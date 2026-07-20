什么是限价单？如何下达限价单？
什么是限价单？
简单来说，限价单根据预设指令执行交易。
限价单旨在等资产达到预定价格点时开仓或平仓。
交易者通常在预期市场会朝指定价格移动时下达限价单，以便在合适的时机执行交易。限价单还可以附加止盈单和止损单。
限价单如何运作？
限价单会在价格达到预设值时自动开仓或平仓。限价单有两种常见类型：买入限价单和卖出限价单。
买入限价单会在资产价格降至指定水平时开立多头头寸。看跌交易者可以使用买入限价单平仓空头头寸，从而保护已有的收益；看涨交易者则可以使用此类订单以较低价格买入资产，然后在价格上涨后卖出。
另一方面，交易者可以使用卖出限价单，在资产价格升至设定水平时平仓头寸。预期行情反转的交易者可以使用卖出限价单，在市场价格下跌之前平仓多头头寸。看跌交易者可以使用卖出限价单开立空头头寸，以期从价格下跌中获利。
限价单的执行速度取决于以下因素：
- 市场走势：指资产价格朝着限价单方向变化的速度（如果价格确实朝这个方向变化的话）。
- 流动性：指按限价单价格执行相反头寸交易的交易量是否充足。
如果按指定价格执行交易的订单量不足，则限价单可能会以较低的价格部分成交。这种情况称为“部分成交”或“部分执行”。
如何下达限价单
- 如果您尚未注册，请在 Capital.com 创建交易账户或模拟账户。
- 登录 Capital.com 账户，导航至您选择的资产。
- 选择“买入/卖出价格”(Buy/sell when price is)，开立买入或卖出限价单。
- 设置交易规模。
- 设定限价单的目标执行价格。
- 选择“添加取消日期”(Add date of cancellation)，设置订单的有效期限。
- 检查订单，确保交易规模和限价单的价格点正确无误。
- 点击订单页面底部的按钮，提交限价单。
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限价单 vs 其他种类的订单
交易者可以使用多种订单方式来管理头寸，限价单只是其中的一种。了解几种常用订单的区别，掌握它们的优点、缺点以及适用场景。
限价单 vs 市价单
市价单与限价单有本质区别，让我们来探讨这两种订单的独特之处。
- 限价单仅在资产价格达到预设值时执行交易。
- 市价单会立即按当前最佳价格执行交易。
使用限价单时，交易者可以选择开仓或平仓的价格，但无法指定订单的执行时间。限价单的执行时间可能从几分钟到几天、几个月不等，甚至有可能永远不会执行——这取决于市场的表现。
市价单旨在以当前最佳价格立即执行交易，但是，也有例外情况。低流动性资产可能由于市场另一端缺乏足够的交易量，导致市价单无法立即执行，从而出现滑点。如果交易者在非交易时段下达市价单，该订单将在市场重新开盘时立即执行。
|限价单
|市价单
|定义
|按指定价格或更优价格执行交易的订单。
|按当前最佳价格执行交易的订单。
|价格控制
|全权控制执行价，但不能保证执行。
|无法控制执行价，但可立即执行。
|触发条件
|当资产的市场价值达到限定价格时执行。
|立即执行。
|优点
|适合希望以指定价格或更优价格交易的情况。
|适合希望尽快完成交易的情况。
|风险
|如果价格未达到限定价格，可能无法执行。
|在市场行情剧烈波动时，可能以不利价格执行。
|成本
|可能获得更优价格，但不保证执行。
|保证执行，但可能以较差的价格完成交易。
|适用场景
|适用于流动性不足或波动性较高且交易价格最为重要的股票交易。
|适用于交易速度至关重要而价格为次要因素的场景。
限价单 vs 止损单
