RSI 指标解析

RSI 由机械工程师、后转行成为交易者和技术分析师的 J. Welles Wilder Jr. 设计，并首次在他 1978 年出版的著作 《技术交易系统的新概念》（New Concepts in Technical Trading Systems）中提出。

与大多数振荡指标类似，RSI 通常绘制在价格图表下方。它可以用于任何 K 线图或柱状图的时间周期，包括分钟、小时、日线和周线。

RSI 也可以基于不同的时间周期进行计算。标准设定为 14 个周期，但一些交易者可能会使用自定义的 RSI 设置，例如 2 个周期、9 个周期或 50 个周期。例如，为了优化 RSI 用于日内交易，交易者可能会将 RSI 设置调整为较短的回溯期，如 7 或 10 个周期，以提高对近期价格变化的敏感度。

过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。

通过比较近期涨幅与近期跌幅的大小，RSI 生成一个介于0 到 100 之间的数值，反映资产价格动量的强弱。

当 RSI 值上升至 70 以上 时，通常被认为超买，表明该资产可能被高估，价格调整可能即将发生。

当 RSI 值下降至 30 以下 时，通常被认为超卖，表明该资产可能被低估，价格可能即将反弹。

RSI 通过对相对强度因子 (RS) 进行标准化 计算得出。RS 通过平均涨幅除以平均跌幅 计算得到。

平均涨幅 是指过去 X 个周期（通常为 14 个周期，J. Welles Wilder Jr. 推荐的默认值）内所有上涨价格变化的总和，然后除以周期数，以得出平均值。

平均跌幅 是指相同周期内所有下跌价格变化的总和，然后除以相同的周期数，以得出平均值。

相对强度因子 (RS)（即平均涨幅 ÷ 平均跌幅）然后被转换为一个介于 0 到 100 之间的 RSI 值，从而形成RSI 计算公式。