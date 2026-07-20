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什么是限价单？如何下达限价单？

交易者通常使用限价单来更精确地控制持仓头寸。借助限价单，交易者可以指示交易平台在满足特定条件时开仓或平仓。

了解限价单的基本概念和运作原理，包括如何在使用 Capital.com 交易差价合约 (CFD) 时下达限价单。

  

什么是限价单？

简单来说，限价单根据预设指令执行交易。

限价单旨在等资产达到预定价格点时开仓或平仓。

交易者通常在预期市场会朝指定价格移动时下达限价单，以便在合适的时机执行交易。限价单还可以附加止盈单和止损单。

限价单如何运作？

限价单会在价格达到预设值时自动开仓或平仓。限价单有两种常见类型：买入限价单和卖出限价单。

买入限价单会在资产价格降至指定水平时开立多头头寸。看跌交易者可以使用买入限价单平仓空头头寸，从而保护已有的收益；看涨交易者则可以使用此类订单以较低价格买入资产，然后在价格上涨后卖出。

另一方面，交易者可以使用卖出限价单，在资产价格升至设定水平时平仓头寸。预期行情反转的交易者可以使用卖出限价单，在市场价格下跌之前平仓多头头寸。看跌交易者可以使用卖出限价单开立空头头寸，以期从价格下跌中获利。

限价单的执行速度取决于以下因素：

  • 市场走势：指资产价格朝着限价单方向变化的速度（如果价格确实朝这个方向变化的话）。
  • 流动性：指按限价单价格执行相反头寸交易的交易量是否充足。

如果按指定价格执行交易的订单量不足，则限价单可能会以较低的价格部分成交。这种情况称为“部分成交”或“部分执行”。

如何下达限价单

  1. 如果您尚未注册，请在 Capital.com 创建交易账户或模拟账户。
  2. 登录 Capital.com 账户，导航至您选择的资产。
  3. 选择“买入/卖出价格”(Buy/sell when price is)，开立买入或卖出限价单。
  4. 设置交易规模。
  5. 设定限价单的目标执行价格。
  6. 选择“添加取消日期”(Add date of cancellation)，设置订单的有效期限。
  7. 检查订单，确保交易规模和限价单的价格点正确无误。
  8. 点击订单页面底部的按钮，提交限价单。

  

Capital.com 是一家屡获殊荣的经纪商，提供差价合约和点差交易服务。其平台操作简便，支持网页、桌面和移动端使用，方便用户随时进行交易。加入遍布全球183个国家870,000名交易者的行列，交易包括股票、指数、大宗商品和外汇在内的超过5,500+种资产差价合约。

限价单 vs 其他种类的订单

交易者可以使用多种订单方式来管理头寸，限价单只是其中的一种。了解几种常用订单的区别，掌握它们的优点、缺点以及适用场景。

限价单 vs 市价单

市价单与限价单有本质区别，让我们来探讨这两种订单的独特之处。

  • 限价单仅在资产价格达到预设值时执行交易。
  • 市价单会立即按当前最佳价格执行交易。

使用限价单时，交易者可以选择开仓或平仓的价格，但无法指定订单的执行时间。限价单的执行时间可能从几分钟到几天、几个月不等，甚至有可能永远不会执行——这取决于市场的表现。

市价单旨在以当前最佳价格立即执行交易，但是，也有例外情况。低流动性资产可能由于市场另一端缺乏足够的交易量，导致市价单无法立即执行，从而出现滑点。如果交易者在非交易时段下达市价单，该订单将在市场重新开盘时立即执行。

  限价单 市价单
定义 按指定价格或更优价格执行交易的订单。 按当前最佳价格执行交易的订单。
价格控制 全权控制执行价，但不能保证执行。 无法控制执行价，但可立即执行。
触发条件 当资产的市场价值达到限定价格时执行。 立即执行。
优点 适合希望以指定价格或更优价格交易的情况。 适合希望尽快完成交易的情况。
风险 如果价格未达到限定价格，可能无法执行。 在市场行情剧烈波动时，可能以不利价格执行。
成本 可能获得更优价格，但不保证执行。 保证执行，但可能以较差的价格完成交易。
适用场景 适用于流动性不足或波动性较高且交易价格最为重要的股票交易。 适用于交易速度至关重要而价格为次要因素的场景。