止损单有时会与限价单混淆，因为这两种订单都是根据资产价格的变化来执行交易的。以下是区分这两种订单的方法。
- 限价单仅在资产达到预设价格时执行交易。
- 止损单当资产价格跌至预设的“止损”价格时，转换为市价单。
交易者选择限定价格——即限价单执行交易的价格点，但无法选择具体的执行时间。限价单可能会快速成交，也可能因为市场未曾达到设定价格而始终无法成交。
止损单是风险管理工具，可在资产达到特定价格时触发市价单，从而限制亏损或保护盈利。此类订单可确保在资产价格跌至止损价格后执行交易，但最终成交价格可能会受到市场状况的影响而有所不同。
此外，还有止损限价单，这种订单结合了止损单和限价单的特点。止损限价单会在选定资产跌至特定价格时触发，然后转换为限价单。
|限价单
|止损单
|定义
|按指定价格或更优价格执行交易的订单。
|达到止损价格后转换为市价单的订单。
|价格控制
|您可以控制执行价，但不能保证执行。
|达到止损触发条件后按市价执行，触发后无法控制执行价。
|触发条件
|当资产的市场价值达到指定价格或更优价格时执行。
|当股票达到预设止损价格时立即触发。
|优点
|当您希望以指定价格执行交易时非常适用。
|设置自动触发条件，避免大额亏损或锁定收益。
|风险
|如果价格未达到指定水平，则可能无法执行。
|在市场行情剧烈波动时，可能以不利价格执行。
|适用场景
|常用于日内交易，可最大限度地挖掘潜在利润。
|常用作风险管理工具，防止大额亏损。
限价单示例
您注意到英伟达 (Nvidia) 的股票价格正在飙升。在第一天，英伟达股票价格从 1900 上涨至 2000。在第二天，价格又上涨至 2150；第三天，价格进一步攀升至 2200。
注意到这一上涨趋势后，您利用相对强弱指标 (RSI) 来分析市场的超买或超卖情况，并结合斐波纳契回撤策略确定支撑位和阻力位。计算结果表明，潜在阻力位为 2250，而潜在支撑位为 2100。
您预计股价一旦触及阻力位便会出现反转。为了抓住这一机会获利，您设置了一个卖出限价单，将限价定为 2245，略低于阻力位，以便在该价格平仓。
正如您预期的那样，英伟达股票的市场价格一路攀升至 2240 以上，随后您的限价单在 2245 的价格水平被触发，并以预设价格成功平仓。
如果您计划在价格回调后重新建立英伟达的多头仓位，可以设置买入限价单，并将限定价格定为 2105。此价格略高于支撑位，以便您在价格接近支撑位时抓住入场机会。当价格下跌至 2105 时，买入限价单将被触发，您即可按照设定的预期价格开立新的多头仓位。
常见问题
什么是限价单？
限价单会在市场达到指定价格时自动执行交易，以便交易者能更好地管理其头寸。限价单主要分为两种类型：买入限价单和卖出限价单。
- 买入限价单会在市场价格跌至设定价格时执行交易。
- 卖出限价单会在市场价格上涨至设定价格时触发交易。
如果市场另一端的交易量不足，限价单可能无法按预期执行，从而导致部分执行的情况。此外，如果资产价格朝与预期相反的方向波动，限价单也可能无法执行。
限价单如何运作？
在资产价格上涨趋势中，交易者可能会设置买入限价单，以便在价格回调时以较低的价格开立多头仓位。在资产价格下跌趋势中，交易者可能会基于价格反弹的预期，在支撑位设置买入限价单。这种操作用于回调策略。
部分交易者卖出限价单会在市场上行趋势中设置卖出限价单，以便在较高价格平仓多头头寸，锁定利润或管理风险。
限价单有什么优点？会面临哪些风险？
借助限价单，交易者可以控制开立头寸或平仓的价格点，从而防范不利的市场环境或避免不必要的资本支出。
如果资产的市场价值未达到限定价格，限价单可能无法执行，从而使您错失机会（特别是在行情快速变化的市场中）。
优点
- 控制进场和离场的价格
- 防范不利的市场环境
- 降低交易成本
风险
- 如果价格未达到指定水平，则可能无法执行
- 在行情快速变化的市场可能错失机会
- 可能因交易量低出现部分成交的情况