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Databricks IPO——如何交易 Databricks 股票

深入了解 Databricks 及其即將啟動的首次公開募股 (IPO)，包括重要業務驅動因素、潛在估值，以及上市後如何透過差價合約 (CFD) 參與其股票交易。

  

Databricks 何時進行 IPO？

截至 2025 年 4 月，Databricks 尚未確認首次公開募股 (IPO) 的正式日期。不過，市場普遍預計該公司將在 2025 年上市。此前，Databricks 在 2024 年完成了一輪 100 億美元的融資，當時公司估值達到 620 億美元。市場觀察人士認為，納斯達克最有可能成為其上市地點，但具體時間可能會受到 AI 市場情緒和宏觀經濟環境的影響。

影響 IPO 時間安排的主要因素包括：

  • AI 行業的增長勢頭：Databricks 被視為 AI 熱潮中的核心基礎設施供應商，可能會選擇在投資者對 AI 興趣高漲之際上市。
  • 財務增長表現： Databricks 年收入已突破 30 億美元，據報導，公司接近實現盈虧平衡，這些都是上市前的重要里程碑。
  • 市場需求：科技股 IPO 的回暖可能為 Databricks 創造有利的上市窗口，尤其是像它這樣專注於企業客戶並具備生成式 AI 能力的公司。

什麼是 Databricks？

Databricks 是一家總部位於美國的數據與 AI 公司，提供用於數據工程、機器學習和商業智能的統一分析平台。該公司由 Apache Spark 的創始團隊於 2013 年創立，致力於幫助企業在雲端整合數據倉庫與 AI 工作負載。

Databricks 發展歷程的重要里程碑

  • 2013 年由加州大學伯克利分校七位學者創立，包括 Ali Ghodsi、Matei Zaharia 和 Reynold Xin。
  • 2015–2020 年客戶群體拓展至眾多財富 500 強企業，並與 Microsoft Azure 和 AWS 等雲端服務商建立合作夥伴關係。
  • 2021 年完成 H 輪融資後估值達到 380 億美元，被 Gartner 評為數據科學平台領域的領導者。
  • 2023 年以 430 億美元估值融資 5 億美元，並收購生成式 AI 模型平台 MosaicML。
  • 2025 年市場普遍預期該公司將在納斯達克上市，有望成為迄今規模最大的 AI 概念 IPO。

Databricks 的核心產品與功能

  • Databricks Lakehouse整合數據湖與數據倉庫，實現對結構化和非結構化數據的統一存取。
  • AI 和機器學習工具提供訓練與部署機器學習模型的工具，包括與開源框架的整合。
  • Mosaic AI（透過收購獲得）專注於可定制、企業級的大語言模型 (LLM) 的生成式 AI 平台。
  • 協作工作區為數據科學家、分析師和工程師提供共用筆記本和儀表板。
  • 雲端原生可擴展性支持 AWS、Azure 和 Google Cloud，具備多雲端部署的靈活性。

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Databricks 的收入來源有哪些？

Databricks 採用基於訂閱的 SaaS 模式，透過按使用量、計算資源和功能向企業客戶收取其平台的使用費用來獲取收入。

以下是 Databricks 的主要收入來源：

收入來源 描述
平台訂閱 客戶按計算小時和數據使用量付費，以使用 Databricks 的統一分析和 AI 工具。
雲端合作夥伴關係 與 AWS、Azure 和 Google Cloud 合作，透過雲端市場和企業合作協議共用收入。
專業服務 為大型客戶提供入門指導、培訓和定制式 AI 模型開發服務。
AI 模型服務 收購 MosaicML 後，Databricks 能為企業客戶提供 LLM 訓練和微調工具，作為整體解決方案的一部分。

目前，Databricks 在全球擁有超過 10,000 家客戶，包括 ShellComcastHSBC 等知名企業。

可能影響 Databricks 即時股價的因素有哪些？

一旦 Databricks 成功上市，其股價將受公司基本面和整體市場環境的共同影響。重要因素包括企業對 AI 工具的需求、公司收入和利潤率的增長能力，以及整體科技 IPO 市場的表現。待其正式上市可供交易後，以下是可能影響股價的主要驅動因素。

