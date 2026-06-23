Chime-Börsengang – wie man Chime-Aktien handelt
Erfahren Sie mehr über Chime und den potenziellen Börsengang, die Faktoren, die den Aktienkurs beeinflussen könnten, und wie Sie Chime-Aktien über CFDs handeln können, sobald sie gelistet ist.
Wann war das Datum des Chime-Börsengangs?
Chime gab sein Marktdebüt am 11. Juni 2025 und setzte den Ausgabepreis des Börsengangs (IPO) auf 27 USD pro Aktie fest, um 864 Mio. USD einzunehmen. Die Notierung am Nasdaq Global Select Market bewertete das US-Fintech auf vollständig verwässerter Basis mit rund 11,6 Mrd. USD – weniger als die Hälfte der 25 Mrd. USD Bewertung aus der letzten großen Finanzierungsrunde.
Was offenbart der Börsengang über Chime und den Markt?
Der Börsengang, der aufgrund politischer Unsicherheit Anfang 2025 zunächst verschoben wurde, fand schließlich im Zuge einer Erholung der Technologie-Listings statt. Er gehört zu den größten Fintech-Börsengängen in den USA der letzten Jahre.
Chime erzielt den Großteil seiner Einnahmen aus Interchange-Gebühren – kleinen Transaktionsgebühren, die jedes Mal anfallen, wenn ein Kunde mit einer Chime-Karte einkauft. Laut IPO-Prospekt hatte das Unternehmen zum 31. März 2025 rund 8,6 Millionen aktive Mitglieder, mit einem durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer von 251 USD im ersten Quartal.
Während der Börsengang erhebliche Mittel einbrachte, spiegelt die niedrigere Bewertung eine allgemeine Abkühlung der Investorenerwartungen nach dem Pandemie-Boom wider. Die Marktstimmung, verbesserte Listing-Bedingungen und Chimes EBITDA-Profitabilität im ersten Quartal 2024 halfen, den Weg für den Börsengang zu ebnen.
Was ist Chime?
Chime ist eine in den USA ansässige Neobank, die digitale Banking-Dienstleistungen ohne physische Filialen anbietet. Gegründet 2012 von Chris Britt und Ryan King, positioniert sich das Unternehmen als verbraucherfreundliche Alternative zu traditionellen Banken und bietet gebührenfreie Konten, frühzeitige Gehaltszahlungen und automatische Sparfunktionen.
Wichtige Meilensteine in Chimes Geschichte
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2012 – in San Francisco gegründet, mit dem Ziel, Banking zugänglicher und transparenter zu machen.
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2014 – führte öffentlich seine Mobile-Banking-App ein, mit Funktionen wie frühzeitiger Gehaltszahlung und gebührenfreien Konten.
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2018 – überschritt 1 Million Nutzer und begann aufgrund des digitalen Banking-Booms schnell zu skalieren.
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2020 – wurde zur meistgeladenen Neobank-App in den USA während der pandemiebedingten Verlagerung zum Online-Banking.
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2021 – erreichte Berichten zufolge eine Bewertung von 25 Mrd. USD, nachdem in einer Series-G-Finanzierungsrunde unter Führung von Sequoia Capital und SoftBank 750 Mio. USD eingeworben wurden.
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2023 – Chime meldete für 2023 einen Umsatz von 1,3 Mrd. USD, was erhebliches Wachstum und Skalierbarkeit zeigt.
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2025 – schloss seinen Börsengang ab und nahm 864 Mio. USD bei 27 USD pro Aktie ein.
Die wichtigsten Funktionen von Chime
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Banking ohne Gebühren – keine monatlichen Gebühren, keine Überziehungsgebühren (bis zu einem bestimmten Limit) und Zugang zu über 60.000 Geldautomaten.
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Frühe Direktzahlung – Nutzer können ihr Gehalt bis zu zwei Tage früher erhalten.
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Automatisches Sparen – rundet Einkäufe auf oder legt einen Teil des Einkommens auf ein Sparkonto.
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Credit-Builder-Karte – hilft Nutzern, ihre Kreditwürdigkeit ohne Jahresgebühr oder Bonitätsprüfung zu verbessern.
