Trading-Strategie mit Unterstützung und Widerstand (S&R)

Eine Trading-Strategie für die Unterstützung und den Widerstand ist ein Ansatz der technischen Analyse, der sich auf das Konzept von Kursniveaus konzentriert, die als Barrieren wirken. Erfahren Sie mehr darüber in unserem Bildungsleitfaden.

Was sind Unterstützung und Widerstand?

Die Unterstützungs- und Widerstandszonen (S&R) sind besonders wichtige technische Indikatoren in der technischen Analyse. Die für jeden Finanzmarkt wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus repräsentieren im Wesentlichen die Nachfrage und das Angebot – den Auftragsfluss – und können sich schnell ändern. Unterstützungs- und Widerstandsindikatoren zeigen einige vorab festgelegte Niveaus an, bei denen der Marktpreis voraussichtlich stoppen und umkehren wird. Diese verbreitete Methode der technischen Analyse hilft dabei, den Kurschart schnell zu analysieren und drei wichtige Punkte zu bestimmen:

Die potenzielle Richtung des Marktes Mögliche Punkte für den Markteinstieg Die Punkte, bei denen ein Ausstieg zu erwägen ist

Highlights

Die Unterstützung und der Widerstand sind bestimmte Kurspunkte auf einem Chart, bei denen erwartet wird, dass sie die maximale Menge an Käufen oder Verkäufen anziehen.

Die Unterstützung ist das Niveau, wo die Nachfrage zum Marktkurs stark genug ist, um einen weiteren Rückgang des Kurses zu verhindern.

Der Widerstand ist das Gegenteil der Unterstützung. Zu diesem Niveau ist das Angebot stark genug, um einen weiteren Kursanstieg zu verhindern.

Unterstützung und Widerstand verstehen

Die Unterstützung stellt das Niveau dar, bei dem der Marktkurs dazu neigt, Unterstützung zu finden, wenn er fällt. Die Nachfrage ist an diesem Punkt so stark, dass davon ausgegangen wird, dass der Kurs nicht weiter fällt. Das bedeutet, dass bei Erreichen dieses Niveaus der Marktpreis eher wieder abprallen wird, als dass er das Niveau durchbricht und weiter fällt.

Der Kurs könnte jedoch noch immer das Unterstützungsniveau durchbrechen und seine Abwärtsbewegung fortsetzen, bis er auf ein weiteres Unterstützungsniveau trifft.

Der Widerstand ist das Gegenteil der Unterstützung. Zu diesem Niveau ist das Angebot stark genug, um anzunehmen, dass der Kurs nicht weiter steigen wird. Er definiert, wo der Kurs bei seinem Anstieg auf Widerstand stoßen wird. Wie beim Unterstützungsniveau ist es wahrscheinlich, dass sich der Kurs eher von diesem Niveau entfernt, als dass er es durchbricht. Wenn dies dennoch geschieht, könnte der Kurs weiter steigen, bis er auf ein weiteres Niveau des Widerstands trifft.

Das Konzept von Unterstützung und Widerstand besteht aus dem Unterstützungsniveau, dem „Boden“ der Handelskurse und dem Widerstandsniveau, der „Decke“. In diesem Fall ist ein Handelsinstrument wie ein Gummiball, der in einem Raum abprallt. Er fällt auf den Boden und prallt an der Decke ab. Der Ball, also hier ein Handelsinstrument, könnte potenziell eine Konsolidierung zwischen den Unterstützungs- und Widerstandszonen erfahren.

Unterstützung und Widerstand mit Fibonacci

Die auf den italienischen Mathematiker Leonardo Fibonacci aus dem 13. Jahrhundert zurückgehenden Fibonacci-Zahlen sind ein beliebter Bestandteil bei der Entwicklung verschiedener technischer Indikatoren, einschließlich der Indikatoren für Unterstützung und Widerstand.

Eine Serie von Fibonacci-Zahlen - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 - wird häufig zur Berechnung von Einstiegspunkten beim Trading mit Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen, Devisen (Forex) und Indizes während eines Markttrends verwendet.

Die Fibonacci-Retracement-Zahlen werden verwendet, um potenzielle Einstiegspunkte und Ziele im Verlauf von Markttrends anzuzeigen – Punkte, an denen eine Trendumkehr stattfinden könnte. Wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet, verwenden Sie die Fibonacci-Zahlen von unten nach oben. In einem Markt, der sich in einem Abwärtstrend befindet, verwenden Sie sie von oben nach unten.

Unterstützungs- und Widerstandszonen

Unterstützungs- und Widerstandszonen können durch die Analyse der vergangenen Kursbewegungen, Chartmuster oder mit technischen Indikatoren, wie gleitende Durchschnitte (MAs) identifiziert werden.

Die Unterstützungszonen sind in der Regel in der Nähe der vorherigen Tiefstkurse zu finden, wohingegen die Widerstandszonen in der Regel in der Nähe der vorherigen Höchstkurse zu finden sind. Die Erkennung dieser Niveaus könnte potenziell dabei helfen, Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu bestimmen.

Zu den Beispielen für Unterstützungs- und Widerstandszonen gehören:

Gleitende Durchschnitte . Dies sind auf dem Chart eingezeichnete Linien, die die durchschnittlichen Schlusskurse eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum hinweg verbinden.

Trendlinien . Diese Linien verbinden die Höchst- und Tiefstkurse eines Wertpapiers in einem bestimmten Zeitraum.

Volumenausschläge . Dies sind die Bereiche eines Charts, in denen das Handelsvolumen eines Wertpapiers plötzlich ansteigt, was darauf hindeutet, dass eine Kursänderung bevorstehen könnte.

