如何使用移动平均线进行交易

以下是一些利用移动平均线指标提升交易体验的方法。

选择合适的时间周期

移动平均线在大多数交易平台上都可用，并显示为一条跟随图表的曲线。例如，在下图中，20 日移动平均线以蓝色曲线的形式跟随蜡烛图。

交易者可以在多个时间周期之间进行选择，这些时间周期也称为“回溯期 (look-back period)”，范围可以从几小时到几个月不等。较短的时间周期可能会使移动平均线对价格波动更加敏感，而较长的时间周期则可以提供更平滑的趋势指引，帮助识别市场的整体方向。

过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。

确定支撑和阻力

移动平均线还可以作为动态支撑和阻力水平。在上升趋势中，移动平均线可能充当支撑位，价格往往会在此反弹并继续上涨。相反，在下降趋势中，移动平均线可能充当阻力位，促使价格反转下跌。

移动平均线的这一特性可以帮助交易者识别入场和出场点，设置止损 (stop-loss) 和止盈 (take-profit) 订单。需要注意的是，普通的止损单无法防止滑点 (slippage)。如果需要保证止损 (guaranteed stop-loss)，可以使用相关功能，但通常需要支付额外费用。

过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。