AI 採用率與企業增長

Databricks 的估值高度依賴企業客戶對其平台的採納程度，這些客戶希望升級數據基礎設施並實現大規模 AI 部署。Lakehouse 架構的快速普及，以及對 Mosaic AI 能力的需求增長，有助於提振投資者對其在 AI 經濟中長期地位的信心。大型企業客戶簽約、新合作夥伴關係或客戶擴展至新行業，通常會被視為看漲信號。

反之，若需求放緩，尤其是受經濟週期影響較大的行業出現疲軟，可能引發市場擔憂。企業若因預算壓力或宏觀不確定性推遲 AI 投資，Databricks 的收入增長可能受挫，進而拖累股價。

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收入增長與利潤率

截至 2024 年，Databricks 年收入據稱已超過 30 億美元，且接近現金流盈虧平衡。持續增長的收入和向營運盈利邁進的明顯進展，是支撐其完成 IPO 上市後高估值的關鍵。投資者傾向於青睞季度表現穩健、淨留存率高、成本管控到位的公司。

不過，該行業屬於資本密集型產業，因此，Databricks 需要在研發、雲端基礎設施和客戶拓展方面保持持續投入。如果成本增長超預期或收入增速放緩，可能導致盈利時間延後，並令公司在公開市場上面臨估值壓力。

科技 IPO 市場環境

Databricks 的表現並非孤立，它也將受科技 IPO 和 AI 概念股的整體市場情緒影響。如果 2025 年湧現一批成功的科技 IPO 且市場對 AI 基礎設施的熱情高漲，Databricks 可能搭上順風車。與 Snowflake、Palantir、甚至 Nvidia 等同行的比較，也可能在行業情緒樂觀時推高市場需求。

相反，若市場情緒趨於謹慎，例如受利率上升、全球經濟逆風或行業內 IPO 表現不佳影響，Databricks 上市時可能面臨挑戰。整體估值倍數的收縮，將迫使成長型公司用更強的基本面來支撐其市值。

競爭壓力

Databricks 所處行業變化迅速、競爭激烈，在數據領域面臨 Snowflake、Google BigQuery 和 Amazon Redshift 等對手，在 AI 領域則面對 OpenAI、Hugging Face 等玩家。持續進行產品創新（如優化統一分析引擎、生成式 AI 工具、提升雲端原生性能）有助於公司強化差異化優勢，保持其在企業 AI 基礎設施的領先地位。

然而，公司必須保持快速回應。如果競爭對手推出類似功能、降低價格或贏得大型客戶，Databricks 的市場份額可能受到威脅。若市場認為其合作或整合策略屬於被動應對，也可能削弱投資者信心。

創新能力與 AI 實力

作為一家幫助企業處理和分析大量敏感性數據的平台，Databricks 可能面臨來自全球範圍內日益嚴格的監管。關於 AI 模型透明度、用戶數據權利、雲端數據本地化的新規，可能影響其在歐盟和亞太等地區的服務交付。

積極的合規和透明化策略有助於增強投資者信任，並將 Databricks 打造成負責任的 AI 賦能者。然而，若發生數據洩露、合規罰款或訴訟，可能帶來聲譽損害和額外成本，這些都可能對其股價產生負面影響。

媒體關注、分析師追蹤與研究以及交易動能

與許多備受矚目的 IPO 一樣，Databricks 在上市初期可能因市場情緒、媒體報導和分析師評級而出現顯著的股價波動。積極、正面的報導，例如被納入主要指數、財報超出預期或分析師上調評級，往往會提振市場情緒，推動買盤和股價上漲。

同時，完成 IPO 上市後出現波動是常見現象，尤其是在早期財報不及預期，或限售期結束後公司內部人士開始出售股份時。散戶情緒，包括社群平台上的討論熱度或與 AI 相關的炒作週期，也可能放大短期的股價波動，且無論漲跌。

