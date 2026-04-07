Der Average True Range Indikator erklärt

Die ATR wurde im Jahr 1978 von dem technischen Analysten J. Welles Wilder, Jr. entwickelt und in seinem Buch „New Concepts In Technical Trading Systems“ veröffentlicht.

Wer die Average True Range berechnen will, muss die folgenden drei Komponenten berücksichtigen:

Die Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorherigen Schlusskurs

Die Differenz zwischen dem aktuellen Tief und dem vorherigen Schlusskurs

Die Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem aktuellen Tief

Nachdem diese Werte berechnet wurden, muss der höchste Wert gewählt werden. Hierbei handelt es sich um die True Range, oder auch die TR.

(Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)

Sobald die True Range bestimmt wurde, ist es erforderlich, eine Reihe von Zeiträumen zu nehmen. Hierbei kann es sich um Stunden, Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre handeln. In seinem Buch empfiehlt Wilder die Verwendung von 14 Zeiträumen. Dies ist die am häufigsten verwendete Anzahl, obwohl die Trader mehr oder weniger verwenden können, wenn sie möchten.

Anschließend muss die True Range dieser Zeiträume (zum Beispiel von 14 Tagen) berechnet und der Durchschnitt daraus ermittelt werden. Dieser abschließende Wert ist die Average True Range und zeigt die durchschnittliche Kursbewegung für den betreffenden Zeitraum.

ATR-Formel

Alternativ kann die ATR mithilfe der folgenden Formel berechnet werden:

ATR = (Vorherige ATR * (n - 1) + TR) / n] Dabei gilt n = Anzahl der Perioden TR = True Range

Trading-Beispiel für die Average True Range

Betrachten wir nun kurz ein Beispiel aus der Praxis für die Average True Range. Der Indikator ist auf den meisten Trading-Plattformen verfügbar und erscheint in einem separaten Feld unterhalb des Kurscharts.

(Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)

Wie Sie anhand des Bildes erkennen können, spiegelt die ATR den Kurs nicht genau wider. Sie zeigt jedoch an, wann der Kurs am volatilsten gewesen wäre. Wenn wir uns den Chart ansehen, können wir erkennen, dass die Volatilität des Vermögenswerts, als er seinen Höchststand erreichte, im mittleren Bereich lag.

Außerdem ist anzumerken, dass die Average True Range als absoluter und nicht als prozentualer Wert angegeben wird. Das bedeutet, dass ein Vermögenswert mit einem Wert um die Marke von 1.000 $ eine höhere ATR aufweist als ein Vermögenswert, der in der Größenordnung von 10 $ liegt.

Folglich könnte der erste Wert durch einen Anstieg um 100 $ eine auffälligere Veränderung seiner ATR verzeichnen als der zweite Wert durch einen Anstieg um 5 $, obwohl der erste Wert um 10 % und der zweite um 50 % gestiegen ist. Trader sollten sich dessen bewusst sein und ATR-Messungen nicht isoliert verwenden, wenn sie ihre Average True Range-Strategie entwickeln.