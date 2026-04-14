О компании ZoomInfo Technologies Inc.

ZoomInfo Technologies Inc. через свои дочерние компании предоставляет платформу для сбора информации и вовлечения команд по продажам и маркетингу. Ее облачная платформа предоставляет интеллектуальные и аналитические данные, обеспечивая специалистов по продажам и маркетингу информацией и сведениями об организациях и специалистах, на которых они ориентируются. Платформа использует методы искусственного интеллекта и машинного обучения для обработки различных необработанных данных и их преобразования в действенные выводы. Платформа постоянно собирает, курирует и проверяет данные из открытых источников для создания аналитических материалов. Компания обслуживает различные отраслевые вертикали, включая программное обеспечение, бизнес-услуги, производство, телекоммуникации, финансовые услуги и страхование, розничную торговлю, СМИ и Интернет, транспорт, образование, гостиничный бизнес, здравоохранение и недвижимость. Компания также предоставляет инструмент управления качеством данных, который автоматизирует продажи, маркетинг и доходные операции на протяжении всего жизненного цикла клиента.