Factors that could affect Databricks, from market conditions to industry trends

如何透過差價合約交易 Databricks 股票

如果 Databricks 成功上市，您可能可以透過差價合約 (CFD) 交易其股票。具體步驟如下：

  • 學習如何交易：課程和詞典選擇平台Capital.com 提供數千隻全球股票的差價合約交易，包括新上市的科技股。
  • 6.0E-5開立帳戶註冊帳戶、完成身份驗證，並設定您的交易偏好。
  • 3帳戶充值向交易帳戶注入資金，且僅使用您可承受的交易資金。
  • 4關注市場動態在 Databricks 上市後，密切追蹤其股價走勢圖、財報發布和公司新聞。
  • 5建立持倉透過做多或做空操作把握潛在的價格波動，並基於此進行交易。此外，亦可使用止損單等風險管理工具。

如需了解更多資訊，請參閱我們的差價合約交易指南

還有哪些 AI 概念股和科技股可供交易？

儘管 Databricks 目前尚未上市，您仍可交易其他涉足 AI 和大數據領域的科技公司股票：

  • Snowflake (SNOW)雲端數據平台，通常被視為 Databricks 的主要競爭對手。
  • Palantir (PLTR)專注企業級 AI 和分析服務，客戶涵蓋政府和商業機構。
  • Nvidia (NVDA)為 AI 基礎設施和數據中心提供算力支持的半導體巨頭。
  • Microsoft (MSFT)Azure 的主要合作夥伴，也是 OpenAI 的投資方，涉及數據和 AI 工具領域。
  • Salesforce (CRM)擁有 Tableau，並提供基於 AI 的客戶關係管理 (CRM) 工具。
  • Alphabet (GOOGL)Google Cloud 的 BigQuery 和 Vertex AI，與 Databricks 的服務直接競爭。

請參閱我們的完整股票交易指南，發現更多投資機會。

常見問題

Databricks 的主要股東是誰？

Databricks 目前是一家私人持股公司，由一支來自加州大學伯克利分校的電腦科學家團隊創立，其中包括現任 CEO Ali Ghodsi。公司已獲得多家知名投資機構的支持，包括 Andreessen Horowitz、BlackRock、T. Rowe Price 和 Microsoft，其中，Microsoft 同時也是其戰略雲端合作夥伴。儘管 Ghodsi 和其他創办人仍深度參與公司營運，但多輪融資後，機構投資者已成為公司重要的股東之一。

Databricks 的估值是多少？

在 2024 年的 J 輪融資中，Databricks 的估值達到 620 億美元。這一估值基於其企業收入的強勁增長、不斷擴大的客戶基礎以及在 AI 生態系統中日益突出的地位。不過，最終 IPO 的估值可能會有所變化，這取決於市場狀況、投資者需求以及 Databricks 在上市前披露的財務表現。

Databricks 何時進行 IPO？

儘管尚未公布正式的 IPO 日期，但許多分析師和投資者預計 Databricks 將於 2025 年上市。該公司已透過收入增長、戰略性收購以及不斷提升的市場知名度，展現出上市的準備跡象。目前，普遍預測其將在納斯達克證券交易所掛牌，但具體時間將取決於整體 IPO 市場環境，以及 Databricks 選擇採用的上市方式（傳統 IPO、直接上市或其他方案）。

我可以在 IPO 之前投資 Databricks 嗎？

通常，IPO 前的公司股份僅面向機構投資者、風險投資公司以及符合條件的高淨值個人（透過私人配售的方式進行）。不過，一些二級市場平台（如 Forge Global 和 EquityZen）可能提供由現有股東出售的私人股份。這類股份通常流動性有限、附帶限制，且風險較高，因此投資者在入場前需進行充分的盡職調查和評估。

Databricks 股票未來是否支持差價合約交易？

如果 Databricks 成功完成 IPO 上市，Capital.com 等券商有望提供其股票的差價合約交易。這將使交易者能夠在不直接持有標的股票的情況下，基於其短期價格波動執行投機操作。此外，差價合約交易還支持杠杆操作和做多、做空策略，但伴隨一定風險，因此通常更適合活躍交易者，而非長期投資者。總而言之，是否支持差價合約交易，將取決於券商的服務覆蓋範圍、市場需求以及完成 IPO 上市後的流動性。

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三步即可開始交易

1. 建立您的帳戶（須符合資格要求）2. 按您的方式入金3. 準備就緒後即可開始交易