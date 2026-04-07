Wie berechnet man einen gleitenden Durchschnitt

Je nach Typ wird es eine andere Formel für den gleitenden Durchschnitt geben.

Formel für den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA)

Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art des gleitenden Durchschnitts. Er wird berechnet, indem der arithmetische Mittelwert einer gegebenen Menge von Preisen oder Datenpunkten über einen bestimmten Zeitraum genommen wird.

Die Formel für den SMA lautet:

SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n Wo P1, P2, ... P1, P2, ..., Pn = Preise der Datenpunkte n = Anzahl der Perioden

Der SMA verleiht jedem Preis den gleichen Wert und glättet Preisschwankungen, um den zugrunde liegenden Trend zu erkennen. Eine Einschränkung des SMA ist jedoch, dass er langsamer auf aktuelle Preisänderungen reagiert und weniger empfindlich auf plötzliche Marktbewegungen ist.

Formel für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA)

Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist eine fortgeschrittenere Art des gleitenden Durchschnitts, der den jüngeren Preisdaten mehr Gewicht verleiht und damit empfindlicher auf neue Marktinformationen reagiert.

Die Formel für den EMA lautet:

EMA = (Schlusskurs - vorheriger EMA) * (2 / (n + 1)) + vorheriger EMA Wo Schlusskurs = aktueller Schlusskurs Vorheriger EMA = EMA-Wert der vorherigen Periode n = Anzahl der Perioden

Der EMA reagiert schneller auf aktuelle Preisänderungen und bietet Tradern ein schnelleres Signal für potenzielle Trendwenden oder -fortsetzungen. Die erhöhte Empfindlichkeit kann jedoch auch zu mehr falschen Signalen im Vergleich zum SMA führen.



Formel für den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA)

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) weist jedem Preispunkt unterschiedliche Gewichte zu. Ähnlich wie der EMA legt er typischerweise mehr Gewicht auf die jüngsten Daten, jedoch unterscheiden sich die beiden in der Art und Weise, wie sie den Durchschnitt berechnen und die Gewichte den Datenpunkten zuweisen.

Die Formel für den WMA lautet:

WMA = (P1 * n + P2 * (n - 1) + ... + Pn * 1) / (n * (n + 1) / 2) Wo P1, P2, ... , Pn = Preise der Datenpunkte n = Anzahl der Perioden.

Im Gegensatz zum SMA, der allen Datenpunkten das gleiche Gewicht zuweist, und dem EMA, der eine exponentielle Glättungsformel verwendet, berechnet der WMA den Durchschnitt, indem jeder Preispunkt mit einem Gewichtsfaktor multipliziert wird, der mit zunehmendem Alter der Daten abnimmt.

Dies ermöglicht dem WMA eine schnellere Reaktion auf Preisänderungen als der SMA und bietet ein anpassungsfähigeres Gewichtungssystem als der EMA. Allerdings kann die erhöhte Empfindlichkeit des WMA, ähnlich wie beim EMA, zu mehr falschen Signalen führen.