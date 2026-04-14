Was beeinflusst den GBP/USD-Wechselkurs?

Der GBP/USD-Kurs unterliegt kontinuierlichen Schwankungen, die durch Faktoren beeinflusst werden, die sich direkt auf den Forex-Kurs (USD zu GBP) und den Dollar-Pfund-Wechselkurs auswirken – etwa die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, die Geldpolitik und die globale Marktstimmung.

Zinsentscheidungen (BoE und Fed)

Von der Bank of England (BoE) und der Federal Reserve (Fed) festgelegte Zinssätze könnten den GBP/USD-Kurs direkt beeinflussen. Veränderungen der relativen Zinssätze zwischen den beiden Zentralbanken haben in der Regel Auswirkungen auf die Nachfrage – höhere Zinsen tendieren dazu, Anleger anzuziehen, die bessere Renditen anstreben. Wenn die Fed zum Beispiel die Zinsen erhöht, die BoE aber die Zinsen unverändert lässt, könnte GBP/USD fallen, da die Nachfrage nach USD zunimmt. Andererseits könnte eine Zinserhöhung der BoE noch vor der Fed zu einer Aufwertung des GBP/USD-Währungspaares führen.

Wirtschaftsindikatoren mit Auswirkungen auf GBP/USD

Die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten wie dem VPI (Inflation) für das Vereinigte Königreich und die USA, dem BIP-Wachstum und den Beschäftigungsstatistiken beeinflusst die GBP/USD-Kursvolatilität. Unerwartet starke Wirtschaftsdaten für das Vereinigte Königreich, wie ein robustes BIP-Wachstum oder eine sinkende Arbeitslosigkeit, könnten den GBP/USD-Kurs steigen lassen. Wenn die Inflation in den USA hingegen stark ansteigt und dies die Erwartungen einer strafferen Geldpolitik der Fed verstärkt, könnte der US-Dollar an Wert gewinnen und den GBP/USD-Kurs nach unten drücken. Verfolgen Sie diese Veröffentlichungen über unseren Wirtschaftskalender in der App, um wichtige Indikatoren, Nachrichten und Updates zu bevorstehenden Ereignissen zu erhalten.

Politische Entwicklungen und Ereignisse

Politische Ereignisse und Entscheidungen können Volatilität beim GBP/USD auslösen. Die Entwicklungen rund um den Brexit haben das britische Pfund in der Vergangenheit beeinflusst – positive Entwicklungen für das Vereinigte Königreich tendieren dazu, GBP/USD zu stützen, wohingegen Unsicherheiten das Währungspaar oft belasten. Ebenso können sich politische Entwicklungen wie Änderungen der Finanzpolitik oder Shutdowns der Regierung in den USA auf die Stärke des US-Dollars auswirken und somit potenziell die Bewegungen des GBP/USD-Kurses beeinflussen.

Risikostimmung und globale Trends

Die globale Risikobereitschaft der Anleger wirkt sich erheblich auf den GBP/USD-Kurs aus. In Zeiten des wirtschaftlichen Optimismus könnten Anleger wachstumsempfindliche Hauptwährungen wie GBP bevorzugen, was den GBP/USD-Kurs potenziell stärken könnte. In Phasen von Unsicherheit oder Marktturbulenzen könnten Anleger jedoch Währungen bevorzugen, die als sicherer Hafen gelten, wie USD, was einen Rückgang des GBP/USD-Kurses verursachen könnte. In den frühen Phasen der COVID-19-Pandemie wurde der USD zum Beispiel gestärkt, da Anleger nach Sicherheit suchten.

Entdecken Sie die Kurstreiber des Forex-Markts & mehr auf unserer Marktanalyse-Seite.

Entdecken Sie weitere Eigenschaften des Forex-Markts in unserem umfassenden Leitfaden zum Forex-Trading.