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Benutzerfreundliche App – bietet Echtzeitbenachrichtigungen, Budgetierungstools und sofortige Transaktionswarnungen.
Chime arbeitet über Partnerschaften mit regulierten Banken wie The Bancorp Bank und Stride Bank, die Kundeneinlagen halten und Debit- und Kreditkarten ausgeben. Dieses Modell ermöglichte schnelles Wachstum, ohne eine vollständige Banklizenz zu benötigen.
Wie verdient Chime Geld?
Chimes Geschäftsmodell basiert darauf, kostenlose Finanzdienstleistungen anzubieten und gleichzeitig Einnahmen über Backend-Finanzinfrastruktur und Partnerbeziehungen zu erzielen.
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Einnahmequelle
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Beschreibung
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Interchange-Gebühren
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Chime verdient einen Anteil der Transaktionsgebühren, die Händler zahlen, wenn Nutzer ihre Chime-Debit- oder Credit-Builder-Karten verwenden. Diese Gebühren stellen eine der wichtigsten Einnahmequellen dar.
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Banking-as-a-Service-Partnerschaften
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Durch das Auslagern zentraler Bankfunktionen an Partnerbanken kann Chime Finanzdienstleistungen mit geringeren Betriebskosten anbieten und gleichzeitig von Erlösbeteiligungen profitieren.
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Zinserträge
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Chime erzielt Zinsen aus Kundeneinlagen, die bei Partnerbanken gehalten werden – ähnlich wie traditionelle Banken ihren Zinsüberschuss erwirtschaften.
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Empfehlungspartnerschaften
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Chime arbeitet mit anderen Fintechs und Diensten zusammen, wie z. B. Steuer- oder Investmentplattformen, und verdient Empfehlungsgebühren für erfolgreiche Anmeldungen.
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Credit-Builder- und Sparfunktionen
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Auch wenn die Kernfunktionen kostenlos sind, steigert die hohe Nutzerzahl die Aktivität und erhöht das Interchange-Volumen.
Was könnte den Live-Aktienkurs von Chime beeinflussen?
Der Live-Aktienkurs von Chime wird wahrscheinlich durch eine Vielzahl interner Leistungskennzahlen, die Marktstimmung, makroökonomische Entwicklungen und die Wettbewerbslage beeinflusst. Hier ein genauerer Blick auf die wichtigsten Faktoren, die Chimes Aktienkurs kurz- und langfristig beeinflussen könnten.
Makroökonomische Trends und Fintech-Stimmung
Chimes Geschäftsmodell ist eng an das Finanzverhalten der Verbraucher gekoppelt, daher spielen makroökonomische Bedingungen eine große Rolle. Zinssätze, Inflation, Kredittrends der Verbraucher und Beschäftigungsniveaus beeinflussen, wie Nutzer mit Finanzprodukten wie Girokonten, Sparfunktionen und Credit-Builder-Karten interagieren.
Beispielsweise könnten in einem Niedrigzinsumfeld die Erträge aus Einlagenzinsen oder Interchange-Gebühren unter Druck geraten. Umgekehrt könnten bei steigenden Zinsen und höherer wirtschaftlicher Aktivität Einlagenbestände und Kartenausgaben wachsen, was Chimes Erträge unterstützt.
Auch die Anlegerstimmung gegenüber Fintechs und Neobanken ist entscheidend. Zwischen 2021 und 2023 standen Neobank-Bewertungen aufgrund unerprobter Geschäftsmodelle und strengerer Regulierung stark unter Druck. Eine Erholung der Fintech-IPOs oder erneutes institutionelles Interesse an digitalen Banken könnte die Chime-Aktie in der Anfangsphase stützen.
