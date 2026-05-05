Valero Energy Corporation (Valero) является международным производителем и продавцом жидкого транспортного топлива на основе нефти и низкоуглеродного топлива, а также продуктов нефтехимии. Сегменты компании включают нефтепереработку, производство возобновляемого дизельного топлива и этанола. Сегмент нефтепереработки включает в себя деятельность нефтеперерабатывающих заводов, сопутствующую маркетинговую деятельность и логистические активы, обеспечивающие работу нефтеперерабатывающих заводов. Сегмент возобновляемого дизельного топлива продает возобновляемое дизельное топливо сегменту нефтепереработки. Сегмент этанола включает в себя деятельность заводов по производству этанола, сопутствующую маркетинговую деятельность и логистические активы, обеспечивающие деятельность по производству этанола. Valero владеет 15 нефтеперерабатывающими заводами, расположенными в США (U.S.), Канаде и Великобритании (U.K.). Компания также является партнером по совместному предприятию Diamond Green Diesel (DGD), которое владеет и управляет заводом по производству возобновляемого дизельного топлива, расположенным в районе побережья Мексиканского залива в США.

Текущая цена акций Valero Energy Corp составляет 252.78 USD.

