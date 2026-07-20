什么是限价单？如何下达限价单？

限价单 vs 其他种类的订单

交易者可以使用多种订单方式来管理头寸，限价单只是其中的一种。了解几种常用订单的区别，掌握它们的优点、缺点以及适用场景。

限价单 vs 市价单

市价单与限价单有本质区别，让我们来探讨这两种订单的独特之处。

限价单 仅在资产价格达到预设值时执行交易。

仅在资产价格达到预设值时执行交易。 市价单会立即按当前最佳价格执行交易。

使用限价单时，交易者可以选择开仓或平仓的价格，但无法指定订单的执行时间。限价单的执行时间可能从几分钟到几天、几个月不等，甚至有可能永远不会执行——这取决于市场的表现。

市价单旨在以当前最佳价格立即执行交易，但是，也有例外情况。低流动性资产可能由于市场另一端缺乏足够的交易量，导致市价单无法立即执行，从而出现滑点。如果交易者在非交易时段下达市价单，该订单将在市场重新开盘时立即执行。

限价单 市价单 定义 按指定价格或更优价格执行交易的订单。 按当前最佳价格执行交易的订单。 价格控制 全权控制执行价，但不能保证执行。 无法控制执行价，但可立即执行。 触发条件 当资产的市场价值达到限定价格时执行。 立即执行。 优点 适合希望以指定价格或更优价格交易的情况。 适合希望尽快完成交易的情况。 风险 如果价格未达到限定价格，可能无法执行。 在市场行情剧烈波动时，可能以不利价格执行。 成本 可能获得更优价格，但不保证执行。 保证执行，但可能以较差的价格完成交易。 适用场景 适用于流动性不足或波动性较高且交易价格最为重要的股票交易。 适用于交易速度至关重要而价格为次要因素的场景。

限价单 vs 止损单

止损单有时会与限价单混淆，因为这两种订单都是根据资产价格的变化来执行交易的。以下是区分这两种订单的方法。

限价单 仅在资产达到预设价格时执行交易。

仅在资产达到预设价格时执行交易。 止损单当资产价格跌至预设的“止损”价格时，转换为市价单。

交易者选择限定价格——即限价单执行交易的价格点，但无法选择具体的执行时间。限价单可能会快速成交，也可能因为市场未曾达到设定价格而始终无法成交。

止损单是风险管理工具，可在资产达到特定价格时触发市价单，从而限制亏损或保护盈利。此类订单可确保在资产价格跌至止损价格后执行交易，但最终成交价格可能会受到市场状况的影响而有所不同。

此外，还有止损限价单，这种订单结合了止损单和限价单的特点。止损限价单会在选定资产跌至特定价格时触发，然后转换为限价单。