Unternehmenskennzahlen: Umsatz, Nutzer und Profitabilität
Trader und Analysten werden Chimes Finanzergebnisse nach dem Börsengang genau beobachten. Ab 2023 gab das Unternehmen an, auf EBITDA-Basis profitabel zu sein – ein bemerkenswerter Erfolg im Neobank-Sektor. Doch nach der Notierung werden Investoren Folgendes sehen wollen:
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Nachhaltiges Wachstum des Nettogewinns
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Steigender durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer (ARPU)
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Verbesserung der operativen Marge
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Kontrollierte Kundenakquisitionskosten (CAC)
Anzeichen eines verlangsamten Wachstums oder einer Profitabilität, die zu stark von Kostensenkungen abhängt, könnten zu Volatilität führen. Umgekehrt könnten starke Quartalsberichte Rallyes auslösen, insbesondere wenn Chime andere börsennotierte Fintechs wie SoFi oder Nubank übertrifft.
Chimes Nutzerbasis, die auf über 8,6 Millionen geschätzt wird, ist ebenfalls eine vielbeachtete Kennzahl. Wachstum bei verifizierten aktiven Nutzern, Kartenumsätzen und Einlagenbeständen dient als Indikator für Kundenbindung und Umsatzpotenzial.
Regulatorisches Umfeld und Compliance
Obwohl Chime keine traditionelle Banklizenz besitzt, operiert das Unternehmen innerhalb eines regulierten Rahmens über Partnerschaften mit The Bancorp Bank und Stride Bank. Dieses Modell wurde sowohl gelobt (für Skalierbarkeit) als auch kritisiert (für potenzielle Risiken). Jegliche Änderungen in der Bewertung von Banking-as-a-Service-Modellen (BaaS) durch US-Regulierungsbehörden könnten das Vertrauen der Investoren beeinflussen.
Beispielsweise könnte eine strengere Haltung des Office of the Comptroller of the Currency (OCC) oder der FDIC gegenüber Partnerbank-Modellen Chimes Fähigkeit beeinträchtigen, neue Nutzer aufzunehmen oder Dienste wie Überziehungsschutz anzubieten. Umgekehrt könnte eine mögliche Beantragung einer nationalen Banklizenz zu mehr regulatorischer Klarheit und höherem institutionellen Vertrauen führen, wovon die Aktie profitieren würde.
Wettbewerbsdruck und Innovation
Chime agiert in einem stark umkämpften Markt. US-Neobanken wie Varo, Current und Dave konkurrieren um ähnliche Nutzergruppen, während etablierte Fintechs wie PayPal und Block ihre Bankfunktionen weiter ausbauen. Auch traditionelle Banken bringen zunehmend rein digitale Marken auf den Markt, um Marktanteile von Herausforderern wie Chime zurückzugewinnen.
Die Fähigkeit des Unternehmens, durch Innovationen vorauszubleiben – etwa durch neue Kreditprodukte, erweiterte Investmenttools oder KI-gestützte Budgetfunktionen – wird entscheidend für seine Wachstumsstory sein. Strategische Schritte wie Partnerschaften mit Gehaltsabrechnungsplattformen, Einzelhandelsketten oder Mobile-Wallet-Anbietern könnten neue Einnahmequellen erschließen und die Aktie antreiben.
Chimes fehlende internationale Präsenz könnte ebenfalls ein Diskussionsthema werden. Sollte das Unternehmen eine internationale Expansion signalisieren, könnte dies Optimismus bei Investoren auslösen und zu bullischen Kursbewegungen führen.
Medienberichterstattung, Handelsvolumen und Marktstimmung
Chimes Aktienkurs wird zudem durch kurzfristige Marktdynamiken beeinflusst:
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Medienberichterstattung: Aufmerksamkeitstarke Presseberichte – positiv oder negativ – können Stimmung und Handelsvolumen stark beeinflussen. Berichte über App-Ausfälle, Datenlecks oder Führungswechsel könnten Verkaufsdruck erzeugen.
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Soziale Stimmung: Privatanleger, die die Aktie auf Plattformen wie Reddit, X (Twitter) oder TikTok verfolgen, könnten zu starken Kursschwankungen beitragen, besonders in den ersten Handelstagen.
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Earnings-Calls und Prognosen: Als neu börsennotiertes Unternehmen werden Chimes erste Quartalsberichte den Ton angeben. Starke Prognosen oder überraschend gute Ergebnisse könnten den Kurs antreiben, während verfehlte Erwartungen zu starken Rücksetzern führen könnten.
