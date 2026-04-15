О компании TPG Inc.

TPG Inc., ранее TPG Partners, LLC, является глобальной компанией по управлению альтернативными активами. Она состоит из пяти многопродуктовых инвестиционных платформ, к которым относятся Capital, Growth, Impact, Real Estate и Market Solutions. Capital - это крупномасштабная инвестиционная платформа прямых инвестиций. Ее продукты Capital включают TPG Capital, TPG Asia, TPG Healthcare Partners и Continuation Vehicles. Компания Growth - это платформа для инвестирования в акционерный и средний рынок прямых инвестиций. К продуктам Growth относятся TPG Growth, TPG Tech Adjacencies и TPG Digital Media. Компания Impact - это платформа прямых инвестиций, ориентированная на достижение как социальных, так и финансовых результатов. В число ее продуктов Impact входят TPG Rise Funds, TPG Rise Climate и Evercare. TPG Real Estate - это платформа для инвестирования в недвижимость. Ее продукты в сфере недвижимости включают TPG Real Estate Partners, Real Estate Thematic Advantage Core Plus и TPG RE Finance Trust. Продукты компании Market Solutions включают в себя Public Market Investing и Private Market Solutions.

Текущая цена акций TPG Inc. составляет 44 USD.

