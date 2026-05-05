Торговать Vulcan Materials Co - VMC CFD

О компании Vulcan Materials

Компания Vulcan Materials Company является поставщиком строительных заполнителей и производителем асфальтовой смеси и готового бетона. Компания осуществляет свою деятельность через четыре сегмента: Агрегаты, Асфальт, Бетон и Кальций. Сегмент "Агрегаты" производит и продает заполнители, такие как щебень, песок и гравий, песок и другие заполнители, а также сопутствующие товары и услуги. Сегмент "Асфальт" производит и продает асфальтовую смесь в Алабаме, Аризоне, Калифорнии, Нью-Мексико, Теннесси и Техасе, а также включает строительство асфальта в Алабаме, Теннесси и Техасе. Сегмент "Бетон" производит и продает готовые бетонные смеси в Калифорнии, Мэриленде, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Оклахоме, Пенсильвании, Техасе и Вирджинии. Кальциевый сегмент состоит из предприятия во Флориде, которое добывает, производит и продает кальциевые продукты для производства кормов для животных, пластмасс и очистки воды. Он продает заполнители, которые используются в качестве балласта при строительстве и обслуживании железнодорожных путей.

Текущая цена акций Vulcan Materials Co составляет 293.21 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Dongfeng Motor Group Company Limited, SBA Communications Corporation, Cementos Argos S.A., MORGAN SINDALL GROUP PLC ORD 5P, AEye, Inc. и Alzamend Neuro, Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.