Runde Zahlen . Dies sind Bereiche eines Charts, in denen der Kurs eines Wertpapiers dazu tendiert, Schwierigkeiten beim Durchbrechen bestimmter Kurspunkte zu haben.

Fibonacci-Retracements. Dies sind Bereiche eines Charts, in denen der Kurs eines Wertpapiers dazu tendiert, Schwierigkeiten beim Durchbrechen bestimmter Fibonacci-Niveaus zu haben.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Trading nutzen

Wie verwendet man Unterstützung und Widerstand im Trading? Hier sind die beliebtesten vier Trading-Strategien mit Unterstützung und Widerstand:

Range-Trading

Das Range-Trading findet innerhalb des Bereichs zwischen den Unterstützungs- und Widerstandslinien statt, da Trader darauf abzielen, beim Unterstützungsniveau zu kaufen und beim Widerstandsniveau zu verkaufen. Beachten Sie dabei, dass Unterstützung und Widerstand nicht immer perfekte Linien bilden. Manchmal entsteht ein gewisses Rauschen, statt einer perfekten Linie. Trader müssen eine Trading-Range identifizieren – also die Bereiche von Unterstützung und Widerstand.

*Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse

Trader versuchen, Long-Einstiege ausfindig zu machen, sobald der Kurs vom Unterstützungsniveau abprallt und sind auf der Suche nach Short-Einstiegen, sobald sich der Kurs dem Widerstandsniveau nähert. Sie sollten ebenfalls berücksichtigen, dass der Kurs eines Vermögenswerts diese Grenzen überschreiten kann. Deshalb sollten Sie es in Erwägung ziehen, Stop-Losses* unter der Unterstützung zu platzieren, wenn Sie long gehen und über dem Widerstand, wenn Sie short gehen.

Breakout-Trading

Nach einer Phase der Unsicherheit bricht der Kurs oftmals aus und beginnt einen neuen Trend. Trader können versuchen, diese Ausbrüche unterhalb des Unterstützungsniveaus und oberhalb des Widerstandsniveaus zu erwischen, um von dem potenziellen weiteren Momentum in eine Richtung zu profitieren.

*Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse

Trendlinien-Trading

Die Trendlinien-Trading-Strategie empfiehlt, eine Trendlinie entweder als Unterstützung oder als Widerstand zu verwenden. Trader zeichnen einfach eine Linie ein, die mehrere Höchststände in einem Abwärtstrend oder mehrere Tiefststände in einem Aufwärtstrend miteinander verbindet. Wenn ein starker Trend vorliegt, könnte der Kurs an der Trendlinie abprallen und seine Bewegungen in die Richtung des Trends fortsetzen. In diesem Fall wählen Trader Einstiegspunkte in Richtung des Trends aus.

*Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse

Trading mit gleitenden Durchschnitten

MAs können ebenfalls als dynamische Unterstützung und Widerstand verwendet werden. Die beliebtesten gleitenden Durchschnitte sind traditionell die MAs mit 20 und 50 Perioden, obwohl diese auch leicht auf 21 und 55 abgeändert werden können (um die Fibonacci-Zahlen zu nutzen).

*Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse

Im obigen Beispiel können Sie sehen, dass der 55 MA zunächst über dem Markt lag und die Widerstandslinie darstellte. Nachdem sich der Markt umgekehrt hatte, begann der 55 MA wie ein dynamisches Unterstützungsniveau zu wirken. Diese Linien helfen Tradern zu erkennen, ob der Markt den aktuellen Trend voraussichtlich fortsetzen wird oder kurz vor einem Breakout steht.

*Stop-Losses sind nicht garantiert.

Warum sind Unterstützung und Widerstand für Trader nützlich?

Als eines der wichtigsten Konzepte in der technischen Analyse bilden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus die Grundlage für eine breite Auswahl an technischen Analysetools. Durch die Bestimmung des voraussichtlichen Unterstützungsniveaus erhalten Trader einen genauen Überblick über das Kursniveau, das den Kurs eines Vermögenswerts stützen könnte.

Umgekehrt kann das Voraussehen des Widerstandsniveaus ebenfalls von Vorteil sein, da es als Kursniveau fungiert, das Ihrer Long-Position schaden kann.

Es existieren zahlreiche Methoden zur Ermittlung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, wobei die Interpretation unverändert bleibt: Unterstützungs- und Widerstandsindikatoren identifizieren potenziell den Kurs eines Basiswerts, der sich in eine bestimmte Richtung bewegt. Dieses wichtige Tool der technischen Analyse wird zur Vorhersage der Kursbewegungen von Vermögenswerten verwendet und ermöglicht es Tradern, potenzielle Kauf- und Verkaufspunkte zu erkennen.

Fazit

Die Unterstützung und der Widerstand sind bestimmte Kurspunkte auf einem Chart, bei denen erwartet wird, dass sie die maximale Menge an Käufen oder Verkäufen anziehen. Die Unterstützung ist das Niveau, bei dem ein Kurs voraussichtlich Unterstützung findet und nicht weiter sinkt, wohingegen der Widerstand das Niveau ist, bei dem ein Kurs voraussichtlich auf Widerstand stößt und nicht weiter ansteigt.

Es ist wichtig zu bedenken, dass die Unterstützungs- und Widerstandsstrategie, wie alle Trading-Strategien, nicht unfehlbar ist. Daher ist es wichtig, dass Sie immer Ihre eigene Recherche durchführen, vorsichtig agieren und niemals mehr riskieren, als Sie sich leisten können, zu verlieren.

Häufig gestellte Fragen