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Short-Interest und Optionsaktivität: Hohes Short-Interest oder ungewöhnliches Optionsvolumen können technische Situationen erzeugen, die Kursbewegungen verstärken – einschließlich möglicher Short-Squeezes.
Wie man Chime-Aktien über CFDs handelt
Der Handel mit Chime-Aktien über Contracts for Difference (CFDs) ermöglicht es Anlegern, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegende Aktie zu besitzen.
- 1 Wählen Sie eine Brokerage-PlattformFinden Sie einen Broker, der CFDs auf Chime-Aktien anbietet. Capital.com bietet Tausende von Instrumenten an, darunter Aktien, Indizes und Rohstoffe.
- 2 Eröffnen Sie ein HandelskontoRegistrieren Sie sich beim Broker und führen Sie die Identitätsprüfung sowie die Kontoeröffnung durch.
- 3 Geld einzahlenRegistrieren Sie sich beim Broker, führen Sie die Identitätsprüfung durch und richten Sie Ihr Konto ein.
- 4 Beobachten Sie die AktieNach der Notierung sollten Sie Chimes Finanzberichte, regulatorische Entwicklungen und Kursbewegungen im Blick behalten.
- 5 Einen Trade platzierenNutzen Sie CFDs, um je nach Markteinschätzung Long (kaufen) oder Short (verkaufen) zu gehen. Sie können Stop-Loss- und Take-Profit-Orders verwenden, um Risiken zu steuern.
Erfahren Sie mehr über Differenzkontrakte in unserem CFD-Handelsleitfaden.
Welche anderen Fintech-Aktien kann ich handeln?
Hier sind einige börsennotierte Fintech-Aktien, die Zugang zu ähnlichen Geschäftsmodellen bieten:
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SoFi (SOFI) – US-digitalbank, die Kredite, Investment- und Kreditprodukte anbietet.
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Block (SQ) – bietet digitale Zahlungen, Cash App und BNPL über Afterpay an.
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Paypal (PYPL) – einer der ursprünglichen Fintech-Riesen, Eigentümer von Venmo und aktiv im Krypto- und Händlergeschäft.
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Affirm (AFRM) – spezialisiert auf BNPL und digitale Kreditprodukte; wichtige Partnerschaften u. a. mit Amazon.
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Visa (V) & Mastercard (MA)Learn more about shares and stock markets in our comprehensive shares trading guide.
Erfahren Sie mehr über Aktien und Aktienmärkte in unserem umfassenden Aktien-Trading-Leitfaden.
Häufig gestellte Fragen
Wem gehört Chime?
Zu den wichtigsten Anteilseignern von Chime gehören CEO Chris Britt, Mitgründer Ryan King sowie institutionelle Investoren wie Sequoia Capital, DST Global, Tiger Global und der SoftBank Vision Fund.
Wie viel ist Chime wert?
Nach seinem Börsengang im Juni 2025 wurde Chime zuletzt mit rund 11,6 Mrd. USD bewertet. Die Bewertung beim Börsengang kann je nach Marktbedingungen, finanzieller Leistung und Stimmung der Investoren angepasst werden.
Wann erfolgte der Börsengang von Chime?
Der Börsengang von Chime fand am 12. Juni 2025 statt. Zuvor hatte Chime keinen Termin bestätigt, doch Marktanalysten hatten mit einer Notierung in den Jahren 2025 oder 2026 gerechnet.
Wie kann ich vor dem Börsengang in Chime investieren?
Pre-IPO-Aktien können über sekundäre Marktplätze wie Forge Global oder EquityZen verfügbar sein, allerdings meist nur für qualifizierte (akkreditierte) Investoren. Die meisten Privatanleger müssen bis zur öffentlichen Notierung warten.
Sind Chime-Aktien für den CFD-Handel verfügbar?
Chime-Aktien können jetzt bei Capital.com als CFDs gehandelt werden. Sie können auf Kursbewegungen spekulieren, ohne die zugrunde liegende Aktie zu besitzen – je nach Markteinschätzung Long oder Short.
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