限价单 vs 止损单

止损单有时会与限价单混淆，因为这两种订单都是根据资产价格的变化来执行交易的。以下是区分这两种订单的方法。

  • 限价单仅在资产达到预设价格时执行交易。
  • 止损单当资产价格跌至预设的“止损”价格时，转换为市价单。

交易者选择限定价格——即限价单执行交易的价格点，但无法选择具体的执行时间。限价单可能会快速成交，也可能因为市场未曾达到设定价格而始终无法成交。

止损单是风险管理工具，可在资产达到特定价格时触发市价单，从而限制亏损或保护盈利。此类订单可确保在资产价格跌至止损价格后执行交易，但最终成交价格可能会受到市场状况的影响而有所不同。

此外，还有止损限价单，这种订单结合了止损单和限价单的特点。止损限价单会在选定资产跌至特定价格时触发，然后转换为限价单。

  限价单 止损单
定义 按指定价格或更优价格执行交易的订单。 达到止损价格后转换为市价单的订单。
价格控制 您可以控制执行价，但不能保证执行。 达到止损触发条件后按市价执行，触发后无法控制执行价。
触发条件 当资产的市场价值达到指定价格或更优价格时执行。 当股票达到预设止损价格时立即触发。
优点 当您希望以指定价格执行交易时非常适用。 设置自动触发条件，避免大额亏损或锁定收益。
风险 如果价格未达到指定水平，则可能无法执行。 在市场行情剧烈波动时，可能以不利价格执行。
适用场景 常用于日内交易，可最大限度地挖掘潜在利润。 常用作风险管理工具，防止大额亏损。

限价单示例

您注意到英伟达 (Nvidia) 的股票价格正在飙升。在第一天，英伟达股票价格从 1900 上涨至 2000。在第二天，价格又上涨至 2150；第三天，价格进一步攀升至 2200。

注意到这一上涨趋势后，您利用相对强弱指标 (RSI) 来分析市场的超买或超卖情况，并结合斐波纳契回撤策略确定支撑位和阻力位。计算结果表明，潜在阻力位为 2250，而潜在支撑位为 2100。

您预计股价一旦触及阻力位便会出现反转。为了抓住这一机会获利，您设置了一个卖出限价单，将限价定为 2245，略低于阻力位，以便在该价格平仓。

正如您预期的那样，英伟达股票的市场价格一路攀升至 2240 以上，随后您的限价单在 2245 的价格水平被触发，并以预设价格成功平仓。

如果您计划在价格回调后重新建立英伟达的多头仓位，可以设置买入限价单，并将限定价格定为 2105。此价格略高于支撑位，以便您在价格接近支撑位时抓住入场机会。当价格下跌至 2105 时，买入限价单将被触发，您即可按照设定的预期价格开立新的多头仓位。

  

常见问题

什么是限价单？

限价单会在市场达到指定价格时自动执行交易，以便交易者能更好地管理其头寸。限价单主要分为两种类型：买入限价单和卖出限价单。

  • 买入限价单会在市场价格跌至设定价格时执行交易。
  • 卖出限价单会在市场价格上涨至设定价格时触发交易。

如果市场另一端的交易量不足，限价单可能无法按预期执行，从而导致部分执行的情况。此外，如果资产价格朝与预期相反的方向波动，限价单也可能无法执行。

限价单如何运作？

在资产价格上涨趋势中，交易者可能会设置买入限价单，以便在价格回调时以较低的价格开立多头仓位。在资产价格下跌趋势中，交易者可能会基于价格反弹的预期，在支撑位设置买入限价单。这种操作用于回调策略。

部分交易者卖出限价单会在市场上行趋势中设置卖出限价单，以便在较高价格平仓多头头寸，锁定利润或管理风险。

限价单有什么优点？会面临哪些风险？

借助限价单，交易者可以控制开立头寸或平仓的价格点，从而防范不利的市场环境或避免不必要的资本支出。

如果资产的市场价值未达到限定价格，限价单可能无法执行，从而使您错失机会（特别是在行情快速变化的市场中）。

优点

  • 控制进场和离场的价格
  • 防范不利的市场环境
  • 降低交易成本

风险

  • 如果价格未达到指定水平，则可能无法执行
  • 在行情快速变化的市场可能错失机会
  • 可能因交易量低出现部分成交的情况

三步即可开始交易

1. 创建您的账户（须符合资格要求）2. 按您的方式存款3. 准备就绪后即可开始交易