinblick auf die Nachfrage und die Handelseigenschaften. So unterscheiden Sie sich im Vergleich:
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Gold
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Silber
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Marktgröße
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Größer, liquider
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Kleiner, weniger liquide
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Volatilität
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Geringere, konstantere Preisbewegungen
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Höher – empfindlicher für Preisschwankungen
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Nachfrage
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Investition, Zentralbanken, Schmuck
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Industrielle Nutzung (Elektronik, Solar), Schmuck, Investition
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Einsatz beim Traden
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Hedging, Diversifizierung, kurzfristige Strategien
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Spekulation, Hedging, auf Volatilität basierende Strategien
Gold-Trading
Gold ist eines der liquidesten Edelmetalle auf dem Rohstoffmarkt. Für CFD-Trader bietet es in der Regel engere Spreads, konstante Preise und eine hohe Reaktionsfähigkeit auf makroökonomische Ereignisse – insbesondere bei Zentralbankentscheidungen, Inflationsdaten und Bewegungen des US-Dollars. Es wird häufig als Tool zur Absicherung oder Diversifizierung betrachtet, kommt aber auch bei Daytrading-Strategien während volatiler Phasen zum Einsatz, wie bei wichtigen wirtschaftlichen Veröffentlichungen oder geopolitischen Ereignissen.
Silber-Trading
Silber teilt einige Eigenschaften mit Gold, aber es unterscheidet sich durch seine größere industrielle Nachfrage.Silber kann eine größere Volatilität innerhalb eines Handelstags verzeichnen, weshalb es unter Tradern beliebt ist, die auf häufige Preisbewegungen aus sind. Wie Gold stehen auch Silber-CFDs für erweiterte Handelszeiten an Wochentagen mit kurzen täglichen Unterbrechungen zur Verfügung.
Erfahren Sie mehr über das Traden von Silber in unserem umfassenden Silber-Trading-Leitfaden.
Was sind einige Strategien für das Traden von Gold?
Gold-Trader können aus einer Reihe von Strategien wählen. Welche Gold-Handelsstrategie am besten für Sie geeignet ist, kann von dem Zeitrahmen, der Risikotoleranz und dem Zugang zu einer zuverlässigen Handelsplattform für Gold abhängig sein. Hier sind einige übliche Handelsstrategien:
Daytrading-Strategie
Als Daytrader können Sie mehrere Gold-CFDs innerhalb desselben Tags eröffnen und schließen, um darauf abzuzielen, von der Volatilität innerhalb des Handelstags zu profitieren. Kurzfristige Bewegungen des Goldpreises können durch wichtige Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten wie zur Inflation in den USA oder den Arbeitsmarktdaten beeinflusst werden. Daytrader beobachten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, gleitende Durchschnitte und den RSI, um dabei zu helfen, potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu ermitteln.
Swing-Trading-Strategie
Das Swing-Trading beinhaltet das Halten von Goldpositionen über mehrere Tage bis hin zu wenigen Wochen. Swing-Trader zielen darauf ab, mittelfristige Preisbewegungen einzufangen, oftmals in der Nähe von technischen Niveaus oder bei Veränderungen des Momentums. Swing-Trader nutzen Tools wie den RSI, Fibonacci-Retracements und Kerzenmuster, um das Timing von Trades zu bestimmen.
Trend-Trading-Strategie
Trend-Trader zielen darauf ab, nachhaltige Bewegungen des Goldpreises zu verfolgen – entweder aufwärts oder abwärts. Strategien beim Trend-Trading können technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Trendlinien oder den ADX beinhalten, um die Stärke eines vorherrschenden Trends zu bestimmen. Zum Beispiel könnte ein sich abschwächender US-Dollar oder eine lockere Haltung der Zentralbank einen längerfristigen bullischen Trend bei Gold unterstützen.
Strategie für das Positionstrading
Das Positionstrading ist ein längerfristiger Ansatz. Diese Trader halten Gold-CFDs für Wochen oder Monate, wobei ihre Entscheidungen auf makroökonomischen Faktoren basieren, wie der Zentralbankpolitik, der Inflationserwartungen und den geopolitischen Risiken. Als Positionstrader könnten Sie breitere Stop-Losses einsetzen, während Sie gleichzeitig die Margin-Anforderungen beobachten.
Entdecken Sie weitere Handelsstrategien auf unserer umfassenden Handelsstrategien-Seite.
Gold-Spot traden Gold-Futures traden
Häufig gestellte Fragen
Was ist Gold-Trading?
Gold-Trading bedeutet das Spekulieren auf den Preis von Gold. Private Trader können Differenzkontrakte (CFDs) nutzen, die den Spotpreis von Gold abbilden könnten oder Futures-Kontrakte – ohne physische Barren oder Münzen zu kaufen. Sie können long traden, wenn Sie denken, dass der Preis steigen wird, oder short, wenn Sie denken, dass er fallen wird – wobei der Gewinn oder Verlust von der Größe und Richtung der Bewegung abhängt. CFDs werden auf Magin gehandelt, was sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert.
Kann man mit dem Traden von Gold Geld verdienen?
Ja, es ist möglich, mit dem Traden von Gold Geld zu verdienen, wenn Ihre Marktprognosen korrekt sind. Beachten Sie jedoch, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse ist. Das CFD-Trading bietet Gewinnpotenzial sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten, aber es birgt auch das Risiko von Verlusten – insbesondere beim Traden auf Margin, das diese Effekte verstärkt. Ein solides Risikomanagement und eine disziplinierte Strategie sind entscheidend.
Wie kann man Gold traden?
Für das Traden von Gold müssen Sie ein Konto bei einem regulierten Broker eröffnen, der Gold-CFDs anbietet, wie Capital.com. Sobald dieses eingerichtet ist, können Sie mit der Verwendung einer Handelsplattform eine Position auf die Spot- oder Futures-Preise von Gold eingehen. Trader nutzen die technische Analyse, Wirtschaftsnachrichten und Chartmuster, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie können Charts, technische Indikatoren und Wirtschaftsnachrichten verwenden (wie Inflationsdaten oder Zinsentscheidungen), um Ihre Einstiege zu leiten. Trades können online eröffnet und geschlossen werden und Sie können Kontrollmechanismen des Risikomanagements einrichten, wie Stop-Loss, Take-Profit und Preisalarme. Stop-Loss-Orders sind nicht garantiert. Besuchen Sie unsere Seite zu den Kosten und Gebühren, um mehr Informationen über garantierte Stop-Losses zu erhalten.
Wie funktioniert das Gold-Trading?
Gold-CFDs beziehen sich auf die Preise des zugrundeliegenden Goldmarktes – wie Spot- oder Futures-Preise. Trader können long gehen, wenn sie erwarten, dass die Preise steigen, oder short, wenn von einem Fall ausgehen. Das Margin-Trading ermöglicht ein größeres Exposure mit einer kleineren Einlage, aber dies erhöht auch das Risiko. Die Preise können auf makroökonomische Faktoren reagieren, wie Inflationsdaten, Bewegungen des US-Dollars und die Geldpolitik der Zentralbank.
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