Торговать Tootsie Roll Industries, Inc. - TR CFD

О компании Tootsie Roll Industries, Inc.

Tootsie Roll Industries, Inc. и ее консолидированные дочерние компании занимаются производством и продажей кондитерских изделий. Компания осуществляет свою деятельность в США, Канаде и Мексике. Продукция компании продается под зарегистрированными торговыми марками TOOTSIE ROLL, TOOTSIE POPS, CHILD'S PLAY, CARAMEL APPLE POPS, CHARMS, BLOW-POP, CHARMS MINI POPS, CELLA'S, DOTS, JUNIOR MINTS, CHARLESTON CHEW, SUGAR DADDY, SUGAR BABIES, ANDES, FLUFFY STUFF, DUBBLE BUBBLE, RAZZLES, CRY BABY, NIK-L-NIP и TUTSI POP (Мексика). Продукция компании продается примерно через 30 брокеров по продаже продуктов питания и бакалеи, а также самой компанией клиентам по всей территории США, Канады и Мексики. Среди клиентов компании - оптовые дистрибьюторы конфет, продуктов питания и бакалейных товаров, супермаркеты, розничные магазины, долларовые магазины, сетевые продуктовые магазины, аптечные сети, дисконтные сети, кооперативные продуктовые ассоциации, магазины массовых товаров, складские и клубные магазины, операторы торговых автоматов и другие.

Текущая цена акций Tootsie Roll Industries, Inc. составляет 43.37 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Standard Chartered PLC - GBP, Aareal Bank AG, Nexity SA, Alpha & Omega Semiconductor, The Intergroup и CITIC Limited. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.