支撑与阻力交易策略 (S&R)

支撑与阻力交易策略是一种基于价格水平充当障碍概念的技术分析方法。在我们的教育指南中了解更多信息。

什么是支撑与阻力？

支撑与阻力 (S&R) 区域是技术分析中非常重要的技术指标。作为任何金融市场的核心部分，支撑与阻力水平本质上代表市场的供需关系——订单流动——这种供需关系可能会迅速发生变化。

支撑与阻力指标显示一些预定的价格水平，市场价格预计将在这些水平停滞并反转。这种被广泛应用的技术分析方法有助于快速分析价格图表，并确定三个关键点：

市场的方向 进入市场的时机 退出市场的点位

要点

支撑与阻力是图表上特定的价格点，预计会吸引最大量的买入或卖出。

支撑位 是市场需求足够强大，能够阻止价格进一步下跌的水平。

阻力位 则与支撑位相反，在该水平上，市场供应足够强大，能够阻止价格进一步上涨。

理解支撑与阻力

支撑位 是市场价格在下跌过程中通常会获得支撑 的水平。在这个点位，市场需求足够强大，能够阻止价格进一步下跌。这意味着当价格达到该水平后，更有可能反弹，而不是突破并继续下跌。

然而，价格仍然可能突破支撑位，并继续向下移动，直到遇到另一个支撑位。

阻力位 与支撑位相反，在该水平上，市场供应足够强大，能够阻止价格进一步上涨。它定义了价格在上涨过程中可能遇到阻力的位置。与支撑位类似，价格在阻力位更可能反弹，而不是直接突破。如果价格成功突破阻力位，则可能继续上涨，直到遇到下一个阻力位。

支撑与阻力的概念 包括支撑位（价格的“地板”）和阻力位（价格的“天花板”）。在这种情况下，交易工具就像在房间内弹跳的橡皮球，它撞击地板（支撑位）后反弹，直到触及天花板（阻力位）。在这个过程中，交易工具会在支撑与阻力区域之间盘整。

斐波那契支撑与阻力

斐波那契数列，由 13 世纪意大利数学家列昂纳多·斐波那契 (Leonardo Fibonacci) 提出，一直是创建不同技术指标（包括支撑与阻力指标）的重要组成部分。

一系列斐波那契数——0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144——通常用于计算入场点，在市场趋势中适用于加密货币、股票、大宗商品、外汇 (Forex) 和指数 交易。

斐波那契回撤水平用于标示趋势市场中的入场点和目标点——它们标记了趋势回撤期间的反转点，交易者可以在这些位置捕捉入场机会。如果市场呈上升趋势，斐波那契数列应从低点到高点使用。如果市场呈下降趋势，则应从高点到低点使用。

支撑与阻力区域

支撑与阻力区域可以通过分析过去的价格走势、图表形态 或 技术指标（如移动平均线 (MAs)） 来识别。

支撑区域 通常出现在前期低点附近，而阻力区域 通常出现在前期高点附近。识别这些水平可能有助于确定交易的入场和出场点。

支撑与阻力区域的示例包括：

移动平均线 。这些是在图表上绘制的线，连接一定时间内证券的 平均收盘价 。

趋势线 。这些线连接 一定时间内证券的高点和低点 。

成交量激增 。这是图表上的区域，显示 证券的交易量突然增加 ，可能表明价格即将发生变化。

整数关口 。这是 证券价格在某些关键价位附近难以突破的区域 。

斐波那契回撤。这是证券价格在某些斐波那契水平附近难以突破的区域。

在交易中使用支撑与阻力水平

如何在交易中使用支撑与阻力？以下是四种主要的支撑与阻力交易策略：

区间交易

区间交易 发生在支撑线和阻力线之间的区域，交易者的目标是在支撑位买入，在阻力位卖出。需要注意的是，支撑与阻力并不总是完美的直线，有时会出现一定的市场噪音，而不是完全精准的水平线。

交易者需要识别交易区间，即支撑与阻力的区域。

过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。

交易者在价格从支撑位反弹时寻找多头入场机会，并在价格接近阻力位时寻找空头入场机会。此外，需要记住资产价格可能会突破这些边界，因此在建立多头头寸时，应考虑在支撑位下方设置止损，而在建立空头头寸时，应在阻力位上方设置止损。

突破交易

在一段时间的不确定性之后，价格通常会突破关键水平并开始新的趋势。交易者可能会尝试在价格突破支撑位下方或突破阻力位上方时入场，以利用价格可能进一步沿某个方向发展的动量来获利。

过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。

趋势线交易

趋势线交易策略 建议使用趋势线作为支撑或阻力。交易者只需绘制一条连接多个高点（在下降趋势中）或多个低点（在上升趋势中）的线。

如果趋势较强，价格可能会在趋势线上反弹 并继续沿趋势方向移动。在这种情况下，交易者会顺应趋势方向选择入场点。

过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。

移动平均线交易

移动平均线 (MAs) 也可以用作动态支撑和阻力。传统上，最常用的移动平均线是 20 和 50 周期 MA，但它们也可以略微调整为 21 和 55 周期，以利用斐波那契数列。

过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。

从上面的示例可以看出，55 周期移动平均线 (MA) 最初位于市场上方，充当阻力线。当市场发生反转后，55 MA 开始作为动态支撑水平发挥作用。这些移动平均线帮助交易者判断市场是更有可能延续当前趋势，还是接近突破。

止损单可能无法得到保证。

为什么支撑与阻力对交易者有用？

作为技术分析的核心概念之一，支撑与阻力水平 构成了多种技术分析工具 的基础。确定未来的支撑水平 可能有助于交易者准确判断 可能支撑资产价格 的价格水平。

同样，预测阻力水平 也可能带来交易优势，因为它代表一个可能影响多头头寸的关键价格水平。

尽管识别支撑与阻力水平的方法多种多样，但其解读方式始终不变：支撑与阻力指标可用于判断标的资产价格的走势方向。作为主要的技术分析工具，它被用于预测资产价格走势，并帮助交易者识别潜在的买入和卖出位置。

结论

支撑与阻力是图表上特定的价格点，预计会吸引最大量的买入或卖出。支撑位 是价格可能获得支撑并不会进一步下跌的水平，而 阻力位 则是价格可能遇到阻力并不会进一步上涨的水平。

需要记住的是，与所有交易策略一样，支撑与阻力策略并非万无一失。因此，交易者应始终进行充分的研究，保持谨慎，并且永远不要冒超过自己能够承受的损失风险。

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