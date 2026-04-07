平均真实范围指标解析



ATR 由技术分析师 J. Welles Wilder, Jr. 于 1978 年创建，并发表于他的著作《新技术交易系统概念》（New Concepts In Technical Trading Systems）中。

如果有人想要计算平均真实范围，他们需要考虑以下三个组成部分：

当前最高价与前一收盘价之间的差值

当前最低价与前一收盘价之间的差值

当前最高价与当前最低价之间的差值

在计算出这些数值后，应选择其中最大的一项。这就是真实范围（TR）。

过去的表现并不能可靠地预测未来结果

一旦找到真实范围（TR），他们需要选择一定数量的时间周期。这些周期可以是小时、天、周、月，甚至是年。在他的书中，Wilder 建议使用 14 个时间周期。这是最常用的数值，尽管交易者可以根据需要选择更多或更少的周期。

接下来，他们应计算这些时间周期内的真实范围（例如 14 天的 TR），并求其平均值。最终得出的这个数值就是平均真实范围（ATR），它显示了所选时间周期内的平均价格波动幅度。

ATR 公式

或者，ATR 也可以使用以下公式计算：

ATR = (前一 ATR * (n - 1) + TR) / n

其中：

n = 时间周期数

= 时间周期数 TR = 真实范围 (True Range)

平均真实范围交易示例

现在让我们快速看一个平均真实范围（ATR）的真实案例。该指标可在大多数交易平台上使用，并会显示在价格图表下方的单独面板中。

过去的表现并不能可靠地预测未来结果

正如您在图片中所看到的，ATR 并不会完全反映价格走势。然而，它确实显示了价格波动最剧烈的时刻。事实上，如果我们观察图表，可以发现当资产价格达到最高点时，其波动性处于中等水平。

另一个值得注意的点是，平均真实范围（ATR）以绝对值而非百分比形式表示。这意味着，在 1,000 美元左右波动的资产，其 ATR 会高于价值约 10 美元的资产。

因此，第一个资产如果上涨 100 美元，其 ATR 的变化可能比第二个资产上涨 5 美元更为显著，尽管前者上涨了 10%，而后者上涨了 50%。交易者应意识到这一点，在制定平均真实范围策略时，不应单独使用 ATR 指标进行分析。